De zomervakantie komt langzaamaan in zicht, maar straks is eerst nog de laatste schooldag van het jaar. Hoe neem je afscheid van de meester of juf? Is een cadeautje voor de juf of meester op zijn plek? En wat geef je dan? Ouders en leerkrachten vertellen.

"In het begin, toen mijn kinderen nog kleiner waren, was het nog leuk om de leraren een cadeautje te geven aan het einde van het schooljaar", vertelt Evelien Stijger-Martens (51). "Elk kind gaf één bloem, zodat de leraar een mooie samengestelde bos kreeg. Helaas waren er moeders die al snel hun eigen gang gingen. Zij gaven dan zelf een hele bos. Op een gegeven moment werd het ene cadeau nog absurder dan het andere."

Grote repen chocola of complete Rituals-pakketten; Stijger-Martens vindt het grote onzin. "Het werd een wedstrijd die niet alle ouders kunnen bijbenen. Niet iedereen heeft geld voor grote cadeaus." Een cadeau voor de juf of meester hoort niet voor verdeeldheid te zorgen, vindt ze. "Daarbij doet de juf gewoon haar werk. Wel geef ik het gedurende het jaar complimenten. Dat waardeert ze meer dan een groot cadeau."

“Wij als klassenmoeders bedenken een idee en vragen vervolgens alle ouders of ze mee willen doen.” Linda Kroesen (32)

Tikkie van 2 euro

Linda Kroesen (32) vindt het wél leuk om iets te geven. "Wij als klassenmoeders bedenken een idee en vragen vervolgens alle ouders of ze mee willen doen. Ik heb goede gesprekken met de juf dus ik weet wat ze leuk vindt. Zoals een schort voor in haar nieuwe keuken of een insectenhuisje voor op het nieuwe balkon. Ook doen we er vaak nog een cadeaubon bij, voor een high tea of diner."

Wel beseffen we dat niet alle ouders eraan mee kunnen doen, zegt Kroesen Het is dan ook zeker geen verplichting. En iedereen wie wel meedoet krijgt hetzelfde Tikkie van 2 euro, zodat er geen oneerlijke verschillen ontstaan. "Soms leg ik nog geld bij of verhoog ik het bedrag in een open Tikkie. Ik geef dan mijn dierbaarste bezit aan de juf. Om haar daarvoor te bedanken kan ik bijna niet in woorden uitdrukken."

Marjolein Zweed (45) en haar kinderen van acht en zes jaar geven het liefst zelfgemaakte spullen, zoals een beschilderde mok of tas. "Een cadeau voor de juf of meester draait niet om de ouders, maar om de kinderen." Een cadeau wat zichtbaar door kinderhanden is gemaakt is daarom het leukste, vindt Zweed. Toch blijft een cadeau overhandigen ook voor de ouders een essentieel moment. "Door corona kregen hadden we vorig jaar niet veel tijd om een cadeautje te geven, dat vond ik een heel gekke situatie. Als ouder wil je toch even dat moment met de juf."

Weer een mok

Veel ouders en kinderen geven graag iets aan de juf of meester, maar wat vinden de leerkrachten zelf? Is het voor hen net zo belangrijk? Uitpakken met cadeaus hoeft voor docent Samantha Wouterse (33) in ieder geval niet. "Ik krijg soms een tas gevuld met cadeaus ter waarde van 60 euro. Daar word ik erg ongemakkelijk van." Dan krijgt ze veel liever een kaartje met aardige woorden. Ook docent Christiane Gardenier (49) vindt een cadeau niet nodig. "Ik word er wel blij van, maar ik verwacht het echt niet." Leuke cadeaus vindt ze bloemen, bonbons, of een doucheproduct. "Dingen die ik echt kan gebruiken."

“Wij proberen het als leraren enigszins te drukken en duidelijk te maken dat het niet nodig is. Er zijn immers ook ouders die het niet zo breed hebben.” Leraar Luuk Breimer (33)

Leraar Luuk Breimer (33) krijgt ook vaak mokken, met chocola erin. "Hartstikke lief, maar ik kan ze thuis niet allemaal kwijt, dus verdwijnen ze vaak in de lerarenkamer." Hij vermoedt dat ouders zich verplicht voelen om iets te geven omdat iedereen het doet. "Wij proberen het als leraren enigszins te drukken en duidelijk te maken dat het niet nodig is. Er zijn immers ook ouders die het niet zo breed hebben."

Wat docent Gardenier wél belangrijk vindt, is dat ouders even afscheid komen nemen. "Sommige ouders zie je plotseling nooit meer. Je hebt het hele jaar door oudergesprekken gehad, soms lief en leed gedeeld, en dan zeggen ze niet eens gedag aan het einde van het schooljaar." Maak je dus geen zorgen om wel of geen cadeautje, maar wel om een normaal afscheid, is haar advies.