Een van de interesses van kleine kinderen is dingen op de grond gooien. Hard. Dat kan vervelend en duur worden, vooral voor jou als ouder. Met de juiste verzekeringen kan je de ergste risico's verkleinen.

Sinds de dochter van Lianne van Mourik leerde kruipen is niets meer in huis veilig. Lexi, nu vier, begon eerst met de plinten kapot knagen. Ze heeft ook een iPad, een mobiele telefoon en een hele laminaatvloer door een gelekte shampoofles kapot weten te maken.

"Ik denk dat sloopkogeltje niet per se wil slopen maar meer geïnteresseerd is hoe alles in elkaar steekt", zegt Van Mourik. Nu achteraf kan ze ook wel lachen om haar nieuwsgierige dochter.

Babyverzekeringen zijn niet nodig

Gelukkig hoef je geen speciale verzekeringen af te sluiten om je gezin en je omgeving te beschermen tegen de daden van je wilde baby. Er zijn met name twee verzekeringen die handig zijn als je kind schade of letsel veroorzaakt binnen het gezin, bij anderen of bij geleende spullen:

Een aansprakelijkheidsverzekering (dekt de aansprakelijkheid van de verzekerde, als zij/hij schade veroorzaakt aan mensen of spullen van anderen) met gezinsdekking.

Een inboedelverzekering (dekt schade aan je losse spullen, veroorzaakt door brand, overstroming of inbraak), zorg ervoor dat ook je nieuwe kind is meeverzekerd.

Wie zijn er meeverzekerd in het gezin? Deze mensen vallen onder jouw aansprakelijkheidverzering, zegt vergelijkingssite Independer.

"Veel mensen hebben al deze verzekeringen, het belangrijke is dus om te controleren dat je kind ook gedekt is. We raden nieuwe ouders altijd aan: neem contact op met al je verzekeraars om zeker te weten dat je kind onder de polissen valt, wellicht moet die worden bijgeschreven", zegt Dirk Lambrechts, verzekeringsexpert bij Van Bruggen adviesgroep. "Of geef de geboorte door aan je financieel adviseur als je die hebt, die kan het dan voor je regelen."

Je kind bijschrijven en gezinsdekking toevoegen gaat meestal niet om grote bedragen, opgeteld ben je ongeveer een paar euro's extra kwijt aan premies per maand. Je kunt het zelf nakijken met de vergelijkingstool van de Consumentenbond.

Schrijf je kind wel bij, anders betaal je zelf

Wat als je kind niet gedekt is door de polis en ze rijdt met haar driewieler tegen een geparkeerde auto aan en een deuk ontstaat?

"Dit wordt gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering. Maar als je kind niet is bijgeschreven, dan moet jij zelf het herstel van die auto betalen", zegt Eelko van Dijk, adviseur bij verzekeringsvergelijker- en bemiddelaar Independer.

Je hebt een inboedelverzekering nodig als je kind jouw eigen spullen kapotmaakt. Ouders van kleine kinderen kunnen het best voor een all risk-variant kiezen, een extraatje dat minimaal 2,50 euro per maand kost.

"Bij een standaard inboedelverzekering is je inboedel alleen verzekerd voor schade veroorzaakt door omstandigheden zoals brand, wateroverlast of diefstal. Met allrisk-dekking ben je ook verzekerd voor schade aan je inboedel door eigen schuld - dus ook door schuld van je kind", zegt Tjitske Feenstra van verzekeringsvergelijker- en bemiddelaar Pricewise.

Bij dure spullen gelden andere regels

Als de kleine een exclusief schilderij besmeurt met ketchup, of iets anders duurs (zoals een mobiel of sieraden) kapotmaakt, dan is het een ander verhaal. Hele dure spullen vergen vaak een inboedelverzekering met extra dekking of een aparte kostbaarhedenverzekering, als je volledig verzekerd wil zijn.

Welke bedragen moet je dan verzekeren? Vooral bij een aansprakelijkheidsverzekering zijn de getallen abstract; de Consumentenbond raadt 1,25 miljoen euro aan, de verzekeraars zelf hebben het al snel over 2,5 miljoen (dat hogere bedrag kost bij veel verzekeraars ongeveer 50 cent extra per maand).

Waarom zou je dit nodig hebben? Een voorbeeld is dat je kind een zwaar boek uit het raam gooit van de vierde verdieping, het voorwerp belandt op het hoofd van iemand op straat die vervolgens ernstig hersenletsel oploopt. Kan dus gebeuren, ook al is het risico klein.