In veel huishoudens zal ongetwijfeld een flinke discussie losbarsten dit weekend: mogen de kinderen wakker blijven om te kijken naar de eerste EK-wedstrijd van het Nederlands elftal? Hoe ga je daarmee om als ouder en kan het eigenlijk kwaad als je kind een keer een korte nacht maakt?

Een heel herkenbare discussie, zegt opvoedcoach en psycholoog Valerie Ritchie. "Mijn zonen van twaalf en veertien jaar willen het voetbal natuurlijk ook heel graag zien. Mijn dochter van acht is er gelukkig iets minder happig op. Kinderen worden er zo in meegenomen, mede door de commercie, dat het best wel lastig is voor ouders om je kind het 'te ontnemen', want zo voelt het bijna."

“Het kan heel goed zijn dat een kind daar boos of ongelukkig op reageert, en dat mag ook.” Valerie Ritchie

Volgens de opvoedcoach is het vooral belangrijk om als ouder zelf te bedenken hoe je hierin staat. Waar liggen je grenzen? Wat kan je kind aan? Wil je je kinderen überhaupt ruimte geven om het gesprek aan te gaan over het kijken van de wedstrijd of vind je het sowieso een no go? Ouders die het te laat vinden - twee van de drie poulewedstrijden van Oranje beginnen om 21.00 uur - moeten dat op een rustige, duidelijke en vriendelijke manier uitleggen, zo stelt Ritchie.

"Het kan heel goed zijn dat een kind daar boos of ongelukkig op reageert, en dat mag ook. Toon begrip en overleg hoe je het samen kunt oplossen." Denk aan de samenvatting terugkijken bij het ontbijt, zodat ze op school wel mee kunnen praten over de wedstrijd. Of geef je kinderen de keuze om één wedstrijd uit te kiezen. Een andere optie: in de rust naar bed. "Als een kind meedenkt en je samen afspraken maakt, is de kans veel groter dat hij of zij meewerkt", aldus de opvoedcoach.

“Houd je aan de afspraken. In de rust naar bed? Dan gaat je kind ook écht in de rust naar bed.” Valerie Ritchie

Een uitzondering maken

"Eén keer een uitzondering maken en laat naar bed is geen ramp", zegt Ritchie. "Maar geef dan wel aan dat het écht eenmalig is. En houd je aan de afspraken, pak door als je een afspraak hebt gemaakt. In de rust naar bed? Dan gaat je kind ook écht in de rust naar bed. Op die manier leert je kind dat je doet wat je zegt."

Inge de Heer, kinderslaapcoach, adviseert om heel goed naar je kinderen te kijken. "Een keer laat naar bed hoeft natuurlijk niet meteen een probleem te zijn. Als ze de volgende dag op tijd in bed liggen, trekt dat wel weer bij", zegt De Heer. Maar bij heel jonge kinderen doe je er niemand een plezier mee, denkt ze. "Zeker in de zomer hebben kinderen in de basisschoolleeftijd vaak de hele dag buiten gespeeld en dan zijn ze extra vermoeid." Wordt het strijd om te gaan slapen, dan is dat een signaal. "Veel protest is meestal een teken van te laat naar bed gaan", aldus De Heer.

Vervelend gedrag

Kinderen hebben vaak meer slaap nodig dan ouders denken, ziet de kinderslaapcoach. De Heer: "Bij zo'n wedstrijd proberen ouders het vaak wel - en dat kun je ook zeker doen - maar als een kind dat in slaap valt tijdens de wedstrijd, zich gaat verzetten of vervelend gedrag vertoont, dan is hij er nog niet klaar voor." Daarnaast moet je er rekening mee houden dat het de volgende dag effect zal hebben, zegt Ritchie. "Laat naar bed heeft invloed op het humeur de volgende dag. Dat is een logisch gevolg waar je als ouder dan ook begrip voor moet hebben."

De twee zonen van Ritchie mogen de voetbalwedstrijd zondagavond overigens wel helemaal zien. "Ik heb aangegeven dat dit een uitzondering is." En de volgende wedstrijden? "Daar moeten we het gesprek nog over aangaan", lacht ze.