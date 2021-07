Wat is de beste drie-in-éénkinderwagen? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? De Consumentenbond en NU.nl geven antwoord.

Een drie-in-éénkinderwagen wordt zo genoemd omdat je hem op drie manieren kunt gebruiken: met een reiswieg, met een zitje en met een autostoeltje. Ze zijn geschikt voor kinderen tot ongeveer vier jaar. Een andere optie is een buggy, maar die mag je pas gebruiken als je kind zelfstandig kan zitten.

De Consumentenbond heeft in totaal 76 kinderwagens en buggy's getest op onder andere gebruiksgemak, rijgedrag en stevigheid. Veiligheid is natuurlijk het belangrijkst, dus daar is extra op gelet.

Van de 45 geteste kinderwagens binnen de categorie drie in één komt een kinderwagen van Nuna als Beste uit de Test. Een model van Mutsy is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Nuna Mixx Next

De Nuna Mixx Next is een uitstekende kinderwagen. Je kunt hem gebruiken tot je kind 22 kilo weegt, dus tot het ongeveer vier à vijf jaar oud is.

De Mixx blinkt uit in het besturen en rijden. Hij rijdt heel soepel en heeft uitstekende vering. Hierdoor heeft hij ook geen enkele moeite met hobbels of ruw terrein. Daarnaast heeft deze kinderwagen een kleine draaicirkel en is makkelijk te besturen in krappe ruimtes.

Hij is ook makkelijk in het gebruik. Rijklaar maken is eenvoudig en je plaatst je kind gemakkelijk in de wagen. De gordeltjes en riempjes kun je eenvoudig verstellen.

De duwstang is instelbaar, maar is vooral geschikt voor wat langere mensen. Voor kleinere mensen is hij op de laagste stand mogelijk wat aan de hoge kant.

Een nadeel is dat de Mixx behoorlijk zwaar is en opgeklapt behoorlijk wat ruimte inneemt. Dit maakt hem minder handig voor in het openbaar vervoer. Daarnaast kan het uitklappen van de wagen stroef gaan. En voor kinderen tot één jaar is het zitje iets aan de grote kant.

Beste Koop: Mutsy Evo

Deze kinderwagen van Mutsy biedt veel waar voor zijn geld. Hij haalt het niet bij de Nuna Mixx, maar is een stuk goedkoper en presteert goed. Je kunt hem wel wat minder lang gebruiken dan de Mixx, namelijk tot je kind 15 kilo weegt, dus ongeveer vier jaar oud is.

Wat betreft het rijden en besturen doet hij niet veel onder voor de Mixx. Hij rijdt soepel, ook over ruw terrein. In krappe ruimtes draait hij erg goed en is hij gemakkelijk te hanteren.

Je kind vastzetten en de riemen en gespen verstellen gaat eenvoudig. Ook het bevestigen of verwijderen van de reiswieg of het autostoeltje werkt gemakkelijk.

De duwstang heeft een behoorlijk bereik. Dit maakt hem geschikt voor kleinere én langere mensen.

Een nadeel is dat hij, net als de Mixx, zwaar is en opgeklapt niet erg compact is. Hierdoor is ook de Evo niet heel handig voor gebruik in het openbaar vervoer. Daarnaast is het zitje aan de smalle kant en heeft het aan de zijkanten weinig voering. Hierdoor is het vooral voor grotere kinderen wat minder comfortabel.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.