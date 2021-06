Ouders genoeg die hun kind dolgraag naar de viool of gitaar zien grijpen. Het bespelen van een instrument draagt bij aan onder meer motorische vaardigheden, taalontwikkeling en creativiteit. Hoe kun je als ouder je kind muzikaal stimuleren?

Of dat nou hiphop of klassieke muziek is, de meeste ouders hebben wel iets met muziek, zegt muziekpedagoog Margré van Gestel. "Muziek zit niet altijd in instrumenten, maar ook in het alledaagse. Het pingetje van de magnetron, de deurbel. Kinderen komen meer met muziek in aanraking dan je verwacht en daar kun je als ouder op inspelen." En dat deden veel mensen: tijdens de lockdowns zag muziekwinkel Bax Music de verkoop met wel 70 procent stijgen en ook meldden mensen zich massaal voor online muzieklessen.

Ook kinderen gaan vaak op muziekles of maken in de klas kennis met muziek. "Het helpt voor kinderen als je als ouder zelf liefde hebt voor muziek, door bijvoorbeeld zelf een instrument te bespelen", vertelt orthopedagoog Annalotte Ossen. "Zo kun je kinderen op een laagdrempelige manier laten kennismaken met een instrument. Het helpt ook om samen met een kind te gaan oefenen. Ouders verwachten vaak dat kinderen uit zichzelf gaan oefenen, maar we zien dat, zeker bij jonge kinderen, het betrokkenheid van de ouders vraagt."

Een dunne lijn tussen kind steunen en kind pushen

Maar, de lijn tussen steunen en pushen is dun. "Betrokken zijn gaat vooral over plezier maken. Als je kind een instrument bespeelt, kun je bijvoorbeeld voorstellen om samen te oefenen en een show voor te bereiden voor familieleden. Zet een mooie lamp neer en doe net of het een voorstelling is", aldus Ossen. "Bij pushen ligt de nadruk meer op het maken van een planning en een kind eraan herinneren dat het moet oefenen. Probeer het in plaats daarvan echt samen te doen. Bij oudere kinderen kun je het gesprek ook aangaan over hoe je hen het beste kunt begeleiden."

Als je kind geen zin meer in de muziekles lijkt te hebben, hoeft dat nog niet te betekenen dat het einde muziekles is. "Ga onderzoeken wat de reden is van het geen zin meer hebben in de lessen ", tipt Van Gestel. "Misschien klikt het niet met de leerkracht of is het kind toe aan iets anders dan het volgen van een methode. Een goede klik met de docent is cruciaal om de motivatie hoog te houden maar ook het aansluiten bij een veranderende interesse van de leerling kan van belang zijn. Ja, en soms moet je op zoek naar een andere docent."

De kunst van het loslaten

Wil het echt niet vlotten? "Leer als ouder de kunst van het loslaten", zegt muziekpedagoog Van Gestel. "Ik heb leerlingen gezien die vertrokken omdat ze toch liever bij vrienden en vriendinnen op bijvoorbeeld turnles wilden zitten. Heel vaak heeft de keuze voor een hobby ook te maken met sociale factoren. Maar het muzikale zaadje was bij deze kinderen allang geplant. Ik zag veel leerlingen een paar jaar later weer terugkomen voor muziekles."

“Laat de keuze bij je kind liggen en ga vooral niet moeilijk doen als een kind besluit een ander instrument te kiezen.” Margré van Gestel, muziekpedagoog

Een ouder die als kind zelf droomde van een carrière als concertpianist, kan die droom beter niet te veel projecteren op zijn of haar kinderen. "Kinderen voelen aan dat papa of mama vooral zelf dat instrument had willen bespelen. Dan is het voor kinderen ontzettend moeilijk om te zeggen dat ze dat instrument eigenlijk niet zo leuk vinden", legt Van Gestel uit. "Laat de keuze dus bij je kind liggen en ga vooral niet moeilijk doen als een kind besluit een ander instrument te kiezen of misschien liever op een sport wil."