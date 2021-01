Wie 'posed newborn fotografie' intypt op sociale media, krijgt een scala aan voorbeelden van slapende baby's in fruitmandjes, op schommels of met het hoofd op keurig gevouwen elleboogjes te zien. Professionele fotografen waarschuwen ouders om dit soort opstellingen niet klakkeloos thuis na te doen, want er zit meer achter dan je denkt. Babyfotograaf Lizzy Aydogan biedt een kijkje achter de schermen.

Froggy, egg wrap en bum up zijn voorbeelden van populaire babyposes in de wereld van de posed newborn-babyfotografie, een trend die is komen aanwaaien vanuit de Verenigde Staten via platforms als Pinterest en Instagram.

Nu fotostudio's de deuren nog tot zeker 10 februari gesloten moeten houden, missen veel nieuwe ouders de kans om hun baby op deze manier vast te leggen: de newborn baby is meestal tussen een paar dagen en maximaal drie maanden oud.

Volgens Aydogan, fotograaf bij Pure Newborn Photography, is het echter sterk af te raden de portretten thuis na te maken als je fotograaf niet beschikbaar is. "Er komt veel meer bij kijken dan alleen een foto maken."

“Ik zou zeggen: don't do this at home.” Kinderarts Saskia Bouma

Twee foto's in één

Anders dan bij bijvoorbeeld een lifestyleshoot, die vaak thuis wordt gedaan en het alledaagse leven vastlegt, wordt bij een geposeerde newborn shoot de pasgeboren baby in verschillende houdingen geposeerd op allerlei rekwisieten, oftewel props. Maar je legt de baby natuurlijk niet echt op bijvoorbeeld een schommel, zegt Aydogan.

"Dat is bij ons altijd een composiete foto. Dat betekent dat er twee foto's gemaakt worden en dat deze in Photoshop over elkaar heen gelegd worden. De foto op de schommel is eigenlijk de bum up, oftewel een buikpose, die we los fotograferen, veilig op een kussen. Daarna knippen we de baby alleen eruit, en fotoshoppen we de baby op de schommel. Het is dus allemaal bewerkt", legt Aydogan uit.

Een andere populaire pose is de froggy, waarbij de handjes het hoofdje ondersteunen. Vaak denken ouders dat het hoofd daadwerkelijk ondersteund wordt door de baby zelf. "In tegendeel", zegt Aydogan. "Het zijn twee foto's: bij één foto houden we de onderkant van de handjes vast en bij de tweede foto houden we het hoofdje vast. Achteraf wordt dit in Photoshop bewerkt."

Zwaar hoofdje

Een fotograaf moet in deze situaties kennis hebben van de anatomie van de baby en wat wel en niet kan, legt kinderarts Saskia Bouma uit. "Het belangrijkste om te weten is dat het hoofd van een kind relatief het zwaarste onderdeel van het lichaam is."

"Maar het kind heeft nog niet de spierspanning opgebouwd en nog geen controle over de nek. Het heeft die hand nodig, anders valt het hoofdje ongecontroleerd met de zwaartekracht mee. Je kan je voorstellen dat je daarmee werveltjes verplaatst, en in die wervelkolom zitten ook al je zenuwen."

Daarom moet er bij voorkeur een ervaren assistent aanwezig zijn tijdens de shoot, zegt Aydogan. "Zo is de fotograaf dichtbij om de foto te maken, en de assistent zorgt voor al het poseerwerk. Dit geeft rust en zorgt voor een snellere shoot, maar is bovenal het veiligst."

Bouma is het daarmee eens: "Ik zou zeggen: don't do this at home."