Even naar de winkel voor een boodschap, de hond uitlaten, de oudste van school halen of naar een werkafspraak waar je niet onderuit kan. Vanaf welke leeftijd is het verantwoord om je kinderen even te alleen te laten?

Vanaf het moment dat haar kinderen drie en vijf jaar oud waren, liet Dirkje Vantournhout (42) ze soms eventjes alleen. "Als ik de oudste van school ga halen en de jongste geen zin heeft om mee te gaan, moet ik daar dan ruzie om maken? Als ik hem de tablet geef, is hij wel even zoet."

De zoon van Emmie Wolting (40) is sinds zijn zesde weleens alleen thuis. "Ik ben een single moeder met weinig achterban die kan helpen. Steeds een dure oppas voor een uurtje weg gaat gewoon niet. Mijn zoon is verantwoordelijk en weet wat de regels zijn."

"Maar wat als er thuis iets gebeurt, een inbraak of brand, of je zelf een ongeluk krijgt als je van huis bent?", zegt Daniëlle Ravenshorst (34). "Geen haar op mijn hoofd dat ik mijn kinderen van zes jaar alleen thuislaat. De arm van mijn dochter is als baby een keer uit de kom gegaan, omdat ze vastzat in haar bedje. Wat als ze huilend had moeten wachten tot ik thuiskwam?"

“Ik ken een meisje van zeventien dat nog niet alleen thuis durfde te blijven, sommige kinderen kunnen het al rond hun zesde.” Esther Bontekoe, orthopedagoog en coach

Veel meningen en visies

Er zijn veel verschillende meningen en visies op de vraag of je je kinderen al jong alleen thuis kan laten, zegt pedagoog Joyce Vlamings. "Ouders denken vaak: mijn kind kan het al en is heel verantwoordelijk voor de leeftijd, maar onder de zeven jaar is een kind gewoon nog niet voldoende ontwikkeld." Een kind onder de zeven is op motorisch gebied nog niet even vaardig, nog snel afgeleid, vergeet regels vaak en reageert nog heel intuïtief. Vlamings: "Als een kind op cognitief gebied nog niet zover is, kan er van alles misgaan. Zelfs nu vind ik het nog spannend om mijn kinderen alleen te laten. En zij zijn al negen en elf jaar oud."

Orthopedagoog Esther Bontekoe vindt juist dat je je niet blind moet staren op kalenderleeftijd. Volgens de schema's zou je een kind van zeven of acht jaar oud tien minuutjes alleen kunnen zijn, vertelt ze. Vanaf tien jaar een half uur en vanaf twaalf jaar een paar uurtjes. "Maar elk kind is anders. Zo ken ik een meisje van zeventien dat nog niet alleen thuis durft te blijven en kunnen sommige kinderen het al rond hun zesde. Als ouder ken je je kind het beste." Maar om er echt achter te komen of je een kind alleen kan laten, moet je het met hem of haar zelf bespreken, adviseert Bontekoe. "Als je kind dan in de angst schiet of juist enthousiast reageert, weet je genoeg."

Bespreek de gevaren

Het is wel belangrijk om het rustig op te bouwen en alle regels en gevaren goed door te spreken, vindt Bontekoe. Bespreek wat de gevaren kunnen zijn - denk aan de stekker in het tosti-ijzer te laten zitten, ergens opklimmen of opendoen voor een vreemde - maar maak je kind ook niet bang, adviseert ze. "Je wil dat alleen thuisblijven een leuke en succesvolle ervaring wordt."

Sommige ouders laten hun baby, peuter of kleuter liever niet alleen, maar wel als hij of zij slaapt. "Als baby liet ik mijn dochter rustig even alleen voor een boodschap als ze sliep", vertelt Roosmarie Aelmans. "Het ergste wat er kan gebeuren is dat ze eventjes huilt totdat er iemand is. Daar is niks mis mee. Zo leert een kind dat het vanzelf goed komt. Je hoeft echt niet onmiddellijk bij het bed staan."

“Misschien ben ik te makkelijk, of een ontaarde moeder, maar mijn dochter is inmiddels 22 jaar en opgeroeid tot een zelfstandige dame.” Roosmarie Aelmans

Hoewel het verleidelijk is om te denken 'mijn kind slaapt toch altijd door', raadt Bontekoe het af. "Negen van de tien keer zal je kind doorslapen, maar mocht het een keer wakker worden, dan kan het het heel eng zijn als er ineens niemand is. Voor een kind is het belangrijk dat alles voorspelbaar is." Natuurlijk kun je kind er ook aan laten wennen dat er niet meteen iemand is als het wakker wordt, zegt Bontekoe. Maar doe je dit te vroeg, dan kan je kind last krijgen van een onveilig gevoel.

"Misschien ben ik te makkelijk, of een ontaarde moeder", lacht Roosmarie Aelmans. "Maar mijn dochter is inmiddels 22 jaar en opgeroeid tot een zelfstandige dame. Er is nooit wat gebeurd."