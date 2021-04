Bevallingen kunnen een stuk sneller gaan dan verwacht en in sommige gevallen zelfs té snel. "Soms komen wij aan en dan ligt de baby al met moeder op bed," zegt Ellen Plaschek, verloskundige bij Verloskundig Centrum Puur Vroedvrouwen. Kun je je daar enigszins op voorbereiden?

Lisette uit Tilburg wist in eerste instantie niet wat haar overkwam. "Ik herkende mijn weeën van mijn tweede bevalling eerst niet als 'echte' weeën, waardoor ik te lang wachtte met bellen. Toen sloegen ze na een paar uur opeens om naar persweeën en was mijn baby er na tien minuutjes. Even later was de verloskundige er om te helpen met de navelstreng.

Al met al was het een bijzondere ervaring: onze zoon is 's avonds op onze eigen slaapkamer geboren, in de armen van mijn vriend", vertelt Lisette, wier echte naam bij de redactie bekend is.

“Het klinkt voor vrouwen die nog moeten bevallen misschien angstaanjagend, maar traumatiserend is het eigenlijk nooit.” Ellen Plaschek, verloskundige

Wat moeten aanstaande ouders doen als ze merken dat het erg snel gaat? "Bel je verloskundige meteen. Laat de telefoon op de speaker staan, zodat we jullie kunnen begeleiden. Leg doeken en dekens klaar om de baby af te drogen en op te warmen en zet alvast de voordeur voor ons open", aldus Plaschek, die hier een tot twee keer per jaar mee te maken heeft. Meestal gaat het om vrouwen die een tweede of derde kind verwachten.

Op eigen kracht

Dat het zo snel kan gaan dat de hulpverlening er nog niet is, klinkt voor vrouwen die nog moeten bevallen misschien angstaanjagend, maar traumatiserend is het volgens Plaschek eigenlijk nooit. "Het is natuurlijk verlopen en je hebt het op eigen kracht gedaan. Daarom vinden vrouwen en hun partner het meestal vooral een bijzondere ervaring. Toch zou ik niet aanraden hier bewust voor te kiezen. Als je toch graag autonomie tijdens de bevalling wil, kunnen verloskundigen prima op de achtergrond blijven als de bevalling vlot verloopt."

Bij kinderen die snel worden geboren, treden weinig complicaties op, weet Lisanne Cremer, verloskundige bij Zuxx Verloskundigen. "Baby's die zó snel geboren worden, hebben meestal een goede start", zegt ze. "Na de geboorte zorg je er simpelweg voor dat je de baby afdroogt en over het rugje wrijft om het te laten ademen. En natuurlijk word je via de speaker erdoorheen gepraat door je zorgverlener."

Weeën wegpuffen en je baby aanpakken

"Stel we redden het niet, zet dan de deur open en leg doeken of handdoeken klaar voor het afdrogen", adviseert Cremer. "En als je het persen echt niet kunt tegenhouden, dan mag je geleidelijk meepersen. Niet te snel en niet met volle kracht, anders is er meer kans op scheuren", adviseert ze vrouwen bij wie het zo snel gaat dat de verloskundige er nog niet is. "Wanneer het hoofdje is geboren, mag de aanwezige het hoofdje aan de zijkant met de handpalmen aanpakken en het voorzichtig naar beneden bewegen zodat de schouders geboren worden, terwijl de vrouw voorzichtig meeperst. Daarna zal de rest van het lichaampje volgen."

"Na de geboorte leg je de baby direct op de buik of borst bij de moeder en hou je de baby warm met doeken of dekens. Met de navelstreng en de placenta hoef je niks te doen, die zullen wij doorknippen zodra we er zijn", zegt Plaschek. "Door je kindje direct aan te leggen voor borstvoeding komt er oxytocine vrij. Dat zorgt voor naweeën, waardoor de placenta sneller wordt geboren en de baarmoeder goed samentrekt. Dat verkleint ook de kans op overmatig bloedverlies", voegt Cremer daaraan toe. En niet onbelangrijk: "Zet meteen een mutsje op."