In de zomervakantie kunnen kinderen eindeloos buitenspelen, maar onderschat de zon niet. Naast verbranding is ook een zonnesteek een mogelijk gevaar. "De kans op een zonnesteek is groter als je kind veel rent in de zon, niet voldoende drinkt en ook niet voldoende zonbescherming krijgt", zegt Elodie Mendels, kinderdermatoloog in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis.

Normaal gesproken koelt je lichaam zichzelf door te zweten wanneer het erg warm is of wanneer je hard sport. "Maar als je meer vocht verliest dan dat je drinkt, dan kan je lichaam niet goed afkoelen. Dan kan het lichaam de warmte niet kwijt en kun je een zonnesteek krijgen", zegt Mendels.

"Dat werkt zo bij zowel volwassenen als kinderen. Enerzijds is het lichaam dan te warm en anderzijds te droog. Als je er dan niet op tijd bij bent, kan het uitlopen op een hitteberoerte, wat gevaarlijk kan zijn voor je kind."

“Bleek zien komt doordat het lichaam niet op tijd wordt afgekoeld en er minder bloed naar de huid gaat.” Elodie Mendels, kinderdermatoloog

Een zonnesteek bij je kind zal je gelukkig over het algemeen niet over het hoofd zien. Volgens huisarts Annet van Dellen-Coster herken je een zonnesteek bij je kind aan bijvoorbeeld een erg warme huid, bleek zien, duizeligheid, misselijkheid, slapheid en soms braken of flauwvallen."

"Als dat gebeurt op een warme dag in de zon, weet je dus dat het waarschijnlijk gaat om een zonnesteek. "Dat bleek zien komt doordat het lichaam niet op tijd wordt afgekoeld en er minder bloed naar de huid gaat", aldus Mendels.

Drinken en afkoelen

Herken je bovengenoemde symptomen, dan weet je dat het tijd is om in te grijpen. "Breng je kind naar een koele ruimte waar het kan rusten, zet hem of haar onder een koele, niet ijskoude douche en laat hem of haar goed drinken. Water, limonade: het mag allemaal, zolang het kind maar drinkt", zegt Van Dellen-Coster. Als het een milde zonnesteek is, moet het altijd goed komen met drinken, rusten en koelen", zegt Mendels.

Gaat het dan nog niet beter en blijft je kind overgeven, flauwvallen of is je kind erg in de war, dan kun je volgens Mendels beter 112 bellen. "Bij flauwvallen leg je je kind plat met de benen omhoog, zodat er meer bloed naar de hersenen gaat. Zorg voor genoeg frisse lucht en maak strakke kleding los", adviseert huisarts Van Dellen-Coster.

“Kinderen jonger dan twee jaar kunnen binnen een dag uitdrogen.” Annet van Dellen-Coster, huisarts

Een zonnesteek is wel goed te voorkomen. Met zonbescherming (een hoedje of pet met een flap in de nek, zonnebrand), voldoende drinken en regelmatige pauzes in de schaduw, krijgt een zonnesteek eigenlijk geen kans volgens Mendels. "Smeren, kleren, weren en drinken dus."

Van Dellen-Coster: "Voldoende drinken is inderdaad het belangrijkst bij het voorkomen van een zonnesteek, maar ook uitdroging. Baby's jonger dan drie maanden zijn het gevoeligst voor uitdroging en kinderen jonger dan twee jaar kunnen binnen een dag uitdrogen. Erg belangrijk dus om hun vochtinname in de gaten te houden op een hete dag, en ze voldoende tegen de zon te beschermen."

