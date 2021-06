Badbevallingen winnen terrein. In steeds meer ziekenhuizen in Nederland is het mogelijk je baby in het water ter wereld te brengen en ook huren steeds meer vrouwen een bad als ze thuis bevallen. Waar komt die populariteit vandaan?

"Toen we ons bedrijf begonnen was het in Nederland niet gebruikelijk om in bad te bevallen, maar het wordt steeds normaler. Doordat steeds meer ziekenhuizen en verloskundigen een bevalling in een bad gingen ondersteunen ontstond er een sneeuwbaleffect", vertelt Peter Machiel Lotgering, eigenaar van verhuurbedrijf Bevallingsbaden.nl. "Zes jaar geleden waren er zo'n vijfhonderd à duizend badbevallingen per jaar, nu zijn dat er acht- à negenduizend per jaar. Dat is zo'n 5 tot 6 procent van de bevallingen."

“Het verkleint de kans op medische pijnstilling in het ziekenhuis, wat kosteneffectief interessant is, maar natuurlijk ook veel fijner is voor moeder en baby.” Marije Hartong, verloskundige

Onder water geboren

Anouk van der Lucht (29), die ook een ouderschapsblog heeft genaamd Een Beetje Hippie, is van haar tweede dochtertje in bad bevallen tijdens een thuisbevalling. "Ik wist al snel dat ik met mijn tweede in bad wilde bevallen. Toen de weeën heftig werden en ik merkte dat ik ze niet goed meer kon opvangen, ben ik het bad in gegaan. Daarin deed die warmte me echt goed, het voelde als een soort warme omhulling in mijn eigen coconnetje. Ik merkte direct dat ik de weeën beter kon opvangen dan op 'het droge'. Mijn dochter is geboren onder het water, wat heel bijzonder was. Ik heb haar zelf aangepakt."

Volgens verloskundige Marije Hartong van Verloskundige Centrum Noord-Holland Noord heeft de warmte en de gewichtloosheid van het water een belangrijke functie tijdens de bevalling. Zo zou het dienen als een soort van natuurlijke pijnstilling en voel je je fysiek veel lichter. "Dat verkleint de kans op medische pijnstilling in het ziekenhuis, wat kosteneffectief interessant is, maar natuurlijk ook veel fijner is voor moeder en baby gezien de nadelen die medische pijnbestrijding met zich meeneemt. Een ander belangrijk pluspunt is dat de kans op uitscheuren kleiner is omdat de warmte zorgt voor meer doorbloeding in de bekkenbodem."

Bevallen in bad, hoe werkt dat? Hoe werkt zo’n waterbevalling precies en is het voor iedereen weggelegd? Ouders van Nu zet alles op een rijtje.

"Ik heb het inderdaad ervaren als een soort natuurlijke pijnstilling, vooral vergeleken met mijn eerste bevalling die niet in bad was", vertelt Van der Lucht. "Bang was ik op geen enkel moment, maar ik had me ook goed laten voorlichten over de veiligheid van een badbevalling. Toen ze boven water kwam huilde ze maar heel weinig, eigenlijk alleen om haar longen te luchten, en daarna hebben we nog relaxed samen een tijdje in bad gelegen met haar lijfje onder water en haar hoofdje boven water", zegt Van der Lucht.

Net zo veilig

Hoewel het misschien wat onwennig lijkt, onder water, is het net zo veilig als een 'normale' bevalling, zegt Hartong. Sterker nog, in een bad bevallen stimuleert de aanmaak van oxytocine door de warmte van het water. "Door de aanmaak van oxytocine ontspan je beter waardoor de ontsluiting ook sneller gaat. Steeds meer ziekenhuizen in Nederland bieden de optie om in bad te bevallen met een niet-medische bevalling omdat er ook steeds meer vraag naar is."

Hoelang je een baby na de geboorte met het hoofdje onder water kunt houden, is volgens Hartong wel afhankelijk van een aantal randvoorwaarden. "Een baby die geboren wordt onder water kan prima in een rustig tempo naar boven worden gehaald, want zolang de navelstreng nog klopt krijgt de baby nog zuurstof via de moeder. Wel mag het water niet te erg zijn afgekoeld, want anders kan door het koude water de baby meteen de reflex krijgen om zijn longen te ontplooien en water binnenkrijgen." Een badbevalling is alleen mogelijk bij een ongecompliceerde zwangerschap waarbij ook de bevalling zonder medische indicaties verloopt.