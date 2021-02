Als trotse ouder wil je je vrienden een leuke foto van je kind laten zien. In coronatijd is afspreken lastig, dus je plaatst de foto op Facebook of deelt hem via WhatsApp. Heel begrijpelijk, vinden mediapedagogen Berber Broekstra en Iris van der Heijden van Het Mediateam. "Maar zorg dat je een bewuste keuze maakt. Wat je op internet zet, haal je er niet zomaar meer af."

Een foto is snel gedeeld. "Soms net iets té snel", denken de mediapedagogen. "Als ouder kun je een foto van je kind op het potje grappig vinden. Maar misschien is die foto wel zó grappig, dat die wordt opgepikt door een grote site en viral gaat. Vind je het dan nog steeds grappig? En je kind over tien jaar ook?"

Het hóéft niet fout te gaan, beseft Van der Heijden. "Als jij een leuke foto deelt via WhatsApp en die wordt ongevraagd doorgestuurd naar familie, dan is daar op zich niets mis mee. Maar het gaat erom dat je erover nadenkt en een goede afweging maakt voordat je een foto deelt. Wil je dat anderen jouw kind op een kwetsbaar moment kunnen zien? Of deel je de foto liever op een andere manier, eventueel met het verzoek om de foto niet te delen met anderen?"

“Je kunt je afvragen of dat in het belang is van het kind. Het lijkt soms alsof foto's of video's met kinderen worden ingezet als marketingstrategie om meer kijkers of volgers te krijgen.” Iris van der Heijden, mediapedagoog

Bloggen zonder herkenbare kinderfoto's

Ook blogger Karin van de populaire blog Mama's Meisje vindt een goede afweging belangrijk. Toen zij ruim vier jaar geleden haar blog begon, maakte ze duidelijke afspraken met haar partner over de privacy van haar gezin. Zo gebruikt ze bewust haar achternaam niet en brengt ze haar kinderen zelden herkenbaar in beeld. "Ik heb de keuze gemaakt om te gaan bloggen over mijn ervaringen als moeder en het internet op te zoeken; mijn kinderen niet. Dat hou ik in mijn achterhoofd bij alles wat ik doe."

Leer je kind zuinig te zijn op zichzelf. Leg uit dat als je een foto op internet plaatst, je de regie erover verliest.

Inmiddels trekt haar blog maandelijks meer dan 50.000 bezoekers. Ze staat nog altijd achter haar keuze om haar kinderen vooral van de achter- of zijkant te fotograferen. "Ik ben tijdens het shoppen een keer aangesproken door iemand die mij herkende. Toen dacht ik: als ik mijn kinderen herkenbaar in beeld had gebracht, had je die dus ook kunnen herkennen. Dat zou ik heel vervelend vinden. Helemaal als ik er niet bij zou zijn. Kinderen kunnen niet filteren wie iemand is of wat de bedoelingen van diegene zijn."

Kinderen als marketingstrategie

Verstandig, vinden de pedagogen van Het Mediateam. "We weten nog niet goed wat het betekent voor de ontwikkeling van een kind als er al een online identiteit voor hem of haar is gemaakt", vertelt Van der Heijden. "Helemaal als een ouder veel volgers heeft. Je kunt je afvragen of dat in het belang is van het kind. Het lijkt soms alsof foto's of video's met kinderen worden ingezet als marketingstrategie om meer kijkers of volgers te krijgen."

“Ik wil mijn kinderen later kunnen aankijken en weten dat ik het verstandig gedaan heb. Ik hou mezelf regelmatig voor: het is maar social media.” Karin, blogger Mama's Meisje

Karin heeft bewust niet willen scoren over de rug van haar kinderen. "Misschien had ik meer volgers gehad als ik mijn kinderen herkenbaar in beeld had gebracht, maar dat is het mij niet waard. Ik wil mijn kinderen later kunnen aankijken en weten dat ik het verstandig gedaan heb. Ik hou mezelf regelmatig voor: het is maar social media. Waar heb ik over tien jaar nog contact mee? Zijn dat mijn volgers of mijn kinderen?"

Iedereen kan meekijken

De blogger adviseert anderen goed na te denken voordat zij locaties delen. "Bijvoorbeeld van je huis of de school van je kinderen. Bedenk dat niet alleen andere ouders mee kunnen kijken, maar ook mensen met kwade bedoelingen. Als jouw kind zo iemand tegenkomt en diegene zegt: 'Ik ken jouw moeder goed', en je kind ziet er geen kwaad in, dan sla je jezelf voor je kop. "

Broekstra en Van der Heijden zien graag dat ook andere ouders bewuste keuzes maken. "Denk in het belang van je kind, bedenk via welk medium je een foto deelt en vraag de ontvanger eventueel een foto niet verder te verspreiden. Natuurlijk maak je als ouder je eigen keuzes, zolang je die afweging maar bewust maakt. Dan sta je achter je keuze en denk je achteraf niet: had ik er maar beter over nagedacht."