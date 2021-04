De ramadan staat voor de deur, aanstaande dinsdag begint de vastenmaand voor moslims. Kinderen hoeven niet te vasten tijdens ramadan, maar willen dat vaak wel. Hoe ga je daar als ouder mee om?

Samira Bourhaleb-Toub is diëtist en zelf ook moeder van een kind dat wil oefenen met vasten. "Mijn dochter van acht heeft vorig jaar voor het eerst op haar manier meegedaan met vasten tijdens de ramadan. We zijn begonnen met een halve dag, dus tot 12.00 uur, en hebben dat opgebouwd tot 's middags 14.00 uur", vertelt ze.

"De leeftijd van zeven à acht jaar is mooi om te beginnen met oefenen als je kind erom vraagt. Bij jongere kinderen kun je bijvoorbeeld beter kiezen voor een andere vorm, zoals een hele dag geen snoep of lekkers. Als dat lukt, geef je ze een beloning, bijvoorbeeld een dik compliment of door samen iets leuks te doen."

“Als ouder is het belangrijk ervoor te waken dat het te zwaar wordt, dus maak goede afspraken met je kind.” Samira Bourhaleb-Toub, diëtist

In het weekend vasten

Bourhaleb-Toub adviseert ouders van wie kinderen graag meedoen met vasten om te beginnen in een weekend. Dat is ook wat jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau ouders meestal aanraden. Jeugdverpleegkundige en leidinggevende bij GGD Amsterdam Mayke Versteeg-van Dijk: "Als kinderen mee willen vasten, komt dat meestal uit henzelf. Ze willen er graag bij horen en vinden het een feestje om op te blijven zodat ze 's avonds laat gezellig samen kunnen eten."

"Ik vertel ouders altijd hoe belangrijk eten en drinken is voor leren en concentreren op school, en adviseer hen daarom kinderen in de basisschoolleeftijd niet doordeweeks te laten vasten. Willen ze dat toch, dan is het goed als je kind in ieder geval een ontbijt eet en overdag wel water blijft drinken", zegt zij.

Diëtist Bourhaleb-Toub weet uit ervaring dat rustig opbouwen voor kinderen het prettigst is. "Begin met een paar uurtjes, of een halve dag, dan kun je goed zien hoe je kind op het vasten reageert. Als ouder is het belangrijk ervoor te waken dat het te zwaar wordt, dus maak goede afspraken met je kind over tot hoe laat hij het moet volhouden", zegt ze. Het kan zijn dat je kind nergens last van heeft, maar sommige kinderen kunnen er bleek, slapjes en inactief worden. "Dan is het tijd een grens te trekken. Je kind het heeft het hartstikke goed gedaan, maar nu moet het even eten en drinken. De volgende dag kun je het dan wat korter proberen, bijvoorbeeld."

Goed voor je lichaam zorgen

Als diëtist, maar ook als moeder, vindt Bourhaleb-Toub het vooral belangrijk om kinderen te leren waar het tijdens de ramadan om draait. "Uiteindelijk wordt het vasten een verplichting in het leven van je kind, dus begin vroeg met laten zien dat ramadan een moment is om bij jezelf stil te staan, goed voor je lichaam te zorgen. Dus niet alle remmen los als je mag eten, maar bewust kiezen voor producten met veel voedingsstoffen zoals volkorengranen, zilvervliesrijst, groenten en fruit. Lekker, gezond en met mate eten: dat is óók ramadan."

Bij bewustzijn van je lichaam en je gezondheid hoort ook beweging en goede slaap, vult de diëtiste nog aan. Ze ziet veel kinderen, maar ook volwassenen, aan het eind van de ramadan aan slaaptekort lijden. "Voor kinderen is een goede nachtrust enorm belangrijk voor een gezonde groei en ontwikkeling, dus besteed hier aandacht aan. Natuurlijk is het gezellig als je jonge kind mee kan doen met iftar, maar maak daar dan bijvoorbeeld op een zaterdagavond een momentje van en niet doordeweeks dagelijks", adviseert zij. "Vergeet ook de nodige beweging niet. Samen wandelen, lekker buitenspelen: heel belangrijk voor kinderen. Tijdens ramadan draai je gewoon mee in de maatschappij zoals op andere dagen."