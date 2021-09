Wanneer moet dat speentje echt de prullenbak in, hoe maak ik babyvoeding en is het wel normaal dat mijn kleuter geen vriendjes heeft? Wekelijks legt NU.nl een opvoedvraag voor aan een expert of ervaringsdeskundige. Deze week is dat: Tandenpoetsen is een strijd. Hoe maak ik het weer leuk?

Als je je kind iedere keer dat de tanden gepoetst moeten worden haast in de houdgreep moet houden, ben je niet de enige. Dat je kind een hekel heeft aan het tandenpoetsen kan volgens kindertandarts Gabriëlle Bongaarts verschillende oorzaken hebben.

"Sommige kinderen zijn ook gewoon gevoeliger of eigenwijzer. Ook kan het bij kleine kinderen met vermoeidheid te maken hebben. Zo is vlak voor het naar bed gaan tandenpoetsen, als het kind al heel moe is, niet altijd de beste optie".

Orthopedagoog Maaike Lammers denkt ook dat het soms beter is niet vlak voor het slapen de tanden te poetsen, omdat je kind dan al moe kan zijn. "Maar kies wel een vast tijdstip waarop je de tanden van je kind poetst. Voor een kind is een routine en voorspelbaarheid altijd fijn."

Ook Bongaarts raadt aan het tandenpoetsen al van jongs af aan in het dagelijkse leven mee te nemen en niet door opstandigheid over te slaan. "Anders weet je kind dat het door het protesteren niet gedaan wordt, waardoor het telkens weer zal gebeuren."

“Ga vooral niet mee in de machtsstrijd van je kind. Anders gaat het niet meer om het poetsen, maar om wie er wint.” Maaike Lammers, orthopedagoog

Routine, liedjes en beloningen

Lammers benadrukt ook dat de moeite met het tandenpoetsen kan ontstaan doordat je kind de druk op zijn tanden misschien gewoon niet fijn vindt.

"Je moet inderdaad van jongs af aan niet te hard poetsen. Wat ook kan helpen, is om je kind de eerste jaren te laten liggen tijdens het tandenpoetsen: eerst op het aankleedkussen, later op het bed of op de bank. Voor jonge kinderen kan het ook helpen liedjes te zingen tijdens het poetsen, over het tandenpoetsen. Zo wordt het poetsen leuker én weet je kind nog hoelang het poetsen ongeveer duurt", zegt Bongaarts.

Verder hebben bepaalde tandenborstelmerken leuke poetsapps ontwikkeld met beloningen, die volgens Bongaarts ook erg goed kunnen werken. "Als het poetsen echt een strijd is geworden, kan je het op die manier in kleine stapjes weer gaan opbouwen."

Lammers vult wel aan niet te ver te gaan met beloningen, maar het klein te houden. "Het idee is natuurlijk dat het braaf poetsen weer normaal gaat worden, en dan kan er ook niet áltijd een beloning op staan."

Pittig karakter

Je kind leert natuurlijk ook van wat het ziet bij jou als ouder. Geef daarom zo veel mogelijk het goede voorbeeld met het tandenpoetsen. Of laat je kind jouw tanden eens poetsen terwijl jij het bij hem doet, geeft Lammers als tip.

"Het ene kind is natuurlijk ook pittiger dan het andere, dus het kan ook te maken hebben met het opstandige karakter. Sommige kinderen hebben een groot autonomiegevoel en willen alles liever zelf doen."

"Vind altijd eerst uit: wat heeft mijn kind nodig om weer braaf te poetsen? Wil het zich begrepen voelen, heeft het jou als visueel voorbeeld nodig of heeft het een behoefte aan meer autonomie tijdens het poetsen? Ga vooral niet mee in de machtsstrijd van je kind. Anders gaat het niet meer om het poetsen, maar om wie er wint", aldus Lammers.

Ga er in ieder geval mee aan de slag het tandenpoetsen voor je kind weer leuk te maken. "Het poetsen is belangrijk om de bacteriën van de tanden en kiezen te verwijderen. Maar ook de fluoride die in de tandpasta zit, is belangrijk. Problemen door niet goed poetsen die wij zien zijn gaatjes, maar ook ontstoken tandvlees."

"Bij een kindje dat nog niet alle tanden en kiezen heeft, hoef je geen volle twee minuten te poetsen. Als alles gepoetst is, is het klaar. Bij kinderen van zes jaar en ouder die ook al de nieuwe blijvende kiezen hebben, zal je al een stuk langer bezig zijn", zegt Bongaarts.