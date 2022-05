Vandaag krijgen veel moeders een ontbijtje op bed, een hoop liefde en een zelfgemaakt kunstwerk. Wat doe je met al die macaronikettingen, zelfportretten, jampotten of sieradendoosjes en hoelang bewaar je ze?

Al op de kinderopvang wordt er samen met de leiders geknutseld, maar of je peuter van een jaar of twee beseft wat Moederdag inhoudt is nog maar de vraag. "We zijn er al mee bezig als de kindjes heel klein zijn. Dat is heel leuk, maar een kleintje van één of twee jaar oud, zegt dat natuurlijk nog helemaal niets", zegt kinderpsycholoog Tischa Neve. "Kinderen hebben dat cognitieve vermogen nog niet."

“Je wil kinderen op jonge leeftijd niet meegeven dat hoe duurder een cadeau is, hoe meer je van iemand houdt. Het gaat om waardering.” Tischa Neve, kinderpsycholoog en opvoedkundige

Voor Neve is Moederdag desondanks een gelegenheid om moeders in het zonnetje te zetten, waarbij het om het gebaar en de herinnering gaat, en niet om grote cadeaus. "Het idee is eigenlijk dat we stilstaan bij het feit dat moeders - en vaders op Vaderdag - bijzonder zijn. Dat is ook waarom ik niets heb met cadeaus die vaders en moeders kopen namens hun kinderen. Dan ga je voorbij aan het feit dat je iets liefs wil doen voor degene van wie je houdt. Je wil kinderen op jonge leeftijd niet meegeven dat hoe duurder een cadeau is, hoe meer je van iemand houdt. Het gaat om waardering."

Ongeveer vanaf de kleuterschool snappen kinderen waarom we dat doen, tot die tijd is het iets leuks waarin wij ze meenemen en waarbij ze zien dat iedereen er blij van wordt", aldus Neve. "Laat zien dat je de tekening of het ontbijt waardeert. Laat merken dat je blij bent met de tijd en aandacht die je kind erin heeft gestopt. Je hoeft niet te vertellen hoe trots je bent of hoe knap het is, maar alleen laten zien dat je blij bent. Het gaat niet om het eindresultaat, maar om de intentie." Neve lacht: "Kijk erdoorheen als de keuken een zooitje is en je een ontbijtje krijgt waarbij niets bij elkaar past en de jus d'orange omvalt op bed."

Emotionele waarde voor ouders

Het gebaar zit hem veelal in die zelfgemaakte kunstwerken, tekeningen en andere knutselwerkjes. Neve: "Ik heb een filmpje gemaakt van mijn zoon die met een blij koppie een gedicht voorlas dat hij uit zijn hoofd had geleerd. Hij was drie jaar. Dat is lief en leuk om terug te kijken."

Voor veel ouders hebben zelfgemaakte moederdagcadeaus emotionele waarde, nog meer dan voor de kinderen zelf, weet Leonie van Kooten. Ze begeleidt kinderen met ADD, ADHD én is opruimcoach. "Kinderen maken dat speciaal voor jou. Ik ben weleens bij ouders geweest die op zolder zeven of acht bakken hebben staan met knutselwerkjes 'voor later'."

“Alles wat je wél bewaart, krijgt meer waarde.” Leonie van Kooten, opruimcoach

Van Kooten adviseert om selectief te zijn en om alleen de spullen waar je echt blij van wordt te bewaren. Zelf heeft ze twee dochters, van tien en twaalf jaar oud, en met hen bespreekt ze wat ze zelf willen houden. "Maak een herinneringendoos, met leuke en belangrijke dingen. Als de bak vol is, kun je samen met je kinderen beslissen wat blijft en wat weg mag. Alles wat je wél bewaart, krijgt meer waarde."

Blijft het moeilijk om afscheid te nemen, maar nemen de knutselwerkjes toch te veel ruimte in? "Maak er een foto van of scan ze in. Dan nemen ze geen fysieke ruimte in." Het is aan te raden om in huis één of twee plekken in te richten om tekeningen op te kunnen hangen, en daarin te rouleren. "Dan weet je kind dat het gezien wordt", aldus Van Kooten.