Veel ouders met jonge kinderen maken zich zorgen over het rondwarende RS-virus. Het RIVM bevestigde al dat er sprake is van een 'ongebruikelijke epidemie'. Hoe kan je dit virus bij een hoestend of verkouden kind herkennen en wanneer moet je als ouder aan de bel trekken?

"De meeste kinderen krijgen het virus in hun eerste levensjaar. Door het virus krijgt een kind een infectie in de luchtwegen, met daarbij verkoudheid, longontsteking of oorontsteking. Daarbij raken vaak de kleinste luchtbuisjes in de longen ontstoken, wat bronchiolitis wordt genoemd", legt huisarts Annet van Dellen-Coster uit.

Ook volwassenen kunnen dit virus krijgen, al zullen zij er niet meer van merken dan een gewone verkoudheid. "Vooral voor pasgeborenen en premature baby's en kinderen tot twee, drie jaar oud kan het virus ernstig zijn", zegt Machteld van Scherpenzeel-de Vries, Kinderarts Neonatoloog bij Medisch Centrum Leeuwarden.

RS-virus of ander verkoudheidsvirus?

De eerste symptomen van het RS-virus zijn niet veel anders dan die van een normale verkoudheid. Van Dellen-Coster vertelt dat een kind eerst zal gaan hoesten en snotteren en pas enkele dagen daarna kan het kind last krijgen van longproblemen. Andere symptomen zijn koorts, een snelle of piepende ademhaling, minder goed kunnen drinken, 'neusvleugelen', een grauwe huid rondom de mond en nagels en sufheid. "Ook kun je de huid tussen de ribben bij het inademen naar binnen zien trekken."

Na een paar dagen zal je dus een duidelijk verschil zien tussen een normale verkoudheid en het RS-virus. "Als je kind de eerder genoemde symptomen vertoont, neem dan gelijk contact op met je huisarts of huisartsenpost." aldus de huisarts.

Scherpenzeel-de Vries: "Jonge kinderen kunnen soms ook aan extra zuurstof behoefte hebben, sondevoeding, ademhalingsondersteuning en soms zelfs beademing op de kinder-ic. Andere verkoudheidsvirussen kunnen voor deze groep ook bedreigend zijn." Maar hoe je dan een onderscheid maakt tussen het RS-virus of een ander verkoudheidsvirus? Dat is heel lastig. "Zelf een onderscheid maken tussen welk virus het is, is heel lastig voor ouders. Alleen in het ziekenhuis kunnen we dat testen en vaststellen."

Besmetting helemaal voorkomen is lastig

Het RS-virus verspreidt zich net zoals ieder ander virus. Handen wassen en afstand houden kan de besmetting iets voorkomen worden, maar helemaal voorkomen is lastig volgens kinderarts Scherpenzeel-de Vries. "Goede hygiëne en zo min mogelijk de neus en mond aanraken kan enigszins helpen, maar het is haast niet mogelijk om een besmetting helemaal te voorkomen wanneer er sprake is van een epidemie. Geef je kind ook niet minder aandacht en knuffels dan normaal om besmetting te voorkomen, vaak is die extra liefde net zo belangrijk voor een kind", aldus Van Dellen-Coster.

Krijgt je kind geen last eerdergenoemde ernstige RS-virus symptomen, maar blijft het bij verkoudheidssymptomen? Bied je kind dan genoeg rust, genoeg te drinken en geef eventueel een paracetamol. "Vaak gaat het na een half uur dan al wat beter. Als de temperatuur na de paracetamol echter niet daalt, hoeft dat niets te zeggen over hoe ziek je kind is. Antibiotica zal je kind niet helpen als het het RS-virus heeft", zegt Van Dellen-Coster.