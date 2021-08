Wanneer moet dat speentje echt de prullenbak in? Hoe zorg ik voor babyvoeding zonder microplastics? En is het wel normaal dat mijn kleuter geen vriendjes heeft? Wekelijks legt NU.nl een opvoedvraag voor aan een expert of ervaringsdeskundige. Deze week: Mijn kind is zindelijk, maar nu gebeuren er weer ongelukjes. Wat doe ik daaraan?

Geen enkele ouder wordt vrolijk van een natte broek bij een kind. "Dat kan zelfs nog een paar jaar nadat ze volledig zindelijk zijn geworden voorkomen", zegt pedagoog Inge van Rijn.

"Dingen als een verhuizing, spanningen thuis, een opkomend logeerpartijtje, een griepje en voor een eerst naar school gaan, kunnen ervoor zorgen dat je kind een terugval heeft in zijn zindelijkheid. En soms zijn ze zo druk aan het spelen dat ze simpelweg vergeten naar de wc te gaan."

“Je moet het zien als een leerproces, waarbij die ongelukjes juist de leermomenten zijn.” Joyce Akse, opvoedcoach en psycholoog

Externe factoren die spanning veroorzaken, kunnen dus tot ongelukjes leiden. Zit je kind nog in het proces om zindelijk te worden? Dan horen ongelukjes er onvermijdelijk bij. "Je moet het zien als een leerproces, waarbij die ongelukjes juist de leermomenten zijn", zegt psycholoog en opvoedexpert Joyce Akse.

Krijgt je kind een terugval als het al zindelijk was, dan kan dat volgens Akse ook komen doordat dat je misschien iets te vroeg bent begonnen met het proces van zindelijk maken, of doordat je er te weinig tijd voor hebt genomen.

Soms denken ouders dat een kind het in zijn broek doet als een schreeuw om aandacht. "Dat kan, bijvoorbeeld als er een broertje of zusje is geboren en je kind ziet hoe die luier wordt verschoond. Dan kan een kind bewust of onbewust ook weer babygedrag gaan vertonen. Daar moet je als ouder begrip voor tonen, want het moeten delen van de aandacht met een baby is niet niks", aldus Van Rijn.

Vertrouwen uitstralen

Volgens Akse mag je er vertrouwen in hebben dat het weer goed komt. "Je kind kon het namelijk al en kan nu even een dipje hebben, om welke reden dan ook. Het belangrijkst is dat je zelf niet gefrustreerd raakt en dat je vertrouwen naar je kind uitstraalt."

"Probeer de focus te blijven leggen op wat je kind wél goed doet. Misschien geeft je kind bijvoorbeeld wel aan een plasje te moeten doen, maar komt het net te laat op de wc aan. Geef complimenten over wat je kind wel goed doet, terwijl je hem of haar begeleidt."

“Als een kind voldoende drinkt, zal het beter aanvoelen wanneer het naar de wc moet.” Joyce Akse, opvoedcoach en psycholoog

Daar is Van Rijn het mee eens. "Geef je kind een steuntje in de rug en zet zo nodig een stapje terug en haal het potje er gewoon weer bij totdat je kind het weer opnieuw leert."

Luiers erbij pakken is echter geen goed idee, zegt Akse. "Als je eenmaal van de luiers af bent, haal ze dan ook niet meer in huis. Anders ben je echt terug bij af en zal je kind zijn behoeftes weer in zijn luier willen doen", aldus de psycholoog.

Een-op-eenmomentje op de wc

Belangrijk is ook om het naar de wc gaan weer leuk te maken voor je kind. "Een liedje bedenken over naar de wc gaan of samen een spelletje doen op de wc kan ook, dan wordt het weer een leuk een-op-eenmoment, wat motiverend kan zijn", zegt Akse. Het belangrijkst is volgens haar dat er een positieve sfeer omheen hangt en dat je je kind niet straft als het een keer mislukt.

Zeker met het warme weer hoef je je kind niet minder te drinken te geven in de hoop dat er minder ongelukjes gebeuren. "Sterker nog: als een kind voldoende drinkt, zal het beter aanvoelen wanneer het naar de wc moet. Gewoon meer dan genoeg te drinken geven dus", geeft Akse als laatste advies.