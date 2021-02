Bijna alle ouders kennen het wel: je roept je kind voor het eten en dan hoor je: "Ik kom eraan! Nog even dit potje afmaken!" Maar moet gamen altijd ingeperkt worden? "Wanneer je als ouder merkt dat je kind veel later gaat slapen, moeite heeft om uit bed te komen en niet meer over andere dingen praat, wordt het tijd voor een goed gesprek", zegt mediaprofessor en psycholoog Peter Nikken.

Voor je het weet wordt dat "heel even" vijf minuten, tien, en dan ben je - voor de zoveelste keer - verwikkeld in een verhitte discussie over het gamegedrag van je kind. Uit een onderzoek van de onafhankelijke vergelijkingssite Kieskeurig.nl kwam naar voren dat het spelen van games regelmatig voor strijd zorgt binnen het gezin. Een ruime 86 procent van de ouders gaf aan regelmatig onenigheid met de kinderen te hebben over hun gamegedrag - en dan stamt dit onderzoek van ver voor de lockdown.

“Online gamen kan op eenvoudige wijze leiden tot sociale interactie met andere spelers, iets wat vooral nu zo belangrijk is.”

Gamen? Goed voor de ontwikkeling

Toch kan gamen ook gunstig zijn voor de ontwikkeling van kinderen. De Australische wetenschapper Alberto Posso onderzocht voor zijn studie naar de effecten van gamen twaalfduizend tieners. Hoewel er inderdaad sprake was van negatieve effecten wanneer er meer dan drie uur achtereen werd gegamed, bleek een uur per dag gamen juist erg leerzaam.

De tieners in kwestie hadden een beter ontwikkelde fijne motoriek en ruimtelijk inzicht. Verder waren de gamers creatiever en beter in staat om problemen op te lossen dan niet-gamers. De schoolprestaties, gemeten aan de hand van wiskunde, natuurkunde en leesvaardigheden, stegen zelfs. Bovendien kan online gamen op eenvoudige wijze leiden tot sociale interactie met andere spelers, iets wat vooral nu zo belangrijk is.

Goed idee: samen gamen

Psycholoog Nikken, gespecialiseerd in de invloed van media op de ontwikkeling van kinderen, buigt zich ook over het vraagstuk: "Zoals met veel dingen heeft gamen zowel voor- als nadelen. Wanneer je als ouder merkt dat je kind veel later gaat slapen, moeite heeft om uit bed te komen en niet meer over andere dingen praat, wordt het tijd voor een goed gesprek."

Samen gamen is sowieso goed, zegt de professor, net zoals het samen kijken naar die Netflix-serie waar je kind verzot op is. Oprechte betrokkenheid en laten uitleggen wat ze zo leuk aan iets vinden kan een hoop onterechte angsten wegnemen.

"De belangrijkste tip is misschien wel dat opvoeden voorleven is. Wanneer je zelf twaalf uur per dag op Facebook zit, kom je niet echt geloofwaardig over als je de schermtijd van je kind probeert te beperken."

Het Trimbos-instituut noemt gamen een heel leuke hobby met allerlei voordelen, maar wel een om in de gaten te houden. Met behulp van deze site kun je erachter komen of je kind gewoon een leuke hobby heeft, of een serieuze Fortnite-verslaving.

Tips van Trimbos: zo voorkom je die eeuwige discussies Houdt het in de avond bij rustige spelletjes die niet voor een adrenalinekick zorgen Zet het beeldscherm minder fel en speel niet langer dan een uur.

's Avonds laat, of in ieder geval een half uur voor het naar bed gaan wordt er niet meer gegamed. Bedtijd houdt in: computer, tablet of smartphone uit.

Hebben de kids moeite om zich aan de regels te houden? Laat ze hun telefoon dan 's avonds inleveren of leg hem buiten handbereik.

Bespreek dit onderwerp op een rustig en gezellig moment, niet tijdens het gamen zelf.

Geef als ouder zelf het goede voorbeeld door niet de hele avond Wordfeud of CandyCrush te spelen of op je smartphone te zitten.

Voor meer informatie over gameverslaving kun je terecht bij Gamen Infolijn. Daar kan je kind eventueel ook een zelftest doen om te bepalen of er een gameprobleem in het spel is.