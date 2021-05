Negen maanden lang worden aanstaande moeders intensief begeleid, maar na de kraamweek mag je alles zelf uitzoeken. Volgens Xaviera Plooij - bekend van Oei, ik groei! - is het hoog tijd dat er meer aandacht komt voor écht herstel na de bevalling.

Samen met personal trainer Laurens Mischner ontwikkelde Xaviera Plooij het programma Back To You, gericht op volledig herstel na de bevalling. Geen onderwerp blijft onbesproken in het boek dat 6 mei verschijnt: van hormonen en houding tot afvallen, seksdrive en incontinentie. Vijf vragen aan auteur Xaviera Plooij.

Waarom verdient herstel na de zwangerschap meer aandacht vinden jullie?



"Als je zwanger bent, verander je van top tot teen. De focus ligt vaak op je buik, maar er verandert veel meer: van je voeten en bekkenbodem tot je haar en hersenen. De impact van al die veranderingen wordt enorm onderschat. Je zet nieuw leven op de wereld en zodra je littekens genezen zijn, mag je het zelf uitzoeken. En dat vinden we als vrouwen heel normaal."

"Op de een of andere manier hebben we vanaf de bevalling het idee dat wij 'in dienst' staan van de baby. 'Mijn kind doet het goed, dus ik mag niet klagen.' We doen al snel alsof we na de bevalling op één roze wolk zitten, maar dat is vaak niet zo. Goed herstel is hartstikke lastig."

Waarom is het herstellen van een zwangerschap eigenlijk zo ingewikkeld?

"Een zwangerschap verandert je compleet. Neem je hersenstructuur. Wist je dat je aan een hersenscan kunt zien of iemand ooit is bevallen? Je brein verandert, waardoor je meer empathisch bent en alerter wordt voor emoties. Hartstikke handig om signalen van je baby op te kunnen pikken, maar behoorlijk ingrijpend."

"Want dat stukje van je hersenen is óók veranderd tijdens je werk, als je met vrienden afspreekt of tijdens het boodschappen doen. Alles komt veel meer binnen. Dat inzicht kan al zoveel verschil maken. Het ligt niet aan jou, je brein is gewoon anders. Als je dat weet, dan kun je het jezelf ook gunnen om daaraan te moeten wennen."

“Als je last hebt van incontinentie, dan kan het helpen om op je voetstand te letten. Alles beïnvloedt elkaar.” Xaviera Plooij

Het programma Back To You is gericht op het totaalplaatje. Waarom vind je dat zo belangrijk?

"Alles is met elkaar verbonden. Dat is mij heel duidelijk geworden. Wist je bijvoorbeeld dat de stand van je voeten invloed heeft op je bekkenbodem? Als je met je voeten naar binnen staat, dan kantelen je heupen. Als je last hebt van incontinentie, dan kan het helpen om op je voetstand te letten. Zo beïnvloedt alles elkaar. Er zijn momenten geweest dat ik dacht: misschien kunnen we de puzzel nu nog niet leggen. Maar achteraf miste ik alleen nog bepaalde input van belangrijke experts. Toen zij hun inbreng hadden gedaan, vielen de stukjes op zijn plek."

Wat was voor jou het meest verrassende inzicht?

"De Duitse gynaecoloog Sheila de Liz heeft onderzoek gedaan naar de menopauze en ontdekte dat vrouwen later vaak spijt krijgen van de keuzes die zij gemaakt hebben rond de geboorte van hun kinderen. Dat verwijten zij zichzelf, maar ook hun partner. Rond de menopauze beëindigen veel vrouwen hun relatie om voor zichzelf te kiezen."

"Door haar onderzoek besefte ik hoezeer we de impact van gebrekkig postnataal herstel onderschatten, ook op langere termijn. Het kan doorwerken in relaties, in carrièrekeuzes en in ons zelfbeeld. Achteraf is dat moeilijk op te lossen, maar we kunnen het veranderen voor jongere generaties door vrouwen aan te moedigen zichzelf niet te vergeten. Je hóeft jezelf niet weg te cijferen als je moeder wordt. Je voelt je lekkerder als je ook goed voor jezelf zorgt."

Over Oei, ik groei!

Gedragsbioloog Frans Plooij en Hetty van de Rijt, de ouders van Xaviera Plooij, ontdekten in 1992 dat de mentale ontwikkeling van een baby in tien sprongetjes verloopt: een fase van huilerigheid, hangerigheid en humeurigheid kondigt een sprong in de ontwikkeling aan. Samen schreven zij Oei, ik groei! Het boek bracht ouders over de hele wereld herkenning en inzicht, maar de sprongentheorie roept ook vragen op. Ontwikkelen alle baby's zich wel volgens hetzelfde patroon? Toch zweren veel ouders erbij: van Oei, ik groei! zijn wereldwijd inmiddels meer dan twee miljoen exemplaren verkocht.