Geen vrijmarkt, geen feest in de stad en de terrassen zijn (nog) dicht. Ook dit jaar wordt de verjaardag van de koning door de lockdown anders dan anders. Hoe maak je dit jaar van Koningsdag toch een feestje, alleen of met het hele gezin?

Digitaal verkopen

Je zolder opgeruimd en proberen nog wat te verdienen met stapels oude tijdschriften en kisten afgedankt speelgoed? Dat zit er dit jaar (wederom) niet in. De vrijmarkten zijn afgelast in verband met de coronamaatregelen. Maar er zijn alternatieven. Zo zijn er verschillende online vrijmarkten. De gratis buurtapp Nextdoor organiseert bijvoorbeeld voor de tweede keer een digitale buurtmarkt.

Van 9.00 uur 's ochtends tot 21.00 uur 's avonds kun je je digitale kleedje uitrollen en - conform de RIVM-maatregelen - direct zaken doen. Een goede tip om online goed te verkopen: maak duidelijk beeldmateriaal. "Het draait om goede foto's van je spullen. Wees transparant en ga geen mankementen verdoezelen door iets te fotoshoppen", aldus verzamelexpert Frank Pon.

En digitaal struinen

Ben jij een koper en struin je zelf het liefst de hele stad door? Ook daar is aan gedacht. Je kunt dit jaar bijvoorbeeld digitaal door het Amsterdamse Vondelpark wandelen. Onderweg kun je jonge Amsterdammers bewonderen met verschillende (muzikale) optredens. Voor de jeugd een kans om een leuk zakcentje te verdienen, voor bezoekers een manier om toch nog een beetje dat 'struingevoel' te ervaren.

“We hopen op een straatbeeld met spelende kinderen, net als op gewone Koningsdagen.” Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen

De kinderen naar buiten

Wat dit jaar gelukkig wel gewoon kan: buiten spelen. Samen met verschillende organisaties roept de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen alle Nederlandse kinderen op om om 10.00 uur buiten te gaan spelen. Dat moment wordt ingeluid met carillonmuziek vanaf 9.30 uur, waaronder het Kinderen voor Kinderen-liedje Zij aan zij, gemaakt voor de Koningsspelen. De organisatie hoopt "om op 27 april een straatbeeld te zien met spelende kinderen, net als op 'gewone' Koningsdagen, maar nu met de nodige afstand".

Oudhollandse spelletjes

Net zo onmiskenbaar verbonden aan Koningsdag als een oranje tompouce: Oudhollandse spelletjes. Van koekhappen tot blikgooien, en van sjoelen tot spijkerpoepen. Vooral die laatste is een all time favourite, weet Kek Mama: "Vertel dit aan je kind en hij begint al spontaan te lachen door de maffe naam. Toch is het heel logisch dat dit oude spelletje zo heet, want je moet op je hurken een spijker in een lege fles laten zakken." Het enige dat je nodig hebt: een lege fles, een touw en wat spijkers. Wie heeft de spijker het snelste in de fles?

Meer Oudhollandse spelletjes? Kek Mama zet de leukste op een rijtje.

Het koninklijk gezin in Eindhoven

Vorig jaar vierde koning Willem-Alexander zijn verjaardag samen met koningin Máxima en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane thuis op Paleis Huis ten Bosch. Er werd digitaal gesproken met verschillende mensen in het land, vooral het gesprek van prinses Alexia met Enzo Knol zal veel mensen nog bijstaan.

Dit jaar gaan ze zelf wel weer op pad: naar Eindhoven. De gemeente riep eerder op vooral niet naar Eindhoven te komen - het programma speelt zich binnen af - maar de uitzending online te volgen. De prinsessen schuiven onder andere aan bij een talkshow voor en door jongeren. Kijkers kunnen online kiezen welke onderdelen ze volgen. Het programma is daarnaast te volgen op NPO1 vanaf 10.50 uur.

Concert vanaf het Noordeinde

's Avonds nog zin in een afsluiter? The Streamers, een tijdens de coronacrisis ontstane gelegenheidsband met onder anderen Guus Meeuwis, Typhoon en Maan, geven op Koningsdag hun tweede concert. Ook Duncan Laurence en Armin van Buuren zijn erbij. De show, die plaatsvindt op het terrein van Paleis Noordeinde in Den Haag, is vanaf 20.00 uur gratis te volgen en wordt aangeboden door koning Willem-Alexander en koningin Máxima.