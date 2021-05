Wanneer moet dat speentje echt de prullenbak in? Hoe zorg ik voor babyvoeding zonder microplastics? En is het wel normaal dat mijn kleuter geen vriendjes heeft? Wekelijks legt NU.nl een opvoedvraag voor aan een expert of ervaringsdeskundige. Deze week is dat: mijn kind bijt. Hoe leer ik het af?

"Het is voor ouders vaak schrikken als hun kind hard bijt, maar het komt regelmatig voor", zegt Astrid de Bruin, pedagoog bij SKSG Kinderopvang in Groningen. Achter het bijtgedrag kunnen verschillende redenen zitten, weet pedagoog Inge van Rijn. "Een kind kan zich op dat moment verveeld of gefrustreerd voelen, een emotie proberen uit te drukken, en het kan zelfs een uit de hand gelopen kusje zijn. Bij baby's en dreumesen gaat het nog puur om het ontdekken met de mond. Vaak heeft het te maken met onvoldoende vermogen om zich goed uit te drukken in woorden, waardoor ze kunnen gaan bijten."

“Een kind probeert iets te zeggen waarvoor het de woorden nog niet heeft.” Astrid de Bruin, pedagoog

Volgens Van Rijn hebben kinderen daarnaast ook weinig controle over hun impulsen, iets wat volwassenen wel hebben. Als ze dan gefrustreerd raken, kan bijten een natuurlijke reactie zijn. Maar natuurlijk is dat niet wenselijk, want het doet gewoon zeer en het is schrikken. "Kijk bij bijtende kinderen goed waarom een kind bijt en wat een kind probeert uit te drukken. Een kind probeert iets te zeggen waarvoor het de woorden nog niet heeft. Help je kind dan zijn gevoelens te benoemen en een alternatief te bieden om dit uit te drukken", zegt De Bruin.

"Omdat je kind altijd een emotie probeert uit te drukken, moet je je kind begeleiden in het herkennen en anders uitdrukken van deze emoties", aldus Van Rijn. De Bruin voegt daaraan toe: "Merk je bijvoorbeeld dat je kind een manier probeert te vinden om mee te spelen met andere kinderen? Benoem dat gedrag en buig het om naar iets als: wil je meespelen? Dan gaan we dat samen vragen."

Peuters kunnen bijten, maar ook slaan is ze niet vreemd. Waarom slaan peuters? En hoe kun je daar als ouder het beste op reageren? Lees het bij Ouders van Nu

Boos worden heeft geen zin

"Het kan ook een schreeuw om aandacht zijn, want kinderen weten dat ze met bijten hoe dan ook aandacht krijgen, al is het negatieve aandacht. Aan ons en aan ouders dan de taak om erachter te komen waarom een kind aandacht nodig heeft op dat moment. Het is misschien schrikken wanneer een kind bijt, maar boos worden heeft geen zin. Daarmee bevestig je een negatief patroon en negatieve aandacht", zegt De Bruin. "Bijt ook zelf nooit terug, daarmee vertoon je zelf ongewenst gedrag en geef je het verkeerde voorbeeld", voegt Van Rijn daaraan toe.

“Een baby of dreumes kan zich hierin echt nog niet beheersen, omdat een baby of dreumes nog de behoefte heeft de wereld met de mond te ontdekken.” Inge van Rijn, pedagoog

Je mag het gedrag overigens best afkeuren, maar alleen het gedrag, en niet het kind, stelt De Bruin. "Haal je kind even uit de situatie en leg uit dat het niet oké is om te bijten. Maar word niet boos, want dan krijgt je kind negatieve aandacht, en dat is ook aandacht, waardoor het waarschijnlijk is dat het vaker gebeurt. Vergeet ook niet eerst aandacht te besteden aan het 'slachtoffer'", legt Van Rijn uit.

Bijten gaat vaak weer voorbij naarmate een kind ouder wordt en zichzelf goed in woorden kan uitdrukken. Van Rijn: "Kleuters zie je het normaal gesproken niet meer doen, alhoewel chaotische situaties of een achterstand in de taalontwikkeling ervoor kunnen zorgen dat ze het nog wel doen. Een baby of dreumes kan zich hierin echt nog niet beheersen, omdat een baby of dreumes nog de behoefte heeft de wereld met de mond te ontdekken. Het zal vanzelf minder worden wanneer een kind hier minder behoefte aan heeft."