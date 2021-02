De meeste kinderen in Nederland gaan pas na hun vierde verjaardag voor het eerst naar de tandarts. Ruim op tijd, zou je denken, maar helaas: veel kinderen hebben dan al behoorlijk last van tandplak.

Slechte mondgezondheid bij jonge kinderen krijgt al langer volop aandacht. Hoewel mondzorg voor kinderen verzekerd is, bezoeken de meeste kinderen pas na het vierde levensjaar voor het eerst een mondzorgprofessional, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Er wordt weliswaar gewerkt aan een proef waarbij op het consultatiebureau mondhygiënisten gedetacheerd worden die de mondgezondheidsvoorlichting voor baby's en peuters vanaf zes maanden zullen ondersteunen, maar zelf alvast actief aan de slag met een gezonde mondverzorging voor je kind, kun je natuurlijk ook zelf.

Nederlandse tandartsen komen bij kinderen van tussen de twee en zeven jaar al allerlei ellende tegen. Iets wat goed te voorkomen is door op jonge leeftijd aandacht te besteden aan goed tandenpoetsen.

“Tot je kind twee jaar is, is één keer per dag voldoende. Bij voorkeur vlak voor het slapengaan, zodat je baby met schone tandjes naar dromenland gaat.” Hendrik van der Laan, tandarts

'Meteen beginnen is geen overbodige luxe'

Tandenpoetsen met één tand? Gewoon doen, zegt tandarts Hendrik van der Laan uit Zeist: "Doorbrekende tandjes zijn extra gevoelig voor gaatjes doordat het glazuur nog niet is uitgehard. Meteen beginnen met poetsen is dus geen overbodige luxe."

"Tot je kind twee jaar is, is één keer per dag voldoende. Bij voorkeur vlak voor het slapengaan, zodat je baby met schone tandjes naar dromenland gaat. Rond het tweede jaar ga je zowel 's ochtends als 's avonds poetsen en kan je kind alvast mee naar de tandarts. Een echte behandeling is dan vrijwel nooit nodig, maar zo kan je kind wel alvast wennen en zien dat het niet eng is.

Verder zijn te veel suikers (zowel in eten als drinken) natuurlijk nooit een goed idee. 's Nachts een flesje melk, sap of pyjamapapje is helemaal af te raden: het glazuur van de kindertandjes is daar nog helemaal niet tegen opgewassen.

Het melkgebitje van de peuter poetsen? Zo doe je dat Lees de beste tips op Kek Mama

De juiste tandenborstel en tandpasta

"Voor baby's zijn er speciale 'vingertandenborstels' met een klein kopje en zachte borstelharen. De tanden van je peuter poets je met een kindertandenborstel met zachte haren. Door alle doorkomende tanden, kan het tandvlees erg gevoelig zijn, kies dus voor een borstel met zachte haren.

Wanneer je kind de leeftijd heeft bereikt dat het zelf een tandenborstel kan vasthouden en zelf kan poetsen, vanaf een jaar of drie, kan het ook leren poetsen met een elektrische tandenborstel. Kies wel voor een speciale elektrische tandenborstel voor kinderen die is afgestemd op het formaat van hun mond."

"Poets de tanden van je baby met een peutertandpasta, die geschikt is voor kinderen in de leeftijd van nul tot vijf jaar. Voor baby's is een hoeveelheid ter grootte van een rijstkorrel al voldoende. Peutertandpasta's hebben een milde smaak en een aangepaste hoeveelheid fluoride waardoor spoelen na het poetsen niet nodig is."

Maak er een feestje van

"Tandenpoetsen met een jong kind kan al snel uitmonden tot een machtsstrijd die ertoe leidt dat je het tandenpoetsen soms het liefst maar even 'vergeet'. "Wat kan dat ene tandje nou voor kwaad?" Inmiddels weten we dus dat het antwoord op die vraag 'veel' is."

Vergeten is dus geen optie meer. Maar wat kun je doen om het tandenpoetsen voor je dreumes leuk te maken? Met een liedje wordt alles leuker. Geef een creatieve draai aan Vader Jacob: tandjes poetsen, op en neer…

Kinderen doen graag hun ouders na, maar het allerleukst is natuurlijk de tanden van papa of mama poetsen nadat het kind zelf aan de beurt is geweest.

In de huidige tijd mag een technologische tip natuurlijk niet ontbreken. Er zijn allerlei leuke tandenpoetsapps voor de iPad en smartphone, zoals die te vinden zijn op de site van Tandvitaal. Voor kinderen die oud genoeg zijn voor een elektrische tandenborstel zijn er apps als Disney Magic Timer en Philips Sonicare For Kids.