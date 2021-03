Wat is het beste babymatras? En welk heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een van de belangrijkste punten van een babymatras is natuurlijk de veiligheid. Sinds 2017 geldt er een Europese veiligheidsnorm. Deze norm is niet verplicht, maar geeft extra zekerheid. Bij veel matrassen staat dan ook op de verpakking dat ze voldoen aan de eisen van deze norm. Toch is dat bij lang niet alle matrassen het geval, blijkt uit de test. Daarnaast blijkt dat populaire merken het niet altijd goed doen. Enkele matrassen hebben zelfs veiligheidsproblemen.

De Consumentenbond test babymatrassen op onder meer lichaamsondersteuning, vocht- en luchtdoorlating, veiligheid en levensduur. Er zijn in totaal 29 babymatrassen getest die goed verkrijgbaar zijn.

IKEA doet het al langere tijd erg goed in de test. Een matras van IKEA is de Beste uit de Test. Maar ook de Beste Koop gaat naar een matras van IKEA.

Beste uit de Test: IKEA HIMLAVALV 3D

Dit matras van IKEA is al wat langer op de markt, maar verslaat nog steeds de concurrenten. Hij doet het op alle geteste onderdelen goed. Het formaat is 120 bij 60 centimeter en hij is zo'n 10 centimeter dik.

Dit matras slaagt voor alle veiligheidstests. Daarnaast zijn ook de lichaamsondersteuning en vochtdoorlating goed. Vocht uit luier- en spuugongelukjes voert hij goed af, zodat het vocht niet in het matras blijft zitten.

Het matras laat ook veel lucht door. Hierdoor kan de baby de lichaamswarmte voldoende afvoeren en is de kans op oververhitting minimaal. Het matras laat zelfs zoveel lucht door dat het wat te koud kan zijn voor pasgeboren baby's. Dit kun je makkelijk oplossen door de eerste weken een aantal (100 procent katoenen) handdoeken of moltons tussen het matras en het hoeslaken te leggen.

De tijk is afneembaar en mag op 60 graden gewassen worden, zodat stofmijt en schimmels geen kans krijgen. Een nadeel is wel dat het soms wat lastig is om de tijk weer terug om het matras te ritsen.

Beste Koop: IKEA PELLEPLUTT

Dit matras van IKEA is ook al wat langer op de markt. Vooral als je wat minder te besteden hebt, is dit een prima keuze. Hij is wat dun, maar slaagt voor alle veiligheidstests.

Dit matras heeft een formaat van 120 bij 60 centimeter en is 6 centimeter dik. Ondanks dat hij dun is, is de lichaamsondersteuning over het algemeen goed. Wel is de ondersteuning voor iets oudere kinderen beter dan voor baby's.

Ook bij dit matras is de tijk afneembaar en mag gewassen worden op 60 graden. In tegenstelling tot de Beste uit de Test is bij dit matras de tijk makkelijk weer terug te plaatsen.

Een nadeel is dat vocht bij spugen of luierongelukjes wat minder goed afgevoerd wordt. Je zult het matras in zulke gevallen extra moeten luchten.

