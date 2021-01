Geldzorgen in het gezin raken niet alleen de ouders, maar ook de kinderen. Sommige dingen kunnen even niet en de problemen kunnen behoorlijk wat stress opleveren. Wat vertel je de kinderen en wat juist niet? "Kinderen zijn niet gek, dus negeer het probleem niet", zegt zakgeldexpert Annelou van Noort.

Volgens specialist in financiële opvoeding Van Noort moet je je geldzorgen vooral niet verborgen houden voor de kinderen, want die merken echt wel dat er iets aan de hand is.

"Geldzorgen leveren stress op", zegt Van Noort. "Dus die moet je wel bespreken met je kind, maar dat hoeft niet met naam en toenaam. Je hoeft bijvoorbeeld geen bedragen te noemen."

Pak het ook niet te serieus aan, adviseert de zakgeldexpert. Beleg geen officiële gezinsvergadering, maar bespreek het probleem tijdens de dagelijkse bezigheden. "Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat je graag op vakantie zou willen, maar dat dit helaas niet lukt dit jaar. Vraag je kinderen mee te denken. Zij komen soms met verrassende ideeën."

“Bespreek zorgen, maar laat ook merken dat je de situatie onder controle hebt, dat je een plan hebt.” Esther van Beekhoven, Nederlands Jeugdinstituut (NJI)

Ga in op vragen

Esther van Beekhoven, projectleider 'Kansen voor alle kinderen' bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJI), vindt ook dat je geldzorgen moet bespreken met de kinderen. "Maar laat ook meteen merken dat je de situatie onder controle hebt, dat je een plan hebt. Ga ook in op vragen van je kind."

"Let vervolgens op signalen dat het kind last heeft van de situatie. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat het kind stiller is, bozig, angstig of minder goed slaapt. Is het gedrag anders dan anders? Probeer dan in gesprek te gaan. Het kan zijn dat je kind niet met jou wil praten. Kijk in dit geval of er misschien een andere volwassene in de buurt is met wie praten wel lukt", zegt Van Beekhoven.

Als ouder kun je intussen kijken waar je snel en relatief makkelijk op kunt besparen, stelt Van Noort. "Je kunt vaak besparen op abonnementen en soms ook op verzekeringen. Doe bijvoorbeeld die doorlopende reisverzekering de deur uit. En ook bij de boodschappen valt vaak meer te bezuinigen dan je denkt."

'Gratis budgetcoaches kunnen met je meekijken'

Als je hulp nodig hebt bij het in kaart brengen van je financiën, zijn er ook gratis budgetcoaches die met je mee kunnen kijken. Ga vooral ook in gesprek, adviseert Van Noort. Je kunt bijvoorbeeld met de sportvereniging in overleg over de contributie, of met school over de ouderbijdrage.

Zeker met kleinere kinderen zijn er bovendien een heleboel gratis of goedkope activiteiten te bedenken. "Ga samen wandelen, pannenkoeken bakken, naar een leuke speeltuin", somt Van Noort op. "Staatsbosbeheer heeft bijvoorbeeld vaak puzzeltochten met leuke opdrachten."

Op de site van het Nederlands Jeugdinstituut staan veel gezinsactiviteiten die weinig of geen geld kosten. Denk bijvoorbeeld aan je eigen escaperoom maken, een disco in huis, proefjes doen en bosbingo.

Van Beekhoven onderstreept hoe belangrijk het is om tijd vrij te blijven maken voor leuke dingen in het gezin. "Kleine momentjes kunnen al helpen. Probeer iedere dag even iets leuks te doen."

Lucht je hart bij de Oudertelefoon

En zoek uit welke regelingen er zijn als je in geldnood zit. Er zijn veel potjes binnen gemeenten, weet Van Beekhoven. "Kinderopvangorganisaties, scholen, het buurthuis, de bibliotheek en de gemeente zelf kunnen je daarbij op weg helpen."

Ouders kunnen hun stress verminderen door steun en hulp te zoeken. "Mensen schamen zich vaak, maar probeer toch je zorgen te delen met familie, je partner, vrienden of andere mensen die je vertrouwt", vindt de projectleider.

Als die drempel te hoog is, zijn er ook nog organisaties als de Oudertelefoon of de Luisterlijn, waar je anoniem mee kunt bellen, mailen of chatten. "Het kan erg helpen om even met iemand te bellen of te wandelen, dan kun je er weer even tegenaan", zegt Van Beekhoven.