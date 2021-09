Eindeloos wiegen, autoritjes maken, white noise-machines of inbakerzakjes: om een kind goed te laten slapen, zijn ouders vaak tot veel bereid. Voor wie het echt even niet meer weet, is er de slaapcoach. We stelden kinderslaapcoach Myrthe Stapper van Slaaptipsvoorbabys.nl de slaapvraag: Wat als mijn kind niet in zijn eigen bedje wil liggen?

Help! Mijn kind heeft een heerlijk bedje, maar eindigt steeds in het mijne. Waarom?

Stapper: "Dit kan op alle leeftijden voorkomen. Een pasgeboren baby heeft nooit geleerd om alleen in een bedje te slapen. Die wil geborgenheid en ligt het liefst op een van zijn ouders te slapen."

"Vanaf ongeveer 4,5 maand kun je een baby leren in zijn eigen bedje te gaan gaan slapen. Zorg dan dat ze goed hebben gedronken, niet onder- of oververmoeid zijn en zorg voor een goede slaapomgeving. Denk bij jonge baby's om hun wakkertijd; tot zes maanden zijn ze meestal niet langer dan twee uur achter elkaar wakker."

“Een slaapomgeving moet veilig zijn. Zorg dus dat er geen hond of kat in de buurt is.” Myrthe Stapper, kinderslaapcoach

Hoe moet ik die slaapomgeving inrichten?

"Een machine met white noise maskeert omgevingsgeluiden en kan een baby helpen in slaap te vallen. Zorg voor een koele kamer die echt donker is. Jonge baby's zijn nog niet bang voor het donker. Voor oudere kinderen die wel bang zijn kun je een klein lichtje aandoen, maar zorg dan voor rood licht en niet voor blauw of geel licht. Een slaapomgeving moet veilig zijn. Zorg dus dat er geen hond of kat in de buurt is."

Het lukt nog steeds niet.

"Probeer de vier S-methode eens uit. Die kun je gelijk toepassen vanaf de geboorte. De eerste S staat voor setting the stage. Hiermee bedoelen we de eerdergenoemde rustige, veilige slaapomgeving. Zorg voor een routine voor elk dutje, bijvoorbeeld verschonen, knuffelen en een rustig liedje zingen. Door steeds dezelfde handelingen voor het slapen gaan te verrichten, herkent je baby op een gegeven moment wanneer het tijd is om te gaan slapen."

"De tweede S is swaddling, oftewel inbakeren. Dat kun je tot een maand of vier veilig doen, daarna kunnen baby's omrollen en is inbakeren niet langer veilig. Inbakeren zorgt voor rust in het lijf en geeft datzelfde geborgen gevoel als toen baby's in de baarmoeder lagen."

Oké. En de derde en vierde S?

"Eenmaal ingebakerd kun je naar de derde S, van sitting. Zitten dus, hoewel je dit ook staand kunt doen. Hou de baby rechtop met zijn of haar hoofd net over jouw schouder, zodat je baby weinig visuele afleiding heeft. Bij deze methode zit je stil en praat én beweeg je niet. Maak ook geen andere geluiden en wieg je baby ook niet. Al snel zul je voelen dat je baby begint te ontspannen en kun je hem wegleggen."

"Wanneer je baby begint te huilen ga je door naar de laatste S, van sush-pat, oftewel sussen en klopjes geven. Ouders die dit proberen zeggen vaak: geprobeerd, maar werkt niet. Maar geef het echt even de tijd, zeker tien minuten. Terwijl je baby in het bedje ligt, draai je hem rustig op de zij. Vervolgens klop je op de onderrug, bij de billen. Klopt niet té zacht, want dat voelt je baby niet."

"Terwijl je ritmisch klopt zeg je de hele tijd 'sssssssssj', dat herinnert ze aan het bloed dat door het lichaam stroomt als ze in de baarmoeder zitten. Na een tijdje zul je merken dat je baby langzaam rustiger wordt en in slaap valt. Bouw het dan geleidelijk af, en ga nog even door als de baby echt slaapt."

Wat doe ik als mijn peuter steeds zelf zijn bedje uit klimt?

"Het is op deze leeftijd enorm belangrijk dat je consequent bent. Maak een afspraak met je peuter, bijvoorbeeld: als je vannacht in je bedje blijft, mag je een Paw Patrol-sticker uitkiezen. Hou je daar dan aan. Geef die sticker niet als het niet is gelukt, maar maak er geen drama van. Geef de sticker aan een beer of pop die wél in zijn bedje is gebleven, zodat duidelijk wordt wat de bedoeling is. Nachtelijke angsten moet je wel serieus nemen."

En de echt gouden tip?

"Kleine baby's huilen, en dat ligt niet altijd maar aan de ouders. Dat is belangrijk om te onthouden: het ligt niet altijd maar aan jou. Wat je kunt proberen is je baby rond 23.00 uur nog even wakker maken, zo'n twintig minuten, en een voeding geven. Vaak helpt dat om opnieuw die nachtcyclus in te gaan."