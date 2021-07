Een klasgenootje van jouw zoon of dochter staat op het schoolplein enthousiast uitnodigingen voor haar kinderfeestje uit te delen. Je ziet hoe ze de kaarten uitdeelt en jouw kind overslaat. Hoe ga je daarmee om? En hoe bepaalt je kind zelf de genodigden op zijn of haar verjaardagsfeestje?

Niets aan de hand, zegt ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. "Het hebben van heel veel vrienden is iets anders dan het hebben van een aantal heel goede vrienden. Ze zeggen weleens: een allemansvriend is een niemandsvriend. Een kind met twee of drie echt goede vrienden, dat ook twee of drie uitnodigingen krijgt, daar hoef je geen medelijden mee te hebben."

“Sta er even bij stil als je kind teleurgesteld is.” Daniëlle Schollaart, pedagoog

Soms is die situatie voor de ouder lastiger dan voor het kind zelf, zegt pedagoog Daniëlle Schollaart van Apetrotse Kinderen. "Je kind wordt toch een soort van afgewezen. Als je een vergelijkbare situatie vroeger ook hebt meegemaakt, kan dat een vervelend gevoel triggeren." Pols eerst hoe je kind erin staat en probeer daarbij je eigen gevoelens niet op hem of haar te projecteren.

"Het ene kind zal het helemaal niet erg vinden, het andere kind kan er meer last van hebben", zegt Schollaart. Ook de situatie speelt mee. Wordt iedereen gevraagd behalve jouw kind, dan heeft dat meer impact. "Bespreek dat. Sta er even bij stil als je kind teleurgesteld is." Dan kan de uitnodiging die aan jouw kind voorbij gaat, ook een leermoment zijn. "Hoe gaat je kind om met tegenslag, hoe herpakt hij of zij zichzelf?"

Wie nodigt je kind zelf uit?

De andere kant op kan ook voor ongemakkelijke situaties zorgen. Wie nodigt jouw kind uit op zijn of haar feestje? En hoe voorkom je dat je andere kinderen en daarmee ook hun ouders tegen de haren strijkt? Een bekende regel is evenveel kinderen uitnodigen als de leeftijd van je kind. Schollaart: "Maar kijk ook naar wat je als ouder aankunt, wat je gaat doen en hoeveel hulp je hebt."

“Als ouders mag je suggesties doen, maar laat de uiteindelijke keus over aan je kind.” Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog

"Ik zou het in elk geval afraden om een feest te geven voor achttien zesjarigen", zegt Pont. Dat betekent dus ook teleurstellingen en ongemak. Vooral als het klasgenootje dat niet op het gastenlijstje van jouw kind staat eerder wel jouw kind heeft uitgenodigd. "De druk die ouders onderling voelen, is vaak groter dan de druk die kinderen daarbij voelen", zegt Schollaart. "In onze cultuur geldt meestal: bij wie jij bent geweest, die moet je ook zelf uitnodigen, maar je gaat niet een kind uitnodigen om zijn of haar ouders blij te maken."

Niet te veel sturen

En wie krijgt er wél een uitnodiging? Laat je dat over aan je kind, of bepaal jij? Stuur niet te veel, zegt zowel Pont als Schollaart. "Stel dat je kind iemand niet uit wil nodigen, maar jij doet dat wel, dan geef je je kind het signaal dat die andere persoon belangrijker is." Kaders scheppen mag wel, vindt de pedagoog. "Bijvoorbeeld door aan te geven dat zowel kinderen van school als uit de buurt op de gastenlijst moeten staan."

Ook belangrijk: bespreek met je kind waarom hij of zij iemand wil uitnodigen. "Met wie ben je daadwerkelijk bevriend? Waarom is dat je vriend? Deze gesprekken zijn interessant en nuttig", zegt Pont. "Als ouders mag je suggesties doen, maar laat de uiteindelijke keus over aan je kind."

Wat als jouw zoon of dochter geen enkele kandidaat voor de gastenlijst kan aanwijzen? "Als het op school niet gebeurt, zorg dan voor andere mogelijkheden voor je kind om in contact te komen met leeftijdsgenootjes", zegt Pont. Denk aan een (sport)clubje, of contact met kennissen en vrienden met kinderen in dezelfde leeftijd.

Sommige kinderen zijn heel sociaal, anderen hebben een duwtje nodig, zegt ook Schollaart. "Je kunt ook kiezen voor een kleiner feestje of het een jaartje uitstellen. Kijk naar de behoefte van je kind en bezwijk niet onder de druk op het schoolplein om juist een groot feest te houden. Wat dat betreft kunnen ouders nog een hoop leren in dit proces."