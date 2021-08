Een rustige thuissituatie en weinig de deur uit hoeven: 14 procent van de kersverse moeders denkt langer te zijn doorgegaan met het geven van borstvoeding door de coronacrisis, blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Ontspanning en goede begeleiding zijn belangrijk bij het geven van borstvoeding, ook als vrouwen weer aan het werk gaan.

Met het onderzoek, dat plaatsvond van maart 2020 tot april 2021 onder 2.073 moeders van tussen de 18 en 45 jaar, hoopte het Voedingscentrum meer informatie te krijgen over de invloed van de veranderende situatie op het geven van borstvoeding.

"Je ziet vaak in onderzoeken terug dat het aantal vrouwen dat borstvoeding geeft, terugloopt na afloop van de verlofperiode. Het kan voor sommige vrouwen lastig zijn om te kolven tijdens of op het werk", vertelt Lolkje de Vries, woordvoerder van het Voedingscentrum.

Dat de coronaperiode meer rust en ontspanning geeft en mogelijkheden biedt om thuis te werken voor zowel de vrouw als haar partner, werpt zijn vruchten af wat betreft borstvoeding. 14 procent van de ondervraagde vrouwen denkt langer te zijn doorgegaan met het geven van borstvoeding door de coronacrisis. Gemiddeld hebben vrouwen ruim vijftien weken (deels) borstvoeding gegeven.

Minder afspraken en hulp van partner

De vrouwen die denken dat ze langer zijn doorgegaan door de lockdown noemen als redenen dat de partner meer thuis is (52 procent), minder verplichtingen of afspraken (51 procent) en dat ze minder in het openbaar hoeven te voeden (50 procent).

"Het geeft een mooie indicatie van wat het verschil kan maken", zegt De Vries. "Het laat opnieuw zien dat rust en ruimte heel belangrijk is. De omgeving, waaronder de werkgever, kan daarin een doorslaggevende rol spelen."

Lactatiekundige Patricia Walraven denkt dat de trend al langer is ingezet. "Dat mensen weinig de deur uitgaan, dat het makkelijker is om rechtstreeks borstvoeding te geven in plaats van kolven: dat is absoluut waar en dat draagt zeker bij. Maar ik denk dat er al langer meer en langer borstvoeding werd gegeven", zegt ze.

"Niet alleen het consultatiebureau, maar ook verloskundigen en huisartsen sturen sneller door naar een lactatiekundige. En met goede begeleiding is het voor vrouwen makkelijker om borstvoeding te geven."

Meer rust en ontspanning

"Rust is heel belangrijk", zegt Walraven. "Borstvoeding geven kost veel energie en het is belangrijk dat je rust krijgt om daarvan te herstellen. Een partner die even boodschappen doet of een hapje eten maakt, helpt daarbij."

Voeden en kolven moeten bovendien ook rustmomenten op zich zijn. "Als de hersenen worden afgeleid, neemt de productie af. Dat heeft te maken met de toeschietreflex die wordt aangestuurd vanuit de hersenen", legt de lactatiekundige uit.

“Wees relaxed, ga ontspannen en niet kolven met een computer voor je neus.” Patricia Walraven, lactatiekundige

Ook als vrouwen weer aan het werk gaan en borstvoeding willen blijven geven, adviseert Walraven om die rust te bewaren tijdens het kolven en voeden. "Het is de bekendste reden om te stoppen met borstvoeding." De gouden tip om het toch vol te houden? "Niet stressen. Probeer gewoon om mee te gaan in het ritme en de flow. Wees relaxed, ga ontspannen en niet kolven met een computer voor je neus. Vanuit de Staat heb je wettelijk recht op twee uur kolven op een werkdag van acht uur. Pak die uren ook."

Het Voedingscentrum adviseert vrouwen om minimaal zes maanden borstvoeding te geven, omdat de voordelen voor pasgeborenen dan het grootst zijn.