Werkende ouders willen de paar uurtjes die ze thuis zijn het liefst gezellig houden. Maar dat is het vaak niet als kinderen weigeren te eten wat de pot schaft. De Britse Rebecca Wilson bedacht daar een oplossing voor. Haar recepten voor het hele gezin zijn binnenkort te vinden in een nieuw Nederlands babykookboek.

Voor het ontwikkelen van haar eigen recepten onderzocht Wilson wat baby's vanaf zes maanden allemaal kunnen eten. Op basis daarvan bedacht ze gerechten voor het hele gezin, die direct een hit werden op Instagram. De pagina What mummy makes heeft inmiddels 470.000 volgers.

Wilsons gelijknamige kookboek, dat vorig jaar verscheen, is nu in een Nederlands jasje gegoten en verschijnt volgende week: Babykookboek - Voor 6-18 maanden.

Een receptenboek met makkelijke en voedzame recepten kan ouders goed op weg helpen, denkt kinderdiëtist Brenda Glas. Als de gerechten maar geschikt zijn voor jonge kinderen, en dat betekent vooral niet te veel zout. "We adviseren ouders om geen zout toe te voegen aan maaltijden en geen harde kaas, zoals Goudse kaas, te geven."

Podcast Ouders van Nu vraagt door: Moeilijk etende peuters Waarom worden bijna alle peuters, haast van de ene op de andere dag, zo kieskeurig qua eten? Orthopedagoog Tischa Neve biedt een inkijkje in de denkwijze van selectieve peuters.

Samen eten is goed voor de smaakontwikkeling

Glas is voorstander van kinderen op jonge leeftijd al mee laten eten met de pot. "Ze moeten vertrouwd raken met verschillende smaken. Hoe vaker ze iets proeven, hoe meer ze het gaan waarderen. Wij raden het daarom ook niet aan om groente ergens in te verstoppen. Bied het aan zoals je het zelf ook eet."

Maar hoe maak je iets wat zowel jij als je kinderen lekker vindt? "In veel kinderkookboeken staan vaak de standaarddingen: pasta met rode saus, stamppotjes. Maar er is veel meer. Probeer ze juist op jonge leeftijd wat meer smaken mee te geven", zegt Hilde Tholen, hoofdredacteur van Ouders van Nu.

“Als ouder bepaal je wát er gegeten wordt, een kind bepaalt óf het eet. Als het niet eet heeft het misschien geen trek.” Brenda Glas, kinderdiëtist

De kookinspiratie komt voor veel ouders als geroepen, ziet Tholen. "Sommige ouders willen het gewoon gezellig hebben aan tafel en pureren alles door elkaar heen. Of geven eerst hun kinderen een hap en gaan daarna zelf nog eten. Door in een keer voor het hele gezin te koken en samen te eten, leren kinderen hun smaak ontwikkelen. Zien eten doet eten." Dat de moderne ouder het erg druk heeft werkt niet altijd mee, zegt Tholen. "Die paar uur dat je thuis bent, wil je dat het gezellig is."

Zorg ervoor dat je kind 's avonds trek heeft

Probeer vooral niet te veel te focussen op het moeten eten, zegt Glas. Vooral de groente-inname wordt vaak in de gaten gehouden. "Alle componenten van de warme maaltijd zijn belangrijk, maar als vlees en pasta wel goed gaan, eet je kindje niet per se slecht. De groente die ze dan niet eten, kun je bijvoorbeeld ook eerder op de dag geven. Of zet een schaaltje rauwkost op tafel."

Want druk zetten leidt meestal niet tot eten. Glas: "Als ouder bepaal je wát er gegeten wordt, een kind bepaalt óf het eet. Als het niet eet, heeft het misschien geen trek." Dat kan komen doordat het misschien voor het avondeten nog een koekje heeft gehad of een glas limonade. "Dat kan ten koste gaan van het avondeten. Beperk je in de middag tot één tussendoormoment en geef dan wat fruit, komkommer of een tomaatje. Zorg ervoor dat ze trek hebben als jullie aan tafel gaan."

Tips uit het babykookboek Begin al eerder op de dag met groente en fruit. Beleg een boterham eens met een geprakte of gepureerde avocado of banaan. En maak courgetterolletjes of spinazie-maismuffins als tussendoortje.

Wees wel voorzichtig met suikers en vooral met zout; voeg pas zout toe aan het eten nadat je het eten van je baby hebt opgeschept.

Je baby kan best mee-eten met kruidige gerechten als curry. Het is juist belangrijk dat je kind verschillende smaken leert kennen.

Een toetje hoeft niet per se vla of yoghurt te zijn. Eigengemaakte ijslolly's van framboos en banaan vallen ook in de smaak.

Vergeet niet: wees geduldig. Een kind moet ongeveer tien keer een bepaald gerecht of bepaald voedsel proberen voordat het iets lust.