Wat is het beste babymatras? En welk heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een babymatras moet uiteraard comfortabel zijn voor je baby. Maar daarnaast is ook veiligheid heel belangrijk. Bij veel matrassen staat op de verpakking dat ze voldoen aan de Europese veiligheidsnorm. Maar uit de test blijkt dat dit lang niet bij alle matrassen het geval is.

De Consumentenbond test babymatrassen op onder meer lichaamsondersteuning, vocht- en luchtdoorlating, veiligheid en levensduur. Er zijn in totaal 35 babymatrassen getest die verkrijgbaar zijn.

Een babymatras van IKEA komt als Beste uit de Test. Een ander matras van dit merk is de Beste Koop. Beide matrassen zijn al wat langer verkrijgbaar, maar verslaan nog steeds de concurrentie.

Dit matras van IKEA is 120 x 60 cm groot en 10 cm dik. Het matras is wat duurder, maar daar krijg je wel wat voor terug. Het is van uitstekende kwaliteit en scoort op geen enkel onderdeel een onvoldoende.

Het is een zogenoemd 'koel' matras. Dat betekent dat het weinig lichaamswarmte vasthoudt en daardoor koel aanvoelt. Dit is aan te raden, want als je baby goed zijn lichaamswarmte kwijt kan, is er minder kans op oververhitting.

Het is een vrij hard matras en het biedt goede lichaamsondersteuning. Ook de vochtventilatie is goed, waardoor luier- en spuugongelukjes snel weer zijn opgedroogd. En niet onbelangrijk: dit matras slaagt voor alle veiligheidstests.

De goede ventilatie kan ook een klein nadeel zijn. Het matrasje laat zo veel lucht door dat het voor pasgeboren baby's soms iets te koud kan zijn. Dit kun je eenvoudig oplossen door een aantal katoenen handdoeken of moltons tussen het matras en het hoeslaken te leggen. Vraag de kraamhulp wanneer dit niet meer nodig is.

De tijk is afneembaar en mag op 60 graden worden gewassen. Na het wassen is hij wel wat lastig terug te plaatsen. Wassen op 60 graden is aan te raden, want zo maak je stofmijt en schimmels onschadelijk.

Dit matras is ook van IKEA. Het formaat is hetzelfde als de Beste uit de Test (120 x 60 cm). Het verschil zit hem in de dikte. Dit matras is wat dunner (6 cm).

Ook dit matras is vrij hard. De lichaamsondersteuning voor baby's is op het randje. Daar lever je wat in ten opzichte van de Beste uit de Test. Maar voor peuters is de lichaamsondersteuning wel goed.

In tegenstelling tot de Beste uit de Test is dit matras niet koel, maar neutraal. Het houdt lichaamswarmte iets meer vast, maar niets om je zorgen over te maken. De tijk is afneembaar en mag gewassen worden op 60 graden.

Een nadeel is dat het matras vocht wat minder goed afvoert. Je zult het matras na ongelukjes extra moeten luchten.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.