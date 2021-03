Sinds de opening van de basisscholen in februari en het nieuwe testbeleid is het coronavirus dichter bij kinderen gekomen dan ooit tevoren. Het aantal kinderen dat wekelijks getest wordt, ligt gemiddeld rond de 30.000. In de week van 16 maart kregen 3.609 kinderen tussen de nul en negen jaar een positieve testuitslag mee naar huis. Hoe zorg je er als ouder nu voor dat je kind door dit alles niet angstig of bezorgd raakt?

Blijf vragen stellen, is het advies van Tischa Neve, kinderpsycholoog en opvoedkundige. "Vertelt je kind waar hij bang voor is, ga dan niet relativeren, bagatelliseren of oplossingen aandragen. Luister en laat het er zijn. Erken de gevoelens van je kind: het is ook allemaal even spannend nu. Probeer uit te zoeken waar je kind precies angstig of bezorgd om is en hoe reëel dat is; kinderen maken dingen in hun hoofd soms heel groot", zegt zij.

Je kunt je kind vervolgens helpen om de angsten en zorgen weer in perspectief te plaatsen, weet Neve. "Je kunt niet garanderen dat oma niet ziek wordt of dat je bedrijf niet failliet gaat, maar je kunt het wel behapbaar maken. Door te vertellen hoe jij ermee omgaat als je bezorgd bent, zoals even kletsen met iemand of afleiding zoeken", aldus de kinderpsychologe.

"Focus ook op de feiten, daarmee rem je angsten. Zoek dus samen feitelijke informatie op, leg uit dat er een hele kleine kans is dat jij in het ziekenhuis terechtkomt, als dat de grote angst is. Of dat het belangrijk is dat jullie zaak straks weer opengaat, maar dat er nu nog centjes zijn en geen acute noodsituatie."

Voor een kind kan het ook prettig zijn om te benoemen dat andere kinderen en volwassen mensen soms ook bang of onzeker zijn. Neve: "Daarmee normaliseer je het en laat je zien dat dit soort gevoelens erbij horen in deze moeilijke tijd." Zeggen dat je zelf soms ook een beetje bang bent, is dus ook helemaal geen probleem. "Maar projecteer je angsten niet op je kind en maak het niet onnodig groot. Let erop hoe je erover praat, bijvoorbeeld aan de telefoon of als je een bekende op straat treft. Kinderen pikken alles op en vullen de gaten in met hun eigen fantasie, waar ze bang van kunnen worden", legt Neve uit.

“Je hoeft niet bang te zijn dat je kind een trauma oploopt door een coronatest, zolang je maar goed uitlegt wat er gaat gebeuren.” Tischa Neve, kinderpsycholoog en opvoedkundige

'Probeer alles zo normaal mogelijk te houden'

Volgens Arlette van Amerongen, psychiater en zorgdirecteur bij jeugd ggz-instelling Youz, is het belangrijkste dat ouders moeten weten: als jij je angstig gedraagt, kan je kind daar ook angstig van worden.

"Het is natuurlijk niet erg om voorzichtig te zijn, maar als jij heel spastisch doet, dan kan het zijn dat je kind daarin meegaat en angstiger wordt. Je handen excessief wassen bijvoorbeeld. Probeer alles zo normaal mogelijk te houden, met aanpassingen waar we nu uiteraard niet aan ontkomen. Contact met leeftijdsgenoten, sport en hobby, structuur, ritme: het draagt allemaal bij aan het psychische welzijn van je kind. We adviseren dit als behandelaars ook aan cliënten en hun ouders."

Ook als je kind thuis komt te zitten vanwege een besmette klasgenoot: aankleden en aan de dag beginnen zoals altijd. Als je kind zelf snotterig is en het volgens de nieuwe regels een coronatest zou moeten ondergaan, raadt Neve aan daar niet te panisch over te doen.

"Het is niet leuk, maar het is voor een kind niet anders dan bloed moeten prikken, een gaatje vullen bij de tandarts of een medisch onderzoekje ondergaan", zegt ze. "Ook hier geldt weer: blijf zelf rustig, maak er geen drama van. Je hoeft niet bang te zijn dat je kind een trauma oploopt door een coronatest, zolang je maar goed uitlegt wat er gaat gebeuren. En dat het eventjes vervelend is, maar ook heel snel weer voorbij is."

'De meeste kinderen zijn flexibel genoeg'

Heb je zorgen omdat je kind angstig is in deze tijd, dan kun je volgens Van Amerongen overwegen contact op te nemen met de huisarts. "Maar stel jezelf ook gerust. Besef dat de meeste kinderen flexibel genoeg zijn om met alle gevolgen van corona om te gaan."

"Er zijn echter kinderen die voor de coronacrisis al angstklachten hadden, zoals kinderen met autisme. Bij hen kunnen de angstklachten toenemen. Alle veranderingen, onzekerheden en wisselingen zijn voor die groep extra moeilijk."