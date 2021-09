Regenbooggezinnen zijn gezinnen die bestaan uit één of meerdere niet-biologische lhbtiq+-ouders. Maar er kunnen maar twee mensen wettelijk ouder zijn. "Maak al voor de conceptie afspraken", adviseert een expert.

"Simpel gezegd zijn er juridisch twee vormen mogelijk: intentioneel co-ouderschap als twee singles samen een kinderwens vervullen, en meerouderschap als er meer dan twee ouders zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor mij. Ik heb met een homostel twee kinderen gekregen", vertelt Sara Coster van stichting Meer dan Gewenst.

In beide ouderschapsvormen maak je afspraken op het moment dat je aan de conceptie wil beginnen: je stelt een officiële ouderschapsovereenkomst op. "In harmonie dus, aan de startstreep; niet pas op het moment dat er gedonder is en een scheiding dreigt", aldus Coster.

“Juridisch ouderschap kun je krijgen door te erkennen, maar ook door te adopteren of door getrouwd te zijn met degene die is bevallen.” Sara Coster, stichting Meer dan Gewenst

Co-ouderschap tussen twee singles, al dan niet lhbtiq+, is juridisch goed rond te breien, weet Coster. "Wel moet het kind in één van de twee huizen staan ingeschreven. Daar komt de post, dat is het adres voor de Belastingdienst", legt ze uit. "De vrouw uit wie het kind geboren wordt, heeft altijd juridisch ouderschap en gezag. Er is dan nog één keer gezag en één keer juridisch ouderschap te vergeven. Juridisch ouderschap kun je krijgen door te erkennen, maar ook door te adopteren of door getrouwd te zijn met degene die is bevallen."

Hoe leg je het uit?

Tot zover geen problemen dus. "Maar krijg je met drie of vier ouders een kind, dan spreek je van een meeroudergezin. Een kind kan maar twee juridische ouders hebben. Dus in mijn geval met twee mannen is een van de vaders officieel geen ouder", aldus Coster.

Is er iets met het kind, bijvoorbeeld op medisch vlak of gewoon op school, dan mag de derde ouder niets beslissen. Ook is er bijvoorbeeld ongelijkheid op het gebied van erfbelasting en schenkingen van de (groot)ouders. "Daar komt nog bij: hoe leg je aan een kind uit dat een van zijn feitelijke ouders volgens de wet geen ouder is?"

“Of een kind één, twee of vier ouders heeft, maakt niet per definitie iets uit voor de band tussen ouder en kind of de ontwikkeling.” Henny Bos, hoogleraar Sexual and Gender Diversity in Families and Youth

Bij de keuze van Coster om met een homostel een kind te krijgen, overwoog ze eerst of dat überhaupt in het belang van het kind was. "Kan ik dit wel maken? Ik zet mijn kind bij voorbaat al in een gescheiden situatie, met meerdere ouders en twee huizen", zegt ze. "Maar toen ik me daarin ging verdiepen, bleek die zorg onterecht." En de band tussen de niet-biologische ouder en het kind? Die komt vanzelf, stelt Coster.

Vaker bewijsdrang bij intentioneel meerouderschap

Dat zegt ook Henny Bos, hoogleraar Sexual and Gender Diversity in Families and Youth. "Uit onderzoek onder homostellen die met een lesbisch stel kinderen kregen, komen geen verschillen tussen hen en andere ouderparen op het gebied van de ouder-kindrelatie, ontwikkeling en gedrag bij de kinderen en de beleving van het ouderschap. Denk daarbij bijvoorbeeld aan hoe stressvol ouders hun rol ervaren", legt ze uit. "Wel zien we dat ouders bij intentioneel meerouderschap vaker het gevoel hebben dat zij zich moeten bewijzen als ouder; ze hebben een hoge standaard."

Een donor wilde ik niet, iemand in de kroeg oppikken past niet bij me. Dus vraagt Mirjam een bevriend homostel. Het was meteen raak, vertelt ze in Kek Mama.

Net als bij andere vormen van ouderschap is het bij intentioneel meerouderschap of roze ouderschap volgens Bos vooral belangrijk voor een kind dat je zijn signalen goed kunt oppikken en interpreteren, om daar vervolgens adequaat op te reageren. "Daarnaast weten we uit onderzoek dat de relatie tussen de ouders van invloed is op het welzijn en de ontwikkeling van het kind, en het sociale netwerk om het gezin heen. Of een kind nou één, twee of vier ouders heeft, maakt niet per definitie iets uit voor de band tussen ouder en kind of de ontwikkeling van het kind."