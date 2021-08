Wanneer moet dat speentje echt de prullenbak in? Hoe zorg ik voor babyvoeding zonder microplastics? En is het wel normaal dat mijn kleuter geen vriendjes heeft? Wekelijks legt NU.nl een opvoedvraag voor aan een expert of ervaringsdeskundige. Deze week is dat: 'Mijn kind is zo bang voor honden, dat hij amper nog naar buiten durft. Hoe nemen we zijn angst weg?'

In Nederland heeft bijna een op de vijf huishoudens een hond. De kans dat je er eentje tegenkomt, is dus vrij groot. Maar wat als je kind niet meer buiten wil spelen, uit angst een hond tegen het lijf te lopen? Angst voor honden kan je behoorlijk belemmeren, weet Nikki Rethmeier van Stichting Contacthond. "Het kan verleidelijk zijn om te denken: dan gaan we niet meer naar het bos of naar vrienden toe met een hond. Maar dan wordt de angst alleen maar groter."

“Bagatelliseer de angst niet door te zeggen: 'Kom op, hij doet niks'. Dat werkt vaak averechts.” Nikki Rethmeier van Stichting Contacthond.

Angst overdragen

Stichting Contacthond zet speciaal opgeleide honden in als therapiehonden, onder meer voor de behandeling van angst voor honden. Soms is de oorzaak van zo'n fobie aanwijsbaar, bijvoorbeeld als een kind ooit gebeten is. Of als de ouders ook bang zijn voor honden. "Vaak dragen zij hun angst dan onbewust over op hun kinderen. Ze trekken hun kind naar zich toe als er een hond langsloopt. Kinderen gaan dat gedrag dan kopiëren."

Rethmeier adviseert om honden bij een fobie niet te gaan vermijden. "Dat is bijna onmogelijk. Maar als je een hond tegenkomt en je kind is bang, bagatelliseer die angst dan ook niet door te zeggen: 'Kom op, hij doet niks'. Dat werkt vaak averechts." Kies liever een middenweg: toon begrip voor de angst van je kind, en probeer het gedrag van de hond te duiden. "Die hond rent op je af, omdat je een bal hebt en hij met je wil spelen."

Kinderen kopiëren het gedrag van hun ouders, maar vullen wat ze niet weten zelf in, vertelt Rethmeier. "Daarvoor gebruiken ze hun fantasie. 'Die hond blaft, omdat hij wil bijten.' Ze zijn niet bang voor de hond, maar door wat zij denken over de hond." Verdiep je als ouder in het gedrag van een hond en benoem de feiten, tipt de hondentrainer. "Een hond blaft niet omdat hij agressief is, maar omdat hij iets duidelijk wil maken. Daar kan je ook een spel van maken: wat denk jij dat de hond wil zeggen?"

Zo saai als een lantaarnpaal

Leer je kind de lantaarnpaaltruc, tipt de hondentrainer. "Kinderen die bang zijn voor honden, zijn geneigd om te gaan gillen of weg te rennen als er een hond aankomt. Maar dat gedrag trekt juist de aandacht.

Als een kind stil blijft staan en stoïcijns voor zich uit staart, dan snapt een hond dat er niets te halen valt: geen snoepje, geen spel, geen aandacht. En dan zal een hond doorlopen."

Zelf een pup in huis halen om je kind over zijn angst heen te helpen? Geen goed idee, vindt Rethmeier. "Jonge honden zijn juist druk en onvoorspelbaar. Die zijn nog niet getraind, hangen in je veters en bijten spelenderwijs zo je handen aan flarden. Dat maakt de angst alleen maar groter. En dat is ook niet fair voor zo'n pup."

Zoek in je omgeving mensen met een rustige hond en spreek daarmee af, zodat je kind kan ervaren dat honden helemaal niet zo eng zijn, tipt de hondentrainer. Blijft je kind bang? Wacht dan niet te lang met professionele hulp zoeken. "De angst kan een kind enorm in de weg gaan staan. En dat is zonde, want een hondenfobie is meestal goed te behandelen."