Een mooi vakantieadres gevonden, maar wel in Zuid-Frankrijk. En dus stap je met je gezin vol goede moed de auto in. Helaas ben je de grens nog niet over of de kinderen beginnen te klieren. Hoe zorg je dat ze de reis goed volhouden? Een kinderpsycholoog geeft vier tips.

Uren in de auto op weg naar een mooie vakantiebestemming: in 2020 gingen ruim 4,5 miljoen Nederlanders met de auto naar het buitenland, bleek deze maand uit cijfers van het CBS. Daaronder bevinden zich ook veel gezinnen: bij 2,6 miljoen Nederlanders bestond het reisgezelschap uit volwassenen en kinderen. Dat betekent vaak ook lange ritten met kinderen op de achterbank.

Na uren in een warme auto kan de sfeer best een beetje vervelend worden: geruzie, geklier en gezeur zal veel ouders bekend in de oren klinken. "Kinderen gaan zich op een gegeven moment vervelen", zegt kinder- en jeugdpsycholoog Ger Ramakers. "Als ze lekker bezig zijn, heb je er geen kind aan. Maar als ze zich vervelen, kunnen ze op een negatieve manier om aandacht vragen. Kinderen hebben niet zo'n lange aandachtspanne, terwijl ouders juist zo snel mogelijk op de plek van bestemming willen zijn."

1. Goede afspraken maken

Het advies van de psycholoog? Maak goede afspraken over de rit en vraag aan je kinderen zelf wat ze willen meenemen om zichzelf onderweg bezig te houden. "Kinderen kunnen dat zelf heel goed aangeven." Daarnaast is het volgens Ramakers belangrijk om geregeld even stil te staan onderweg. "Langs de snelweg zijn genoeg plekken waar ook speeltoestellen zijn en waar even gespeeld kan worden. Zeker kleine kinderen hebben de behoefte om even rond te rennen en hun energie kwijt te raken. De reis duurt in dat geval wel wat langer, maar de kwaliteit wordt beter."

2. Zorg voor afwisseling

Naast beweging is ook afwisseling onderweg een belangrijk element van een goede autorit. "Zorg als ouder dat je verschillende dingen bij je hebt zodat ze kunnen afwisselen. Over het algemeen vinden kinderen het niet leuk om zes uur aan een stuk hetzelfde spelletje te spelen", zegt Ramakers. Ook een optie: even naast je kind achterin gaan zitten, zodat je samen even een spelletje speelt en aandacht geeft aan je zoon of dochter."

3. Positieve afleiding

Toch te lang doorgereden met zeurende kinderen tot gevolg? "Het is dan het beste om te zorgen voor positieve afleiding. Een ander spelletje of iets lekkers geven." Wat ook werkt: een scherm. "Dan is het helemaal geen probleem meer. Je kunt van tevoren met je kind een bepaalde tijd afspreken, zodat je kind weet waar hij of zij aan toe is."

4. Geen discussie voeren

Het belangrijkste is laten zien dat je als ouder de controle hebt. "Blijf zelf rustig en ga geen discussie aan, word niet boos en als het enigszins kan: neem pauze. Als er op het moment dat een kind begint te zeuren een parkeerplaats voorbij komt, is dat een goed moment om te stoppen." Worden de kinderen dan niet beloond? "Je moet kinderen toch een beetje compenseren voor het onbehagen dat je ze aandoet. Houd er echt rekening mee dat het voor hen veel zwaarder is dan voor jou als ouder", aldus Ramakers.