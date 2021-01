De Nationale Voorleesdagen gaan op 20 januari van start. Bijna vier op de tien Nederlanders leest weleens iets voor aan kinderen. Anne Heinsbroek (directeur de VoorleesExpress) en Jennifer Hofstede (coördinator leesbevordering bij De Schrijverscentrale) delen hun gouden voorleestips.

"Voorlezen draagt bij aan de taalontwikkeling van kinderen", vertelt Heinsbroek. Dat onderschrijft ook onderzoek van bijvoorbeeld Stichting Lezen. Kinderen die door hun ouders worden voorgelezen, ontwikkelen een voorsprong in hun taal- en leesontwikkeling.

Veel kinderen kunnen in Nederland technisch gezien prima lezen, weet Hofstede. "Maar het vuur óm te gaan lezen kun je ook aanwakkeren met voorlezen. Ondanks de leescapaciteiten van kinderen is de wil om te lezen er lang niet altijd."

“Ga door met voorlezen, ook al is je kind zes jaar of ouder en kan hij/zij al lezen.” Anne Heinsbroek, directeur van de VoorleesExpress

Tip 1: Goed begin is het halve werk

Prettig voorlezen begint met een goed boek. "Vraag voorleestips aan andere ouders en docenten. Ouders weten lang niet altijd welk aanbod er precies is op het gebied van boeken", zegt Hofstede. "Verder adviseer ik ouders ook om naar de bieb te gaan. Zelfs tijdens de lockdown kun je bij sommige bibliotheken boeken afhalen en om tips vragen."

Voorlezen aan je baby; al vanaf drie maanden heeft hij of zij er profijt van Je kunt al met voorlezen beginnen wanneer je kind drie tot vier maanden oud is. Voorlezen maakt baby's namelijk slimmer, zo concludeerde hoogleraar Adriana Bus van de Universiteit van Leiden. In dit stuk van Ouders van NU legt hij uit hoe het zit.

Tip 2: Vind plezier in het voorlezen

Bij het kiezen van een voorleesboek is het fijn om te kijken naar een onderwerp dat jou of het kind aanspreekt, tipt Heinsbroek. "Kijk daarnaast ook naar wat jij als ouder leuk vindt om te doen. Het kan van alles zijn. Misschien vind je een aanwijsboek leuk, zodat je met je kind in discussie kan. En doe het vooral ook in de taal waarin jij je het makkelijkst kunt uitdrukken.

Tip 3: Stop op het hoogtepunt

Hofstede begeleidt regelmatig bezoeken van bekende schrijvers op basis- en middelbare scholen. "Het valt mij op dat schrijvers altijd op een spannend moment stoppen met voorlezen", vertelt ze. Zo blijven de kinderen hongerig naar meer. "Ieder kind wil weten hoe een verhaal afloopt." Dat kan ook door ouders toegepast worden.

Tip 4: Timing is alles

"Een vast ritme helpt", aldus Heinsbroek. "Zoek naar een moment dat goed past bij jouw gezinsleven. Misschien is dat vlak voor het slapengaan of juist 's middags na schooltijd." Maak je van het voorlezen een vast moment, dan raken de kinderen aan het voorlezen gewend. "En kies vooral geen moment waarop je weet dat je kind heel moe of juist heel druk is."

Tip 5: Blijven voorlezen aan oudere kinderen

Als kinderen ouder worden, gaan ouders over het algemeen minder aandacht besteden aan de leesopvoeding, zo blijkt uit onderzoek van Stichting Lezen. "Ga door met voorlezen, ook al is je kind zes jaar of ouder en kan hij/zij al lezen", raadt Hofstede aan. "Op die leeftijd is het hard werken voor kinderen. Als je voorleest, kan het kind zich meer op het verhaal concentreren. Zo houd je je kind enthousiast voor boeken."

Tip 6: Schakel (digitale) hulptroepen in

Ouders met een lagere lees- en schrijfvaardigheid besteden minder aandacht aan leesopvoeding, blijkt uit onderzoek van Stichting Lezen. Ook kan het zijn dat ouders en verzorgers niet altijd tijd of zin hebben om voor te lezen. Dan bieden digitale hulptroepen uitkomst.

"Door corona komen we minder bij elkaar over de vloer. Ik zou bijvoorbeeld opa's en oma's zeker aanraden om digitaal op afstand voor te lezen. Dat kan gemakkelijk met Zoom", aldus Hofstede. Of meld je aan bij de VoorleesExpress. De stichting helpt jaarlijks vijfduizend gezinnen die om verschillende redenen zelf niet in staat zijn om hun kinderen voor te lezen. Heinsbroek: "Wij koppelen vrijwillige voorlezers aan gezinnen die deze hulp goed kunnen gebruiken."