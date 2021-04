Is het schadelijk dat mijn partner vloekt? Wanneer moet dat speentje echt de prullenbak in? En hoe vertel ik dat mijn kind een donorvader heeft? Wekelijks legt NU.nl een opvoedvraag voor aan een expert of ervaringsdeskundige. Deze week: hoe stop ik met inbakeren als mijn kind alleen dan goed slaapt?

Inbakeren kan een goed hulpmiddel zijn om je baby makkelijker in slaap te krijgen. Ouders creëren daarmee de eerste maanden na de periode een geborgen gevoel, wat kalmerend kan zijn voor pasgeboren baby's die gewend zijn aan de baarmoeder. Toch is het slim om op tijd af te bouwen: wanneer je baby begint met omrollen kan je er beter mee stoppen in verband met verstikkingsgevaar.

Ook wil niet iedere kinderopvang je baby inbakeren. En met de stijgende temperaturen, kan een dikke doek bovendien te warm worden. "Je wil dat je kind gewend is aan het slapen zonder inbakeren voordat de echte zomer begint, want dan is het fijn als je baby genoeg heeft aan een enkel, niet te strak lakentje, zegt Marieke van Werkhoven, orthopedagoog bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond. Maar hoe stop je met het inbakeren als je baby gewend is alleen op deze manier te slapen?

“Als jij denkt dat het een drama zal worden, dan voelt je baby die stress en spanning.” Marieke van Werkhoven, orthopedagoog

Een voorspelbare routine

Het is niet gek als je tegen het afbouwen van inbakeren opziet, zeker als het goed werkt voor het slaapritme van je baby. "Maar het inbakeren is waarschijnlijk slechts een deel van de slaaproutine die je hebt voor je baby. Vaak gaat het gepaard met een voorspelbare routine, rust en prikkelreductie voor het slapengaan. Laat deze hele routine dan ook vooral hetzelfde", adviseert Van Werkhoven. "Daarnaast is het belangrijk om als ouder met vertrouwen aan het afbouwen te beginnen, want als jij denkt dat het een drama zal worden, dan voelt je baby die stress en spanning. Dat wordt het niet makkelijker."

"Het is beter om rond de twee à drie maanden te beginnen met afbouwen, zodat je kind rond de zes maanden, wanneer het begint met omrollen, al niet meer ingebakerd hoeft te worden", aldus Tamara Kops, kinderslaapcoach bij Slaapkops. "Het is überhaupt niet echt nodig om je druk te maken over het stoppen met inbakeren, want meestal zijn baby's er na een aantal nachten al aan gewend en slapen ook de ouders weer normaal. Maar haak niet af als het de eerste twee nachten niet gelijk van een leien dakje gaat, want als je dan weer teruggaat naar het inbakeren moet je weer opnieuw beginnen", vertelt Kops.

Je hoeft dus niet te verwachten dat je de eerste nacht zonder in te bakeren meteen goed zult slapen. "Maar je kunt natuurlijk ook beginnen met oefenen overdag, met het slaapje waarvan je weet dat je baby het beste slaapt. Meestal is dat het eerste slaapje van de dag door de melatonine die dan nog in het lichaam is", aldus Kops. "Dan heeft ook niemand er last van als je baby erg moet huilen. Kies wel een rustige periode voor het afbouwen, dus niet midden in een drukke week of tijdens stressvolle gebeurtenissen", zegt Van Werkhoven.

Overstap naar slaapzakje

Er zijn gelukkig wel genoeg alternatieven om je kindje toch dat geborgen gevoel te geven, maar dan wel in iets mindere mate. "Je kunt de overstap maken naar een slaapzakje waarin je kind steeds iets minder strak wordt ingebakerd. Dat biedt toch wat meer geborgenheid dan een pyjama. Ook kan je proberen eerst een armpje los te maken, en geleidelijk aan het andere", zegt Kops. "Er zijn ook van die slaapzakjes waarbij de armen aan het lijfje vastzitten en waarvan je de rits steeds wat verder los kunt maken."

"Je kindje strak instoppen met een lakentje en dekens kan ook een fijn gevoel bieden", voegt Van Werkhoven daar nog aan toe.