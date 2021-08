Heb je nog een daguitstapje in de laatste dagen van de zomervakantie op de planning staan, maar weet je nog niet zeker wat het gaat worden? "Voor kinderen van alle leeftijden is een museum of dierentuin erg leuk, maar realiseer je dat kinderen niet zo'n lange aandachtsspanne hebben en al snel ergens op willen klimmen", adviseert Joyce Akse, psycholoog en opvoedexpert.

Een kind haalt volgens Akse al veel plezier uit de kleine dingen. Daarom hoef je een daguitstapje echt niet altijd ingewikkeld te maken of ver van huis te zoeken. "Wandelen in het bos, fietsen in de omgeving, met water spelen, gaan zwemmen of zelfs een uitje naar de bibliotheek kan voor een kind al genieten zijn."

Tikva Looijen, die de blog Gezin op Reis bijhoudt, kan met haar kinderen ook erg genieten van simpele uitjes in de natuur. Bijvoorbeeld in een speelbos waar je een natuurquiz kunt doen of waar er klimtoestellen op de route zijn.

Saskia Fokkema van de blog KidsErOpUit weet alles van uitstapjes met kleintjes. "Een gratis natuurspeeltuin of wandelpad kan al tof zijn. Of je gaat met de trein naar een andere plaats om daar eens speeltuinen te ontdekken. Een uitje met de trein is ook een hele belevenis. Bijvoorbeeld het Nijntje-museum of het Kinderboekenmuseum is leuk voor de allerkleinsten. En voor iets oudere kinderen bijvoorbeeld NEMO of het Discovery Museum in Kerkrade."

“Julianatoren en Linnaeushof zijn speciaal gericht op peuters en kleuters. Dan is het net allemaal wat kleinschaliger en goedkoper.” Tikva Looijen, blogger

Alleen een sprookjesbos is genoeg

Een dagje naar een pretpark als de Efteling klinkt misschien ook ideaal, maar in werkelijkheid maken kinderen volgens Looijen lang niet gebruik van het hele park. "Een alternatief kan dan bijvoorbeeld het Sprookjeswonderland in Enkhuizen zijn. Dan heb je eigenlijk alleen het Sprookjesbos, wat voor een peuter al genoeg is" , vertelt ze.

"Ook Julianatoren en Linnaeushof zijn speciaal gericht op peuters en kleuters. Dan is het net allemaal wat kleinschaliger en goedkoper."

Van wildwaterbanen tot fijne pierenbadjes: dit zijn de allerleukste subtropische zwembaden voor kinderen Kek Mama zette ze op een rijtje

Educatief uitje

Zou een uitje met je kind dan ook het liefst educatief moeten zijn? Volgens Fokkema leren kinderen altijd wel iets en hoef je dus niet de bestemming te kiezen op basis van wat ze er zullen leren. "Kinderen zijn van zichzelf al heel leergierig en leren al veel wanneer ze simpelweg kunnen ontdekken."

Daar is Akse het mee eens. "Dat kinderen overal waar ze komen nieuwe dingen leren, is inherent. Dus het uitje hoeft echt niet opzettelijk educatief te zijn. Kinderen kunnen zich verbazen over alles wat ze zien, zelfs al over de blaadjes in het bos."

Maak het uitje voorspelbaar

Het is wel zo fijn als je kind tijdens een dagje uit niet overprikkeld raakt en het de hele dag kan uithouden. "Maak het uitje zo voorspelbaar mogelijk. Vertel je kind wat jullie gaan doen en wat het kan verwachten. Door die voorspelbaarheid zit je kind een stuk rustiger en lekkerder in zijn vel. Hou ook rekening met de tijdstippen van de slaapjes en de eetmomenten en hou zoveel mogelijk het ritme van thuis aan", zegt Akse.

Loopt je kind tijdens een uitje graag van je weg? "Geef je kind dan een armbandje of tag om zijn pols met zijn naam en jouw nummer erop. Leg je kind hierbij ook uit waarvoor het dient en dat hij het aan iemand kan laten zien als jullie elkaar kwijtraken. Zo ontstaat er minder snel paniek", vertelt Akse.

Ga je met bijvoorbeeld een dreumes en kleuter? Neem dan voor de oudste een vriendje of vriendinnetje mee en voor de jongste een buggy of draagzak voor de dutjes, tipt Fokkema. "Of ga eens aan het einde van de vakantie op pad met één kind en laat het andere kind bij de andere ouder. Die een-op-eenaandacht de hele dag kunnen kinderen soms erg waarderen."