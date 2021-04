Wanneer moet dat speentje echt de prullenbak in? Hoe zorg ik voor babyvoeding zonder microplastics? En is het wel normaal dat mijn kleuter geen vriendjes heeft? Wekelijks legt NU.nl een opvoedvraag voor aan een expert of ervaringsdeskundige. Deze week is dat: 'Ik maak stiekem het huiswerk van mijn kind. Kan dat kwaad?'

"Ik vergelijk het met koken. Als ik lichtelijk gestrest boven vijf pannen hang, dan zal ik een ander vragen om even de tafel te dekken. Dan wil ik niet horen dat ik beter had moeten plannen; op dat moment moet gewoon de tafel gedekt worden", zegt huiswerkcoach Ankie Remijn van Investeren in Leren. "Zo zie ik dat ook als je een gestreste scholier helpt met het maken van huiswerk. Dat kan heus wel een keer, maar dan moet het wél een uitzondering blijven."

Remijn wijst op de functie van huiswerk: oefenen met de stof die in de les wordt aangeboden. Ze vergelijkt het leerproces op school met leren fietsen. "Als je voor het eerst een fiets ziet, dan begrijp je dat het een vervoermiddel is. Maar dat betekent nog niet dat je ook kan fietsen. Tussen begrijpen en het écht kunnen, zit de stap oefenen." Daar is huiswerk voor bedoeld. In het leerproces is oefenen cruciaal om de stof goed te kunnen doorgronden.

“Je kind checkt het huiswerk, maar krijgt tegelijkertijd appjes binnen. Dat leidt af.” Ankie Remijn, huiswerkcoach

Niet zeuren, maar helpen

Is je puber in blinde paniek en help jij hem eenmalig uit de brand met zijn huiswerk? Prima, vindt Remijn, maar dan moet je er ook niet over zeuren. Daarmee oogst je goodwill, legt de coach uit. "Als het vaker gebeurt, kun je op grond van die goodwill op een rustig moment een goed gesprek aangaan over timemanagement. Dat wil zeggen: huiswerk plannen en uitvoeren aan de hand van een papieren agenda. Voor de meeste leerlingen werkt dat heel goed."

Veel leerlingen checken hun huiswerk in een digitale omgeving. Dat doen ze vaak op hun telefoon. "Je checkt je huiswerk, maar je krijgt tegelijkertijd appjes binnen. Dat leidt af. Bovendien zie je in een app vaak alleen het huiswerk van de volgende dag. Dan komt zondagavond laat in beeld dat je morgen een biologieproefwerk hebt. Dat is rijkelijk laat." Een papieren agenda koppelt je los van je telefoon en heeft als voordeel dat je in één oogopslag het huiswerk van de hele week ziet. "Dan kun je gaan plannen en weet je precies wat je moet doen."

Worstelen met het puberbrein

Remijn merkt dat veel ouders worstelen met de vraag hoe zij hun kinderen het beste kunnen ondersteunen tijdens hun schooltijd. "Tijdens de puberteit maken jongeren een enorme ontwikkeling door. De kunst is om pubers te ondersteunen in hun tijdelijke tekortkomingen en te steunen in hun oneindige mogelijkheden." Maar dat is nog niet zo eenvoudig, weet de coach. "Als ouder wil je niet zeuren, maar je puber wel zo goed mogelijk steunen."

“Praten over je zorgen betekent niet dat een puber alleen verwijten krijgt over wat er niet goed gaat, maar vooral dat je samen constructief in gesprek blijft.” Ankie Remijn, huiswerkcoach

Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste ter wereld, maar tegelijkertijd ervaren zij veel stress door school. Sociale steun helpt: hoe makkelijker kinderen met familie kunnen praten over hun zorgen, des te minder druk ze ervaren. "Maar dan moet je als ouder wél weten wat je kunt zeggen. Praten over je zorgen betekent niet dat een puber alleen verwijten krijgt over wat er niet goed gaat, maar vooral dat je samen constructief in gesprek blijft."

De coach raadt ouders aan om het belang van het leerproces te benadrukken. "Veel pubers zien huiswerk als zinloze tijdsbesteding. Maar mijn ervaring is dat je leerlingen kunt motiveren door uit te leggen hoe leren werkt en de zin van huiswerk te duiden."