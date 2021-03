Sociale contacten van kinderen hebben mogelijk op een lager pitje gestaan door de lockdownperiode. Voor sommige kinderen zal het spannend zijn om hun plekje in de klas weer terug te veroveren. Twee specialisten delen do's-and-don'ts voor ouders om hun kinderen te helpen met het maken van vrienden.

"Als kinderen een lange tijd niet naar school zijn geweest, moeten ze hun plekje in de klas weer herontdekken", legt gedragsspecialist Mariska Kloppenburg uit. De pikorde wordt opnieuw bepaald. Het kan dat je kind thuiskomt met een ander vriendje of vriendinnetje of dat een kind meer moeite heeft met contacten maken."

Daarbij heeft het ene kind meer sociale contacten kunnen aanhouden tijdens de lockdown dan het andere kind. "Dat hoeft geen achterstand op te leveren. Het oppakken van sociale contacten is afhankelijk van hoe de sociale vaardigheden van een kind zijn."

Ouders hoeven niet hulpeloos achterover te leunen, maar kunnen wel bijdragen aan het verbeteren van de contacten van hun kroost. Kijk allereerst wat voor vlees je in de kuip hebt, raadt pedagoog Sharon Stellaard aan. "Misschien is jouw kind meer een prater of juist meer een doener. De aanpak daarna stem je af op jouw kind."

“Push het niet te veel. Je kunt zo'n speelafspraak één keer initiëren, maar als een kind daarna niet meer wil afspreken is dat ook oké.” Mariska Kloppenburg, gedragsspecialist

Samen lezen

Prentenboeken kunnen een mooi middel zijn om aan de slag te gaan met het verbeteren van sociale contacten. "Er zijn veel kinderboeken geschreven over het thema vriendschap. Sommige bibliotheken hebben zelfs themakoffertjes met boeken hierover", tipt Stellaard.

Ook Kloppenburg moedigt het inzetten van boeken aan. "Kinderen herkennen in een verhaal iets bij zichzelf. Zo kun je een gesprek op gang brengen tussen jou en je kind over vriendschap. Dat kan nieuwe ideeën geven."

Speeldates plannen

Afhankelijk van de leeftijd kun je als ouder contacten stimuleren door speeldates in te plannen. "Pols bijvoorbeeld met wie een kind in de klas graag speelt en maak daarna een afspraak met de ouders van dit kind", vertelt Kloppenburg. "In het begin van de afspraak kun je er als ouder even bij blijven, maar blijf je niet te lang bemoeien."

Naarmate kinderen ouder worden is het inplannen van speeldates door ouders af te raden. "Ze hebben jou als ouder minder nodig en willen het zelf regelen", weet Kloppenburg. "Push het ook niet te veel. Je kunt zo'n afspraak één keer initiëren, maar als een kind daarna niet meer wil afspreken is dat ook oké. Laat kinderen ook zelf aanrommelen."

Problemen zelf oplossen

Als ouder is het raadzaam om het probleemoplossend vermogen van je kind te stimuleren, weet Stellaard. "Als jouw kind het moeilijk vindt om vrienden te maken, ga dan samen zitten met een stuk papier. Schrijf daarop: ik vind het lastig om vrienden te maken. Vervolgens kun je brainstormen met jouw kind over allerlei manieren om vrienden te maken. Belangrijk is dat er een veilige sfeer is, waarin alles gezegd mag worden. Zo stimuleer je een kind om zelf oplossingen aan te dragen."

Als een kind weinig aansluiting vindt in de klas, kan het ook lonen om vriendschappen buiten school te stimuleren. Stellaard: "Onderzoek waar de interesses van jouw kind liggen. Als dat bijvoorbeeld bij de viool ligt, kijk of er een muziekschool in de buurt is. Daar vindt een kind misschien meer aansluiting door de gemeenschappelijke interesse."

Geen hulp van ouders

Geeft je kind aan geen hulp te willen bij het maken van vrienden? Respecteer dat, aldus Stellaard. "Sommige kinderen hebben nu eenmaal niet zoveel behoefte aan vrienden buiten school. Dat is voor ouders soms lastig te accepteren. Ze vragen zich af of er iets mis is met hun kind. Als jij als ouder veel vrienden hebt, betekent het niet dat jouw kind dat ook moet hebben", vertelt ze.

Weinig vriendjes over de vloer hoeft dus geen slecht teken te zijn. "Sommige kinderen vinden het nu eenmaal prettiger om tijd alleen door te brengen."

Wees ook voorzichtig met het bespreekbaar maken van dit onderwerp bij je kind. "Een kind kan op zo'n moment gêne ervaren", legt de pedagoog uit. "Bespreek dit onderwerp tijdens een activiteit. Bijvoorbeeld als jullie samen de hond aan het uitlaten zijn of bezig zijn met knutselen, zodat je direct oogcontact vermijdt."