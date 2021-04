Een belangrijk onderdeel van de babykamer is de aanschaf van een ledikantje. Uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bleek dat niet alle bedjes op de Nederlandse markt veilig zijn. Waar let je op bij de aanschaf? En wanneer voldoet een wiegje niet meer?

Een kwart van twintig onderzochte kinderbedjes voldoet niet aan de veiligheidseisen, bleek vorige week uit een steekproef van de NVWA. De stabiliteit van sommige bedjes was niet voldoende of de afstand tussen de spijlen voldeed niet. Gevaarlijk, want er kunnen bijvoorbeeld armpjes, beentjes of zelfs een hoofdje bekneld raken. De verkoop van die bedjes is inmiddels verboden.

Desondanks blijft het voor (aanstaande) ouders lastig het kaf van het koren te scheiden; in Nederland zijn tientallen kinderbedjes te koop en het is niet altijd duidelijk welke veilig zijn. "In een welvarend land als Nederland verwachten veel ouders dat een bedje dat in een Nederlandse winkel is gekocht, per definitie veilig is. Maar dat blijkt niet altijd het geval te zijn", zegt Mieke Cotterink, onderzoeker Veilig opgroeien bij VeiligheidNL."Er is strenge Europese regelgeving en het is kwalijk dat er desondanks bedjes te koop zijn die niet voldoen."

“Een baby kan je regelmatig ondersteboven of achterstevoren aantreffen en juist daarom is het belangrijk dat het veilig is.” Mieke Cotterink, onderzoeker Veilig opgroeien bij VeiligheidNL

Op foto's kun je het niet zien

Daarom adviseert Cotterink ouders áltijd kritisch te zijn. "Je kunt niet aannemen dat alles wat in de winkel verkocht wordt, veilig is. Zeker als je in deze tijd je aankopen via internet doet, moet je je verdiepen in wat je koopt. Op online foto's kun je het niet goed zien." Belangrijk, want als je kindje 's nachts slaapt, kun je geen toezicht houden. "Terwijl kinderen wel bewegen. Een baby kan je regelmatig ondersteboven of achterstevoren aantreffen."

De afstand tussen de spijlen is een punt om op te letten, zegt Cotterink. Volgens de Europese richtlijnen moet die tussen de 4,5 en 6,5 centimeter zijn. Ook belangrijk: geen opstapjes zodat kinderen eruit kunnen klimmen als de motoriek ontwikkelt, en geen uitstekende delen.

Maar wat Cotterink stiekem misschien nog wel belangrijker vindt: het matrasje en het beddengoed. "Een kindje dat klem komt te zitten, is natuurlijk zorgelijk, maar wat naar mijn mening misschien nog wel risicovoller is, is de kans op verstikking en wiegendood. Geen hoofdbeschermers, geen dekbed, en geen kussens, babynestjes of grote knuffels in bed. Kindjes kunnen draaien en rollen en daar met hun gezichtje tegenaan komen, en vervolgens niet in staat zijn om daarop te reageren."

Met andere woorden: blijf kritisch bij de aanschaf van babyproducten en kinderbedjes. "Laat je goed informeren. Kijk op de site van VeiligheidNL, kijk op de site van de Consumentenbond of er iets over het bedje te vinden is en controleer of het aan de Europese veiligheidseisen voldoet", aldus Cotterink.

Dat beaamt slaapcoach Geertje van Heeswijk, die ouders helpt bij kindjes die moeilijk slapen. "Wij adviseren bewust niet over welke bedjes wel of niet goed zijn, juist omdat het zo over veiligheid gaat. We geven ouders mee dat ze zelf moeten nagaan bij de verkoper of de bedjes veilig zijn. Wij kunnen die onderzoeken namelijk zelf niet doen. Daar hebben we de middelen niet voor", zegt Van Heeswijk.

Overstappen naar ledikant

Overigens hoeven ouders nog niet direct vanaf de geboorte een ledikantje aan te schaffen. "Het ligt een beetje aan de afmetingen van de wieg, maar de eerste maanden is het fijn om de baby op de ouderlijke slaapkamer te leggen. Het kindje is dichtbij, je hoort het kindje en het kindje hoort jou", aldus Cotterink. De meeste kindjes gaan vanaf een leeftijd van vier tot zes maanden over naar een ledikantje op hun eigen kamer.

Van Heeswijk adviseert ouders in dat geval om kinderen eerst overdag te laten wennen aan een ledikantje. "Laat een kind eerst wakkere tijd doorbrengen in het nieuwe bedje, helemaal als het ook nog in een nieuwe kamer staat. Laat het kindje een beetje spelen, terwijl jij bijvoorbeeld de was opvouwt. Daarna kun je slaapjes proberen. Overdag is het geen ramp als het een keertje niet lukt om te slapen. Van daaruit kun je uitbreiden naar de nachten. Maar over het algemeen wennen kinderen gelukkig snel."