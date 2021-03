Wanneer moet dat speentje echt de prullenbak in? Hoe zorg ik voor babyvoeding zonder microplastics? En is het wel normaal dat mijn kleuter geen vriendjes heeft? Wekelijks legt NU.nl een opvoedvraag voor aan een expert of ervaringsdeskundige. Deze week is dat: Mijn partner vloekt veel. Is dat schadelijk voor een kind?

"Vaak wordt er gevloekt en gescholden wanneer er sprake is van een agressieve sfeer of boosheid. Door de hele sfeer die eromheen hangt, krijgt je kind onbewust het signaal dat het niet veilig is. Je ziet dan vaak dat een kind emotioneel, heel onbewust, afstand neemt van die 'onveilige' situatie en de mensen die die creëren, wat niet bevorderlijk is voor de ouder-kindband", zegt Marina van der Wal, gezinscoach en opvoedkundige.

Om ervoor te zorgen dat je kind het vloeken, schelden en tieren niet overneemt, zou het veel beter zijn om je kind manieren te leren om hun gevoelens te benoemen, en om zelf ook het goede voorbeeld te geven. Daar hebben ze op de lange termijn veel meer aan.

“Als een kind vloekt op een kinderfeestje, wordt het erop afgerekend. Afwijzing en buitensluiting liggen dan op de loer.” Marina van der Wal, opvoedkundige

"Vraag je kind wat hij voelt als hij boos is, en om bijvoorbeeld zijn boosheid uit te drukken met grote stappen. Deze oefening doe ik weleens in mijn praktijk en dan zie je aan die stappen dat een kind wel héél boos is en het dan op die manier kan uitdrukken. Van het leren uitdrukken van die emoties heeft je kind het hele leven lang veel profijt", stelt Van der Wal.

Sociale gevolgen voor kinderen van wie de ouders vloekt en scheldt

Daarnaast kan vloeken en schelden impact hebben op hoe een kind zich ontwikkelt in een sociale context. "Kinderen kopiëren van nature haast alles, en daardoor breng je je kind in een lastig parket door te vloeken. Als een kind gaat vloeken op een kinderfeestje, wordt het afgerekend op de dingen die het zegt."

"Naast dat ze raar worden aangekeken, kunnen ouders van vriendjes bijvoorbeeld denken: ik wil niet dat mijn kind ook die dingen zegt. Dan kan afwijzing en buitensluiting weer op de loer liggen, wat een enorme impact kan hebben op de ontwikkeling van het zelfbeeld en zelfvertrouwen", aldus Van der Wal.

Begrijp je niet waarom je kind dat ene woord blijft herhalen, terwijl je het misschien een enkele keer of sporadisch hebt gezegd? "Ik zie vaak dat kinderen wat dat betreft echt sponzen zijn. Maar gelukkig is het kinderbrein ook erg plastisch, waardoor het nooit te laat is alsnog het goede voorbeeld te geven", zegt Van der Wal.

In gesprek over wat jullie willen voor jullie kind

Wat doe je dus als je partner veel vloekt en scheldt, maar jij inziet dat dat niet ideaal is voor jullie kind? "Probeer samen in gesprek te gaan over wat jullie wél willen voor jullie kind, en hoe jullie een emotioneel veilige omgeving kunnen bieden. Hoort het kopiëren van vloeken en schelden, en alle sociale gevolgen van dien, daarbij? Zo'n gesprek zal meer resultaat opleveren dan de focus leggen op wat je partner fout doet".

Als je dan toch vloekt en scheldt waar je kind bij is, vergaat natuurlijk de wereld niet. "Je kunt dan met humor proberen te zeggen: O, wat zei mama nou! Dat mag natuurlijk niet. We zeggen het vloekwoord nog één keer in dit doosje en verstoppen het dan", geeft Van der Wal als laatste tip.