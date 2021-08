Iedere ouder weet: een goede oppas is goud waard. Hoe je aan een goede oppas komt, hoe je het veilig houdt en wat je de oppas betaalt, is vaak nattevingerwerk.

Apps voor het vinden van een oppas zijn al een paar jaar in opkomst, maar ook via lokale Facebook-groepen en via-via komen ouders aan een oppas. Hoe je de oppas ook binnenhaalt: een goede voorbereiding en een goede klik zijn enorm belangrijk voor het kind, zegt psycholoog Louis Tavecchio.

"Maak altijd eerst rustig kennis met een oppas, met de kinderen erbij. Leg uit dat je binnenkort een paar keer 's avonds weg bent en dat je ze niet alleen laat. Bekijk hoe de kinderen op de oppas reageren, of de oppas makkelijk contact maakt en een vriendelijke, warme uitstraling heeft", zegt hij.

"Vooral bij kinderen die nieuwe gezichten spannend vinden, is de klik van groot belang voor het veiligheidsgevoel van het kind. Goodness of fit, noemen we dat in vaktermen: een goede afstemming tussen de temperamenten van kind en verzorger."

“Breng zeker de eerste keren de kinderen samen met de oppas naar bed, en laat de oppas bijvoorbeeld zelf voorlezen uit het boek waarin jij al bezig was.” Louis Tavecchio, psycholoog



Neem er ruim de tijd voor

Een kind langzaam laten wennen aan een nieuwe oppas is de vervolgstap, zegt Tavecchio. "Breng zeker de eerste keren de kinderen samen met de oppas naar bed, en laat de oppas bijvoorbeeld zelf voorlezen uit het boek waarin jij al bezig was. Neem de tijd voor dit proces, een kind moet zich op zijn gemak gaan voelen bij de oppas. Net als dat een kind een wenprogramma heeft bij de kinderopvang", aldus de psycholoog.

"Komt de oppas toch pas als de kinderen al slapen? Vertel de kinderen vooraf wie er zal zijn. Ineens iemand anders dan papa of mama aan het bed bij een enge droom of plasongelukje is heel beangstigend voor kinderen. Neem dat risico al helemaal niet bij een vreemde oppas."

“Als ik terugkom en het huis is ontploft maar de kinderen vonden het geweldig, ben ik tevreden.” Danaë Tsagarakis (38)



Vaste gezichten

Eén of twee vaste oppassen heeft voor het veiligheidsgevoel van kinderen de voorkeur, stelt Tavecchio. Dat is precies hoe Danaë Tsagarakis (38) uit Sneek het heeft geregeld. Ze is moeder van een jongenstweeling van 4,5 en een dochter van 8.

"Ons buurmeisje van vijftien past bij ons op, en anders de zus van onze gastouder die bij ons komt als ik werk. Bepaalde eigenschappen of ervaring vind ik niet belangrijk, als de kinderen het maar fijn hebben. Als ik terugkom en het huis is ontploft maar de kinderen vonden het geweldig, ben ik tevreden."

Uurtarief

De oppas van Tsagarakis kan rekenen op een bedrag dat past bij de inhoud van de taken. "Eet ze met de kinderen, brengt ze ze naar bed of hoeft ze alleen maar op de bank te zitten waken? Ik kijk per keer naar wat ik het waard vind en hoelang ik weg ben geweest, ik maak nooit prijsafspraken. Meestal komt het neer op ongeveer 5 euro per uur", vertelt ze.

Volgens het Nibud is de richtlijn voor een oppas tussen de 3,25 en 5,40 euro per uur. Dit is gebaseerd op het minimumloon van vijftien- tot en met achttienjarigen voor een 36-urige werkweek. Nibud adviseert ouders om bij het bepalen van een prijs ook te kijken naar de leeftijd van de oppas, het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen.