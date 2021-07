Wanneer moet dat speentje echt de prullenbak in? Hoe zorg ik voor babyvoeding zonder microplastics? En is het wel normaal dat mijn kleuter geen vriendjes heeft? Wekelijks legt NU.nl een opvoedvraag voor aan een expert of ervaringsdeskundige. Deze week is dat: mijn kind speelt het liefst helemaal alleen. Moet ik me zorgen maken?

Stel, je kind wordt omringd door leeftijdsgenootjes, maar kiest er toch voor liever alleen te spelen. Dan weet je als ouder wellicht niet wat je daarvan moet denken. Want kinderen zoeken normaal gesproken toch altijd aansluiting en contact met andere kinderen op?

"Net als volwassenen zijn er ook kinderen die van gezelschap houden, en anderen niet", aldus psycholoog Tamar de Vos. "Niks om je zorgen over te maken als het kind verder goed functioneert met andere kinderen op school en lekker in zijn vel zit."

Gunstige omstandigheden creëren

Opvoedkundige Eva Bronsveld zegt dat we vaak geneigd zijn iets gek te vinden wat niet in het 'gemiddelde' valt. Als een kind dus iets rustiger is en minder sociaal is dan de rest, kan dat ook gewoon een karaktereigenschap zijn, waar niks mis mee is. Misschien heeft je kindje gewoon een voorkeur voor alleen spelen. "Maar het is wel goed om gunstige omstandigheden voor je kindje te creëren, zodat hij wel met andere kindjes kán spelen als hij dat zou willen."

Dat creëren van gunstige omstandigheden doe je door bijvoorbeeld samen naar de speeltuin te gaan waar wel andere kinderen zijn, maar waar je kindje zelf kiest of hij alleen speelt of anderen opzoekt. "Als ouder kun je dan de drempel te verlagen door een gesprek met een ander kindje aan te knopen, zonder te zeggen: 'Kijk, een kindje waar je mee kunt spelen!' Dan kan je kindje zelf kijken of het hem interesseert samen te spelen, zonder dat jij het hem opdringt", zegt Bronsveld.

Belemmering in de ontwikkeling

Soms is het wel goed om te kijken of er niet meer aan de hand is dat dit gedrag van je kind kan verklaren. Bijvoorbeeld op het moment dat je kind volstrekt géén aansluiting kan vinden en daarmee ook moeite heeft, of wanneer het je kind belemmert in de ontwikkeling.

"Het is alleen een probleem als je kindje wel interesse heeft in samen spelen, maar niet weet hoe en zich daarom steeds terugtrekt. Dat kan aan het kind liggen, maar ook aan een te drukke omgeving of te veel prikkels", zegt Bronsveld.

De Vos voegt daaraan toe dat je wel alert moet zijn als je kind het voorheen wel leuk vond samen te spelen, en nu opeens niet meer. "Dan kan onzekerheid een rol spelen, door bijvoorbeeld een confrontatie in de klas, minder goed presteren op school of pesten. In dat geval kan je daarmee wel beter op zoek gaan naar een oplossing voor je kind, zodat het weer lekkerder in zijn vel gaat zitten."

Niets pushen

Vooral als je als ouder extravert bent, is het misschien moeilijk te begrijpen hoe je kind zo op zichzelf kan zijn. Hierdoor kun je je misschien geneigd voelen je kindje meer te gaan pushen naar het sociale. Maar dat werkt averechts, zegt Bronsveld.

"Je kunt je kind beter het gevoel geven dat het oké is om te zijn wie hij is, en dat daar niks mis mee is. De maatschappij is vaak erg ingericht op extraverte mensen, maar introverte mensen en kinderen zijn er ook. En dat is in de meeste gevallen helemaal normaal en oké."