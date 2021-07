Het was door de coronapandemie wederom een raar schooljaar, een goed idee om je kind even bij te laten spijkeren in een zomercursus? De zorgen over opgelopen achterstanden van ouders zijn vaak wel terecht, ziet bijlesinstructeur Herman Meijners. Maar wanneer is bijles een goed idee?

"Kinderen vinden het niet leuk nee, maar we zien nu wel dat het harder nodig is dan voorgaande jaren, vooral na het onderwijs vanuit huis tijdens de lockdown. Toen werd er ingeleverd op kwaliteit en de overdracht van kennis, dus de zorgen van ouders zijn vaak wel terecht", zo vertelt Herman Meiners, oprichter van bijleswebsite Learnr. Hier wordt bijles en huiswerkbegeleiding gegeven aan leerlingen vanaf groep 7.

'Kinderen leren niet alleen op school'

Onderwijspedagoog Sandra Veenstra is van mening dat bijles voor kinderen in de zomervakantie in sommige gevallen nuttig kan zijn. "Vraag jezelf af: waarom wil ik dit voor mijn kind? Is het omdat je kind het écht nodig heeft of omdat jij als ouder graag zou zien dat je kind beter wordt dan dat het al is? In dat laatste geval zou ik zeggen: niet doen. Alleen als het leerstress voor je kind vermindert in het nieuwe schooljaar is het aan te raden."

Veenstra benadrukt ook dat kinderen niet alleen dingen leren door schoolwerk. En dat juist de zomervakantie de mogelijkheid geeft voor kinderen om zich meer te focussen op de sociale, creatieve vaardigheden en het opdoen van levenservaringen in de buitenwereld. "Er wordt vaak gedacht dat de cognitieve vaardigheden die je kind op school opdoet de belangrijkste zijn, maar er is zoveel meer wat er voor je kind te leren valt. Juist door te spelen, kunnen kinderen veel leren en groeien. En daar is zo'n vakantie eigenlijk voor."

Ook genieten van de vakantie

Daar kan Meiners zich ook in vinden. Hij vertelt dat bij zijn bijlesbedrijf nooit kinderen worden begeleid alleen omdat de ouders dat graag willen. "We wijzen 35 procent van de aanmeldingen af. Dat heeft ook vaak te maken met dat het simpelweg niet haalbaar is de inhaalslag te maken in de zomervakantie, als je daar niet iedere dag mee bezig wilt zijn. Bij leerlingen die het écht nodig hebben geven we bijlessen van één uur in de week tot drie uur in de week of meer gedurende de hele zomervakantie, afhankelijk van de behoeftes van het kind".

"Als je kind een achterstand heeft door een trage informatieverwerking, dan kan de zomervakantie inderdaad een goede kans zijn om de kennis bij te spijkeren en gelijk te trekken voor het nieuwe schooljaar. Ik zou zeggen: maximaal één week in de zomervakantie, zodat je kind ook echt mag genieten van de vakantie", zegt Veenstra. "Je moet inderdaad kijken of het doel wat je voor ogen hebt het waard is om de zomervakantie op te offeren", voegt Meiners daaraan toe.

“Je kind hoeft niet het gevoel te hebben dat hij of zij de zomervakantie overslaat.” Sandra Veenstra, onderwijspedagoog

Bijles thuis of buiten de deur

Het belangrijkste volgens Veenstra is om je kind niet op bijles te doen om te kijken of hij of zij misschien beter kan presteren. "Dan zal het juist meer stress geven in een periode waarin je kind juist moet ontspannen. Als het stressverlagend zal werken in het nieuwe schooljaar, dan wegen de voordelen voor je kind waarschijnlijk wél op tegen de nadelen", aldus de onderwijspedagoog.

Er zit ook nog een verschil in of je je kind thuis bijles geeft of naar een instituut laat gaan, volgens Veenstra. Vooral als je kind buiten de deur op bijles gaat in de zomer, is het belangrijk dat nog een groot stuk echte vakantie overblijft. "Anders lijkt het te veel op naar school gaan, en je kind hoeft niet het gevoel te hebben dat hij of zij de zomervakantie overslaat."