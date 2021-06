Wanneer moet dat speentje echt de prullenbak in? Hoe zorg ik voor babyvoeding zonder microplastics? En is het wel normaal dat mijn kleuter geen vriendjes heeft? Wekelijks legt NU.nl een opvoedvraag voor aan een expert of ervaringsdeskundige. Deze week is dat: Mijn kind wil absoluut niet naar de buitenschoolse opvang (BSO), moet ik ermee stoppen?

Na schooltijd opgewacht worden door pedagogisch medewerkers en gezellig spelen met leeftijdsgenootjes tot je ouders klaar zijn met werken: sommige kinderen gaan het liefst elke dag naar de BSO, terwijl anderen er flink tegen opzien. Heeft je een kind een hekel aan de BSO? Probeer te achterhalen wat er achter zit, adviseert opvoedkundige Karla Mooy van Ontspannen Opvoeden. "Er kan van alles spelen. Mist je kind jou, vindt hij de activiteiten niet leuk of is het misschien te veel na een drukke dag op school?"

“We hebben allemaal weleens ergens geen zin in, maar de oplossing is niet altijd om het dan maar uit de weg te gaan.” Karla Mooy, opvoedkundige

Leren doorzetten als levensles

Het maakt ook verschil hoe je kind thuiskomt, vindt Mooy. "Als je kind liever niet naar de BSO gaat, maar uiteindelijk altijd vol verhalen en vrolijk thuiskomt, dan is er geen reden om ermee te stoppen." Leren doorzetten is niet verkeerd, vindt de opvoedkundige. "We hebben allemaal weleens ergens geen zin in, maar de oplossing is niet altijd om het dan maar uit de weg te gaan. Je kunt ook kijken hoe je het beter kunt maken. Dat is ook een levensles voor je kind."

Vindt je kind de BSO écht niet leuk? Neem je kind in ieder geval serieus, adviseert Mooy. "Als ouder ben je geneigd om al snel rationeel in te gaan op de feiten. Je verzandt dan al snel in een strijd: geef ik mijn kind zijn zin of drijf ik mijn zin door?" Dat is zonde, vindt de opvoedkundige. "Het werkt veel beter om een open gesprek aan te gaan, waarin je samen op zoek gaat naar een oplossing die voor jullie beiden werkt."

Erken gevoelens

Veel ouders zitten vast aan het idee dat ze de baas moeten blijven, merkt de opvoedkundige. "Ze zijn bang om het gezag te verliezen. 'Als je ze een vinger geeft, nemen ze je hand', dat idee. Maar als jij als ouder het machtsspel inzet, dan gaat je kind daarin mee en zelf ook proberen zoveel mogelijk ruimte te pakken. Daarmee kom je tegenover elkaar te staan, in plaats van naast elkaar." Probeer je kind dus te begrijpen, erken zijn gevoelens en laat de uitkomst van het gesprek open.

Misschien zijn er andere oplossingen mogelijk dan helemaal stoppen met de BSO. Een andere groep bijvoorbeeld, met meer klasgenootjes. Kijk naar de mogelijkheden, adviseert Mooy. "En naar de behoeften van je kind. Voor prikkelgevoelige kinderen kan de BSO heel druk zijn, zeker na een lange schooldag. Gaat je kind bijvoorbeeld drie dagen in de week naar de BSO? Dan kan je overwegen om er een dagje af te halen, als je dat kunt regelen."

“Als een kind zich gehoord voelt, zal je kind eerder naar jou luisteren.” Karla Mooy, opvoedkundige

Mooy verwacht dat het niet snel een probleem zal zijn om in dat geval de resterende twee dagen aan te houden. "Kinderen zijn vaak verrassend redelijk", stelt de opvoedkundige. "Ze willen best rekening met je houden, als ze maar het gevoel hebben dat er naar ze geluisterd wordt. Je kunt prima uitleggen dat je moet werken, maar dat je één middag in de week vrij kunt nemen. Een kind snapt dan ook dat het de andere dagen naar de BSO blijft gaan. Als je kind zich gehoord voelt, dan zal je kind ook eerder naar jou luisteren."