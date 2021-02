Strengere eisen aan babyvoeding, hogere kwaliteit ingrediënten en geen schadelijke toevoegingen. Het is een kleine greep uit de argumenten die Amerikaanse moeders op blogs en fora noemen om over te gaan op Europese flesvoeding, uit onder meer Nederland. Ook onder Chinese consumenten blijft Nederlandse flesvoeding in trek. Wat maakt 'onze' flesvoeding nou zo goed?

De Verenigde Staten zien een groei in de import van babymelkpoeder uit Europa, blijkt uit een Amerikaans onderzoek dat is gepubliceerd in het medische vakblad The Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition (JPGN).

Ook vanuit China, "grootgebruiker van Nederlandse babymelkpoeder", is er - jaren na het melkpoedercontaminatieschandaal uit 2008 - nog steeds een groeiende vraag naar flesvoeding vanuit Nederland, blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research.

Borstvoeding afbouwen en overgaan op de fles? Geef je lichaam en je baby tijd om aan flesvoeding te wennen, tipt Ouders van Nu.

Expatwinkel maakt speciale site voor babyvoeding

Populaire Europese merken zijn Holle, Lebenswert en bijvoorbeeld de flesvoeding van HiPP Nederland, ingekocht via online aanbieders, zoals Dutch Expat Shop. De populariteit van babyvoeding uit Nederland heeft er zelfs toe geleid dat de webwinkel vorige week Dutch Baby Shop heeft opgezet, speciaal gericht op babyvoeding.

"De meeste babyvoeding gaat naar de Verenigde Staten, dan Canada, dan China. Dit is de top drie. Andere landen zijn Singapore, Peru en alle Europese landen", aldus een woordvoerder van Dutch Expat Shop.

De eerste duizend dagen

Met de groeiende vraag naar 'onze babyvoeding' hangt de reputatie en het welzijn van Nederlandse kinderen nauw samen, zegt babyverpleegkundige Esther van Bloemen-Bartels. "Nederlanders staan erom bekend dat we de gelukkigste kinderen ter wereld opvoeden."

UNICEF maakte dat in september bekend in een rapport over kinderwelzijn. "De voeding in de eerste duizend levensdagen van een kindje, en ook tijdens de zwangerschap, ligt aan de basis daarvan", zegt Van Bloemen-Bartels. "Als een huisje waarvan de fundering wordt gelegd, heeft dat effect op het hele leven."

Daarnaast stelt de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) strenge eisen aan waaraan onze babyvoeding moet voldoen. Zo zijn er minimumeisen voor wat er in flesvoeding móet zitten, maar ook eisen voor wat fabrikanten wettelijk zelf mogen toevoegen. Het Voedingscentrum noemt dat "extra stofjes".

Wat er in Nederlandse flesvoeding zit, is dus streng geregeld bij wet. Volgens het Voedingscentrum maakt het daarom niet veel uit welk merk je kiest. 'Speciale' voeding voor baby's met reflux of krampjes is vaak niet nodig. Ook wordt soms geitenmelk in plaatst van koeienmelk aanbevolen omdat het sneller verteerbaar zou zijn, maar dat is volgens het Voedingscentrum niet wetenschappelijk bewezen.

De gouden standaard

Uiteindelijk bevat moedermelk de beste voedingsstoffen voor baby's, benadrukt Van Bloemen-Bartels. Maar als borstvoeding niet lukt of als de moeder besluit geen borstvoeding (meer) te geven, is er een verantwoord alternatief.

"Fabrikanten van Nederlandse babyflesvoeding doen in samenwerking met kinderartsen continu onderzoek naar de verbetering van kunstvoeding", zegt Van Bloemen-Bartels. "Ze onderzoeken hoe ze het nog meer kunnen krijgen richting die borstvoeding - onze gouden standaard. Borstvoeding is gewoon de perfecte voeding voor een zuigeling, dat blijkt uit onderzoeken wereldwijd."