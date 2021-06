Wanneer moet dat speentje echt de prullenbak in? Hoe zorg ik voor babyvoeding zonder microplastics? En is het wel normaal dat mijn kleuter geen vriendjes heeft? Wekelijks legt NU.nl een opvoedvraag voor aan een expert of ervaringsdeskundige. Deze week is dat: Mijn kind heeft regelmatig driftbuien. Hoe ga ik daarmee om?

In de supermarkt stort je zoon zich krijsend op de grond, omdat hij geen snoep mag uitkiezen. Of je dochter ontsteekt in woede omdat ze het avondeten niet lust. Voor ouders is het lastig om in zulke situaties rustig te blijven, erkent orthopedagoog Riemke Groeneveld. "Je kind wordt kwaad, jij wordt kwaad en je gaat vervolgens met rationele argumenten proberen je kind ervan te overtuigen dat het niet boos mag zijn. Dat werkt niet."

Boosheid is een nuttige emotie, maar het is wel een van de lastigste voor ouders om mee om te gaan, merkt Groeneveld. "Als je écht boos bent, dan stroomt de woede uit je lijf en ben je niet meer voor rede vatbaar. Voor volwassenen is boosheid al lastig te reguleren, maar kinderen kunnen nog veel minder goed omgaan met emoties. Een driftbui kan heel heftig zijn."

Toch horen ze bij de ontwikkeling van een kind. Vooral in de zogenaamde peuterpuberteit, tussen anderhalf en vier jaar, komen ze vaak voor.

Keur boosheid niet af

Heeft je kind een woedeaanval? Veroordeel die emoties niet, adviseert de orthopedagoog. "Hoe meer je de boosheid veroordeelt, hoe moeilijker het wordt om ermee om te leren gaan."

Erken de gevoelens, zodat je kind leert dat boos zijn niet verkeerd is, en probeer het gevoel onder woorden te brengen. "Als je van jongs af aan het gevoel van je kind benoemt ('ik zie dat je boos bent omdat je broertje de bal heeft afgepakt'), dan reik je je kind het gereedschap aan om zichzelf te leren reguleren."

Een valkuil is dat je als ouder zelf ook boos wordt en gaat schreeuwen. "Je geduld raakt op, waardoor je zelf ook overweldigd kan raken door emoties. Maar als jij kwaad wordt, laat je het gedrag zien dat je bij je kind niet wil zien." Bovendien verlies je het contact met je kind. Gebeurt het toch? Repareer het dan, tipt Groeneveld. "Neem de tijd om rustig te worden en leg uit dat je niet boos had willen worden. Door de veilige relatie met je kind te bewaken, bied je ruimte om gevoelens te bespreken en je kind te helpen ermee om te gaan."

“Het brein van een kind is nog in onderhoud. We weten dat de ontwikkeling doorgaat tot ongeveer het 25e levensjaar.” Orthopedagoog Riemke Groeneveld

Overwinninkjes belichten

Probeer als ouder dus het hoofd koel te houden, en een driftbui niet groter te maken dan je kind al doet. "Het gevaar bij een driftbui is dat alle ouderlijke aandacht daarnaartoe gaat, terwijl je dat eigenlijk niet wil."

Lukt het je kind om een beetje beheersing te tonen? Complimenteer je kind met zo'n overwinninkje, hoe klein ook. "Jij wilde hagelslag op je brood, maar papa had er kaas op gedaan. En nu eet je die boterham toch op. Dat is knap zeg."

Toch blijft boosheid lastig. "Soms zeggen ouders: 'Ik reageer nu de hele tijd rustig bij een driftbui, maar mijn kind blijft boos.' Maar het is niet zo dat je de boosheid weghaalt bij een kind. We zijn als ouders soms zó ongeduldig. Dan denken we: ik heb het toch al drie keer gezegd, waarom snap je het niet? Maar het brein van een kind is nog in onderhoud. We weten dat de ontwikkeling doorgaat tot ongeveer het 25e levensjaar."

Leg de lat dus niet te hoog, adviseert de orthopedagoog. "Ook niet voor jezelf als ouder. Dat je kind een driftbui heeft, wil niet zeggen dat jij een slechte ouder bent. Ondermijnende gedachten als 'ik ben niet eens in staat om mijn kind naar bed te brengen' helpen niet. Daar ga je je als ouder alleen maar machteloos van voelen."

Blijf dus vriendelijk voor jezelf. "Op sommige momenten mag je best denken: het werkt gewoon even niet, het is niet anders. Niet alles gaat zoals jij het graag zou willen. Dat is ook een mooie les om mee te geven aan je kinderen."