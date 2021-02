Samen al maanden thuiszitten, kinderen lesgeven en ook nog eens ingesneeuwd: zo maak je er als uitgebluste ouders toch een geslaagde Valentijnsdag van.

De oorsprong van Valentijnsdag is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk: de oude Romeinen offerden half februari tijdens het vruchtbaarheidsfeest Lupercalia dieren aan de goden en sloegen daarna hun vrouwen met de huiden van de dieren die ze zojuist hadden vermoord. Dit alles omdat het de vruchtbaarheid zou bevorderen.

Sindsdien is het gebruik uitgegroeid tot een dag waarop de liefde op wat minder opmerkelijke wijze wordt gevierd, dankzij de romantisering van Valentijnsdag door auteurs als Geoffrey Chaucer en William Shakespeare, en verder aangewakkerd door Hallmark, dat in 1913 begon met het produceren van valentijnskaarten.

Maar hoewel we de dingen inmiddels anders aanpakken, staan we dit jaar voor een extra uitdaging te midden van de coronapandemie. Toch zijn er nog steeds genoeg manieren om Valentijnsdag speciaal te maken voor je partner, vriendin, vriend, man of vrouw, of zelfs voor iemand met wie je niet aan het daten bent.

Leer samen iets nieuws

Volgens Psychology Today maakt de band die tijdens teamwerk ontstaat het stofje oxytocine vrij in de hersenen. Die stof houdt ook verband met ervaringen van empathie, vrijgevigheid en een orgasme. Leer samen iets nieuws, bijvoorbeeld de tango.

Er wordt een verscheidenheid aan danslessen online aangeboden door dansscholen, van tap tot hiphop. Maar voor Valentijnsdag ga je natuurlijk voor een hete salsa, een broeierige tango of misschien zelfs voor een romantische pirouette.

Spice things up

Je kunt natuurlijk gewoon de tafel leuk dekken en een lekker hapje koken voor je partner, maar dat is wel een beetje uitgekauwd. Geef je gerecht wat extra peper met een 'cook-off'.

Geef elkaar een mysterieuze mand met ingrediënten cadeau, in plaats van een doos bonbons, en kijk wat je kunt verzinnen. Vervolgens maak je ieder een gerecht en vul je de scorekaarten in om te bepalen wiens kookvaardigheden de allerbeste zijn.

“Heb je een excuus nodig om een ​​kinky fantasie aan de orde te stellen? Valentijnsdag is de dag.” Kim Anami, sekscoach

Maak een 'reisje' naar Parijs

Je kunt je geliefde op dit moment niet meenemen op een trip naar de stad van de liefde. Maar kunt wel doen alsof. Begin de avond met een goed glas wijn, zoals een heerlijke bourgogne of viognier, en een paar hors-d'oeuvres zoals een charcuteriebord met comté, camembert of roquefort, en natuurlijk een vers gebakken baguette.

Voor het hoofdgerecht kies je voor boeuf bourguignon of coq au vin. Zet een Franse film zoals Amélie aan of binge Lupin voor de tweede keer, terwijl je geniet van crème brûlée, crêpes of chocolademousse als toetje.

Deel je verborgen verlangen

Voor degenen die al jaren een relatie hebben, is Valentijnsdag een perfecte aanleiding om de initiële ​​vonk eens flink aan te wakkeren of een fantasie te delen, zegt sekscoach Kim Anami. "Heb je een excuus nodig om een ​​kinky fantasie aan de orde te stellen? Valentijnsdag is de dag. Misschien deelt je partner ook een verborgen verlangen en kan een spannende online shopsessie iets toevoegen aan jullie seksgereedschapskist."

Volgens Anami is plezier maken cruciaal: "Maak het allemaal niet te serieus. En probeer vooral ook om romantiek en liefdesuitingen niet naar slechts één dag in het jaar te degraderen. De basis voor een gepassioneerde relatie ligt juist in het dagelijks leven."