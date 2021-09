Zachte stroomschootjes die door je lichaam schieten tijdens de bevalling kunnen blijkbaar goed helpen de bevallingspijn te verlichten. "Je kunt het TENS-apparaat zelf bedienen en gedurende de hele bevalling aanzetten, of alleen tijdens een wee. Je leidt eigenlijk de bevalpijn af met een ander soort pijn", zegt verloskundige Hieke Aman.

TENS staat voor trans­cu­ta­ne elek­tri­sche neu­ro­sti­mu­la­tie. Dat klinkt misschien een beetje akelig, maar het is eigenlijk heel simpel en veilig. Je plakt vier elektrodes op specifieke plaatsen op je onderrug tijdens de bevalling, die verbonden zijn met een apparaatje dat stroomstootjes afgeeft.

"Dat apparaat bedient de bevallende vrouw helemaal zelf. Zo kan je zelf bepalen hoe intens het is en wanneer je het gebruikt. De elektrodes zijn zo geplaatst dat ze de pijnprikkels van de bevalling via de zenuwen blokkeren", aldus Aman.

"Wanneer je stroom toedient aan het lichaam gaat die pijnprikkel via de A-vezel naar de hersenen, en de pijnprikkels van de weeën gaan via de C-vezel. De A-vezel is dikker en dus sterker, waardoor de pijn van het stroomstootje eerder bij de hersenen komt en dus de pijn van de weeën vermindert", zegt Berry Bloem, product specialist bij Mammatens.nl, dat TENS-apparaten verkoopt en verhuurt.

Volgens Bloem zorgen de stroomstootjes er daarnaast voor dat er endorfines in het lichaam worden aangemaakt - een natuurlijke pijnstiller van het lichaam.

Die stroomstootjes geven een prikkelend of tintelend gevoel volgens verloskundige Aman. "Het is een matig effectieve interventie. Het verlamt of vermindert de pijn niet per se zoals bij een ruggenprik, maar het leidt wel af en haalt de scherpe randjes van de weeën af."

Veiligheid en contra-indicaties

Het TENS-apparaat kan je zelf bestellen en gebruiken in de setting van een thuisbevalling, zelfs als de verloskundige er nog niet is. "Je krijgt er afbeeldingen bij die laten zien waar je de elektroden precies moet plakken. Het heeft geen bijwerkingen en is volledig veilig te gebruiken zonder risico's voor moeder of baby."

"Ik zou het dan ook eerder aanraden dan een ruggenprik, om de bevalling zo lang mogelijk te trekken zonder medische pijnstilling in het ziekenhuis. Want dat laatste komt vaak wel met bepaalde risico's of bijwerkingen", aldus Aman.

Er zijn wel enkele contra-indicaties voor het gebruik van een TENS-apparaat tijdens de bevalling. Bijvoorbeeld als de vrouw een hartritmestoornis heeft of een pacemaker gebruikt. Bespreek het sowieso altijd even met je verloskundige voordat je een TENS-apparaat bestelt en gaat gebruiken. Ook kun je het apparaat volgens Aman niet gebruiken als je aan een CTG-apparaat in het ziekenhuis ligt.

Grote toename van aantal TENS-bevallingen

Bloem vertelt dat ze bij Mammatens.nl een grote toename van het aantal bestellingen van TENS-apparaten hebben gezien. "Dat staat denk ik ook in verband met de toename van het aantal thuisbevallingen tijdens de coronacrisis. We hebben in het eerste half jaar van dit jaar een groei van bijna 50 procent gezien in de verkoop, vergeleken met vorig jaar. Ook wordt het TENS-apparaat steeds vaker vergoed door zorgverzekeraars. Er is dus steeds meer interesse voor."

Volgens Bloem krijgen ze grotendeels positieve feedback van vrouwen die een TENS-bevalling hebben gehad, maar zijn er ook vrouwen die het niks vonden. "Dat heeft er denk ik mee te maken dat sommige vrouwen de stroomstootjes toch spannend vinden, of het wat meer voelen dan anderen. Het is afhankelijk van je persoonlijke voorkeuren of je de stroomstootjes wel of niet storend vindt. Ze zijn namelijk wel voelbaar, maar dat is ook de bedoeling."

Aman vult aan dat veel moeders die er ervaring mee hebben, vertellen dat ze het fijn vinden zelf een stukje controle te hebben tijdens de bevalling.