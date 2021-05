Lange werkdag, eindelijk thuis en dan ook nog een prakje moeten maken voor je baby of peuter. Een snelle maaltijd uit een potje kan dan best verleidelijk zijn. Hoe erg is dat? Wat zijn de verschillen tussen eten uit een potje of een verse maaltijd? Experts leggen uit.

"Het liefst komen baby's al vanaf hun eerste hapje in aanraking met verse groentes en fruit, om zo te wennen aan de texturen, vormen en individuele smaken", zegt Saskia Bouma, kinderarts en leefstijlcoach.

"Baby's die het merendeel van hun hapjes uit een potje krijgen, lopen het risico op latere leeftijd veel minder verse, voedzame voeding te lusten omdat ze hier niet aan gewend zijn. Dat kan weer tot overgewicht leiden, wat we in steeds hogere mate zien in Nederland."

“Het is niet dat het qua voedingsstoffen veel verschil maakt of je babyvoeding vers maakt of uit een potje koopt.” Saskia Bouma, kinderarts en leefstijlcoach

Veel voedingsstoffen zijn hetzelfde

Dat baby's de smaken en texturen van individuele groenten en fruit vanaf het eerste hapje al leren kennen, is ook volgens kindervoedingscoach Catherina Carvalho cruciaal. "Bij babyvoeding in potjes is alles door elkaar gemixt en gepureerd, waardoor je kind later moeilijker de losse groentes zal kunnen waarderen en lusten. En dat wil je natuurlijk niet."

"Het is niet zo dat het qua voedingsstoffen veel verschil maakt of je babyvoeding vers maakt of uit een potje koopt. Veel macronutriënten zijn hetzelfde, maar in een potje kunnen natuurlijk wel veel kleur- en geurstoffen, zout en suikers zitten, wat je natuurlijk zo veel mogelijk wil vermijden", zegt Bouma.

"Babyvoeding uit een potje is vaak op hoge temperaturen gekookt. In dat proces gaan vaak veel vitamines en mineralen verloren, waardoor een potje babyvoeding wel degelijk minder voedingswaarden heeft dan een vers hapje", legt Carvalho uit.

Genoeg drinken, en later eten, is belangrijk voor de ontwikkeling van je baby. Maar hoe weet je wat je baby nodig heeft? En wanneer begin je eigenlijk met hapjes? Ouders van Nu heeft een handig voedingsschema baby (per maand) opgesteld.

Kwestie van wennen

Heb je in eerste instantie geprobeerd je baby verse groentehapjes te geven, maar was je kleine daar niet zo weg van? "Dat is normaal. Met name aan groenten die geen zoete smaak hebben, moeten baby's wennen. Dan kan je misschien verleid worden er iets zoets bij te doen, maar dat is beter van niet. Je moet je afvragen waar je naartoe wil als je kind een of twee jaar oud is. Dan wil je natuurlijk dat hij kan mee-eten met wat de pot schaft, en dat leert je kindje niet door alleen voeding uit potjes te eten", zegt Bouma.

Het wordt bovendien steeds moeilijker een kind te laten wennen aan verse groenten en fruit hoe langer je daarmee wacht. "Belangrijk is om het uiteindelijke gewenste voedingspatroon na te streven, en dus al vroeg te beginnen met verse hapjes", zegt Bouma.

"Natuurlijk is het ook altijd fijner om zelf te weten wat er precies in de babyhapjes gaat, en daar heb je alleen zicht op als je het zelf maakt. In een babypotje kunnen allerlei conserveermiddelen zitten: vers is altijd beter. Maar als je dan toch een keer naar een babyhapje uit een potje grijpt na een drukke dag is dat natuurlijk helemaal niet schadelijk, zolang de basis maar goed is. Een tip is wel om, als je weet dat je een drukke week hebt, babyhapjes vast voor te bereiden en in te vriezen", voegt Carvalho daaraan toe.