Wanneer moet dat speentje echt de prullenbak in? Hoe zorg ik voor babyvoeding zonder microplastics? En is het wel normaal dat mijn kleuter geen vriendjes heeft? Wekelijks legt NU.nl een opvoedvraag voor aan een expert of ervaringsdeskundige. Deze week is dat: mijn baby slaapt opeens een stuk slechter. Waardoor komt dat en wat kan ik eraan doen?

Slaapregressie is een verschijnsel dat vaak hand in hand gaat met fysieke ontwikkelingsmomenten bij baby's. "Slaapregressie zien we vaak rond de 4 maanden, 7-8, 9-10, 12, 15, 18 en 24 maanden", zegt Ewelina de Groot, kinderslaapcoach bij Eindelijk Slapen. "Al die leeftijden worden gekenmerkt door een mijlpaal in de fysieke ontwikkeling, bijvoorbeeld het leren omrollen, opstaan, lopen of een sprong in de taalontwikkeling. Daardoor kan je baby slechter en korter gaan slapen, vaker wakker zijn 's nachts, dutjes overslaan of zich verzetten tegen het slapen. Iedere baby is uniek, dus de één heeft er meer last van dan de ander."

'Geef je over aan flow van je baby'

Slaapregressie kan letterlijk iedere baby overkomen. "Baby's die de eerste maanden van hun leven al een goede slaapbasis hebben en zelf in slaap kunnen vallen, hebben soms iets minder last van slaapregressie", zegt Tamara Kops, kinderslaapcoach bij Slaapkops. "Maar dan toch is het nooit helemaal te voorkomen en kan je je er als ouder maar beter gewoon aan overgeven en meegaan in de flow van je baby."

Maar waarom zou een baby die bijvoorbeeld begint met omrollen dan slechter gaan slapen? "Alles wat je baby overdag meemaakt, moet hij of zij ook weer 's nachts tijdens het slapen verwerken. Een nieuwe vaardigheid is dan ook iets wat de hersenen moeten verwerken, waardoor het kindje minder vast gaat slapen", zegt Kops. "Daarnaast willen baby's soms zelfs 's nachts verdergaan met het oefenen van hun nieuwe vaardigheid, en kun je ze rollend of zittend in hun bedje aantreffen 's nachts", voegt De Groot daaraan toe.

“Ondersteun de ontwikkeling van je baby en probeer zo min mogelijk te stressen.” Tamara Kops, kinderslaapcoach

'Bekijk van een afstandje wat er gebeurt'

Waar veel ouders zich in vergissen met het slaapritme van hun baby, is dat ze denken dat het allemaal heel maakbaar is. "Maar dat kan erg tegenvallen, want baby's tot een jaar zijn daarin erg onvoorspelbaar. Het beste kun je je verwachtingen en hoe de boeken zeggen dat je baby zou moeten slapen helemaal loslaten, om hele harde teleurstellingen te voorkomen", zegt De Groot.

"Bekijk liever van een afstand wat er nu echt met je baby gebeurt: je baby heeft het wat moeilijker door zijn fysieke ontwikkelingen en heeft jou juist nu erg nodig. Ondersteun die ontwikkeling van je baby en probeer zo min mogelijk te stressen, anders zal je baby dat ook gaan spiegelen."

Volgens Kops hoef je tijdens een periode van slaapregressie ook niet perse op zoek te gaan naar nieuwe slaapmethodes of veranderingen in de slaapkamer. Zij zegt dat je liever zo veel mogelijk vast houdt aan de eerdere omstandigheden. "Bij een goede slaapbasis hoef je niet af te wijken van je baby's slaaprituelen. Leer liever geen nieuwe slaapassociaties aan, zoals in slaap wiegen of in slaap voeden als je dat eerst niet deed, want daarna zal je moeite moeten doen om dat weer af te leren. Bied je baby vooral extra comfort en troost in deze periode."

“Ik noem het zelf liever een progressie, want je baby maakt een gezonde ontwikkeling door.” Ewelina de Groot, kinderslaapcoach

Vooruitgang voor je baby

Voor ouders is het even afzien tijdens een periode van slaapregressie, en je baby is ook aan het worstelen met alle dingen die gaande zijn in zijn of haar hersenen en lichaam. Maar eigenlijk is deze periode van slecht slapen een vooruitgang voor je baby. "Ik noem het zelf liever een progressie, want je baby maakt een gezonde ontwikkeling door. En wanneer je baby de periode van slaapregressie heeft overleefd komt er daarna ook een periode van beter slapen aan", zegt De Groot.