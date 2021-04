Ruim 83.000 groep 8-leerlingen buigen zich komende week over de Centrale Eindtoets. Hoewel het schooladvies al is bepaald en de toets slechts ter ondersteuning dient, is het voor veel kinderen toch spannend. Hoe kun je als ouder je kind helpen bij zo'n belangrijk moment?

Twee ochtenden met zo'n 150 taal- en rekenopgaven. Voor de meeste kinderen op papier, maar er is ook een digitale variant die zich aanpast aan het niveau van de leerlingen. Voor ongeveer twintigduizend kinderen volgt er bovendien nog een extra ochtend voor het onderdeel wereldoriëntatie.

Spannend, zo'n toets, maar niet allesbepalend. Alle kinderen hebben al een schooladvies gekregen en dat is belangrijk om te benadrukken, zegt Sonja Borgsteede, psycholoog bij Buro Bloei. "Dat advies is gebaseerd op wat kinderen al die jaren hebben laten zien. Die formele eindtoets zou eigenlijk geen invloed moeten hebben."

“Het kost energie om een tijdlang geconcentreerd een toets te maken.” Maaike de Boer, onderwijskundige

Dit jaar is bovendien afgesproken door alle toetsaanbieders - de Centrale Eindtoets is een van de vijf mogelijke eindtoetsen - dat er rekening wordt gehouden met eventuele achterstanden door het thuisonderwijs als gevolg van de coronacrisis. Het resultaat van de test past daarmee bij "de potentie in het vervolgonderwijs", aldus het College voor Toetsen en Examens (CvTE), dat namens de overheid verantwoordelijk is voor de uitvoering van de toets.

Geef je kind wat extra aandacht

Toch brengt het voor veel kinderen én ouders behoorlijk wat zenuwen met zich mee. "Het is een officieel moment, verdeeld over meerdere dagen", legt Borgsteede uit. "Dat kan echter ook leuk spannend zijn, iets om naar uit te kijken. Ouders kunnen hun kinderen bijvoorbeeld wat extra aandacht geven, lievelingseten op tafel zetten of een briefje of wat lekkers meegeven in de broodtrommel."

De eindtoets is geen toets om voor te leren, toch kun je je kind wel een beetje helpen in de voorbereiding. Onderwijskundige Maaike de Boer adviseert ouders onder meer om hun kinderen op tijd naar bed te brengen, het liefst meerdere avonden achter elkaar, zodat ze goed uitgerust zijn. "Het kost energie om een tijdlang geconcentreerd een toets te maken", aldus De Boer, die met haar platform Wijzer over de Basisschool betrokken ouders wil ondersteunen.

“Bij twijfel kan je kind bijvoorbeeld altijd een antwoord invullen, wie weet is het toch goed.”

Op het laatste moment nog wat rekenvaardigheden bijspijkeren? Dat heeft geen zin. "Dat doe je niet in één dag", zegt de onderwijsdeskundige. Hebben kinderen wel behoefte aan geruststelling in de dagen voor de toets, dan heeft ze nog wel wat tips. Bij twijfel kan je kind bijvoorbeeld altijd een antwoord invullen, wie weet is het toch goed. Is een vraag moeilijk? Dan kun je alvast door naar de volgende en het nummer opschrijven voor als je tijd overhebt.

De Boer: "Vaak kunnen kinderen niet meer bedenken of iets logisch is, vooral bij meeteenheden. Adviseer ze om er dan even uit te stappen en te bedenken of het logisch is dat iets een bepaalde lengte is. 1 millimeter is de dikte van een nagel, de breedte van een nagel 1 centimeter, bijvoorbeeld. Dat vergeten ze niet meer."

Het komt altijd goed

Als ouder moet je wel oppassen met het helpen van je zoon of dochter in de dagen voor de toets, weet kinderpsycholoog Borgsteede. "Voor ouders is het vaak ook spannend wat voor advies eruit komt en dat voelt een kind. Het gaat snel over in druk op het kind, die scheidslijn is dun. Ik denk dat je daarin moet loslaten en er zelf ook van uit moet gaan dat de eindtoets niet van alles gaat veranderen. Dat advies ligt er immers al."

Overigens hoef je ook niet te doen alsof het niets voorstelt, zegt ze. "Benadruk bij je kind dat wat er ook gebeurt, het goedkomt en dat ze gewoon hun best moeten doen."

Of het schooladvies en de eindtoets nog een lang leven beschoren is, is overigens afwachten. De Onderwijsraad adviseerde het ministerie van Onderwijs deze week om kinderen niet meer na de basisschool in te delen op een bepaald onderwijsniveau, maar dit te doen na het derde jaar op de middelbare school, zodat ze meer tijd krijgen om zich te ontwikkelen. Als het advies wordt overgenomen, zou het huidige schooladvies na groep 8 en de eindtoets die leerlingen moeten afleggen, komen te vervallen.